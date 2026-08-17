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En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri

En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 23:18
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Faizsiz finansman arayanlar için 2026'da seçenekler yalnızca katılım bankalarıyla sınırlı değil. Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Eminevim, Fuzulev ve Birevim gibi kurumlar; konut, taşıt ve ticari finansman ihtiyaçlarına farklı modeller sunuyor. Peki bu şirketler arasında seçim yaparken hangi detaylara dikkat etmek gerekiyor?

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Faizsiz Finansman Şirketi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Faizsiz Finansman Şirketi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Finansman ihtiyacının faizsiz prensiplerle karşılanması aşamasında, tüketicilerin ve ticari işletmelerin karşı karşıya kaldığı karar alma mekanizması çok boyutlu bir risk ve getiri analizine dayanmaktadır. 2026 yılı itibarıyla sektörde faaliyet gösteren kurumların sayısının regülatif filtrelerden geçerek optimize edilmesi, güvenilirlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırmış olsa da, kurumlar arası maliyet yapılandırmaları ve sözleşme esneklikleri ciddi farklılıklar barındırmaktadır. Bu noktada, lisanslama statüsünden başlayarak kâr payı marjlarına ve İslami finans akitlerinin hukuki niteliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede dikkat edilmesi gereken temel metrikler bulunmaktadır.

BDDK Lisansı ve Düzenleyici Denetim: Faizsiz Finansmanda Güvenlik Kriterleri

Türkiye'de faizsiz finansman sistemi, temel olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi katılım bankaları ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri olmak üzere iki ana eksende ilerlemektedir. Özellikle halk arasında 'evim sistemleri' veya 'dayanışma modeli' olarak bilinen tasarruf finansman sektörü, BDDK'nın zorunlu lisanslama süreçlerini tamamlamasının ardından kurumsal bir yapıya bürünmüştür. 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre piyasada faaliyet gösteren ve yasal otoritelerce tescillenmiş başlıca tasarruf finansman şirketleri arasında Eminevim (Emin Üstün Tasarruf Finansman A.Ş.), Fuzul Tasarruf Finansman (Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.), Katılımevim, Birevim, İmece, Adil, Albayrak ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. yer almaktadır. Bu kurumların BDDK lisansına sahip olması, toplanan fonların devletin sıkı mali ve hukuki denetimi altında tutulduğunu, aktif-pasif dengelerinin düzenli olarak raporlandığını ve olası bir tasfiye senaryosunda yatırımcıların yasal bir koruma kalkanına sahip olduğunu ifade etmektedir. Ancak lisanslı bir kurumla çalışmak, yatırımcıların sözleşme şartlarını inceleme sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır; zira her kurumun içsel fonlama dinamikleri ve teslimat planlamaları farklılık göstermektedir.

Regülatif otoritenin sektörel istikrarı, likidite güvenliğini ve tahsilat kalitesini maksimize etmek amacıyla 2026 yılında uygulamaya koyduğu makroihtiyati tedbirler, tasarruf finansman sisteminin işleyişinde devrim niteliğinde değişikliklere yol açmıştır. BDDK'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na ilettiği talimatlar doğrultusunda, şirketlerin müşterilerine sunduğu erken teslimat koşulları ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Sistem katılımcılarının finansmanlarını erken teslim alabilmeleri için daha önce 150 gün (yaklaşık 5 ay) olarak uygulanan asgari bekleme süresi 180 güne (6 aya) çıkarılmıştır. Bu düzenleme, tasarruf havuzundan çıkışların yavaşlatılmasını ve kurumların nakit akışı projeksiyonlarının daha öngörülebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Bekleme süresindeki bu uzatmaya ek olarak, finansmanın erken teslim edilebilmesi için müşterinin yatırması gereken azami erken teslimat (peşinat veya o güne kadar ödenmiş toplam tutar) oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltilmiştir. Söz konusu kuralın matematiksel yansıması incelendiğinde; 1.000.000 TL değerinde bir finansman paketine dahil olan bir tüketicinin, geçmiş yıllarda 400.000 TL ödeme yaptıktan sonra 5. ayda fonunu teslim alma imkanı varken, yeni düzenlemeyle birlikte aynı finansman için en az 450.000 TL ödeme yapması ve teslimat için en erken 6. ayın sonunu beklemesi gerekmektedir. Bu durum, tasarruf finansman şirketlerinin kısa vadeli acil nakit ihtiyaçlarından ziyade, orta vadeli ve planlı yatırım stratejilerine uygun bir yapıya evrildiğini kanıtlamaktadır.

Öte yandan, BDDK'nın müdahale ettiği bir diğer kritik alan ise agresif pazarlama taktikleriyle oluşturulan asimetrik ödeme planları olmuştur. Şirketler, müşteri kazanımını hızlandırmak amacıyla sisteme girişte çok düşük taksitler belirleyip, teslimat sonrasında veya ilerleyen dönemlerde taksit tutarlarını sürdürülemez seviyelere çıkarabilmaktaydı. Getirilen yeni sınırlandırmalar çerçevesinde, peşinat ödemeleri hariç tutulmak üzere, bir tasarruf planındaki en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden daha düşük olamayacağı kuralı getirilmiştir. Bu stratejik hamle, ilk ve son taksitler arasındaki uçurumu kapatarak tüketicilerin gelecekteki temerrüt riskini düşürmeyi ve sistemin genel kredi kalitesini güvence altına almayı hedeflemektedir.

Kâr Payı Oranı ve Vade Seçenekleri: Faizsiz Finansmanda Maliyet Nasıl Hesaplanır?

Katılım bankacılığı ekosisteminde fon kullanım maliyeti, konvansiyonel bankacılıktaki faiz konseptinden tamamen farklı bir felsefe ile kurgulanan 'kâr payı oranı' üzerinden hesaplanmaktadır. 2026 yılının sıkı para politikası ikliminde, katılım bankalarının kaynak maliyetleri (topladıkları katılma hesaplarına ödedikleri kâr payları) yüksek seyrettiğinden, finansman kullandırırken uyguladıkları kâr marjları da tarihsel ortalamaların üzerinde şekillenmektedir. Maliyet hesaplaması, müşterinin talep ettiği varlığın banka tarafından peşin satın alınıp belirli bir kâr marjı eklenerek müşteriye vadeli satılması esasına dayanır. Vade süresi uzadıkça, bankanın üstlendiği zaman riski, enflasyon beklentisi ve likidite bağlama maliyeti artacağından, eklenecek toplam kâr tutarı da eksponansiyel olarak büyümektedir.

Piyasanın dominant oyuncularından Kuveyt Türk'ün konut finansmanı verileri üzerinden bir projeksiyon yapıldığında; kurumun 100.000 TL tutarındaki bir finansman için 120 ay vadede uyguladığı aylık kâr oranı %2,87 ile %2,99 bandında değişmektedir. Aylık %2,99 kâr oranı üzerinden hesaplanan 120 aylık bir ödeme planında, müşterinin ödeyeceği aylık taksit tutarı 3.079,76 TL olarak gerçekleşirken, vade sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar 369.577,03 TL'ye ulaşmaktadır. Bu noktada finansal analistler ve yatırımcılar açısından asıl dikkat edilmesi gereken gösterge salt aylık oran değil, gizli maliyetleri de barındıran yıllık efektif oranlardır. İlgili tabloda, %2,99'luk aylık kâr oranının yıllık maliyet oranına (YMO) yansıması %65,5966 seviyesine ulaşırken, efektif yıllık kâr oranı %35,8800 olarak realize olmaktadır. Bu yüksek oranlar, tüketiciler açısından uzun vadeli borçlanmalarda maliyet-fayda analizinin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Maliyet analizini doğrudan etkileyen bir diğer husus, BDDK ve SPK mevzuatları çerçevesinde belirlenen 'Kredi Değer Oranı' (Loan-to-Value - LTV) sınırlamalarıdır. Katılım bankaları, finansman kullanan kişinin (veya eşinin/18 yaş altı çocuklarının) sahip olduğu konut sayısına, evin enerji sınıfına, sıfır veya ikinci el olmasına göre değişkenlik gösteren oranlarda kredilendirme yapmaktadır. Hem Kuveyt Türk hem de Albaraka Türk'ün uyguladığı regülatif kademelere göre; ekspertiz değeri 5 Milyon TL ile 7 Milyon TL arasında olan konutlar için evin değerinin maksimum %20'si oranında finansman sağlanmaktadır. Ekspertiz değeri 7 Milyon TL ile 10 Milyon TL arasındaki gayrimenkullerde bu oran %15'e, 10 Milyon TL ile 20 Milyon TL arasındaki lüks segmentte %10 ila %12,5 aralığına, 20 Milyon TL üzerindeki varlıklarda ise %7,5 ile %10 bandına kadar gerilemektedir. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde konut edinecek tüketicilerin toplam değerin en az %80'ini ila %92,5'ini peşinat olarak kendi öz kaynaklarından karşılamaları gerektiği anlamına gelmektedir ki bu da faizsiz finansmanın önündeki en büyük maliyet ve likidite bariyerlerinden biridir.

Murabaha, İcara ve Müşareke: Faizsiz Finansman Ürünleri ve Farkları

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının hukuksal zemini ve felsefi altyapısı, işlemlerin mutlaka reel bir ekonomik faaliyete, varlık transferine veya hizmet üretimine dayanmasını zorunlu kılan İslami finans sözleşmeleri üzerine inşa edilmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) standartlarına göre; paranın doğrudan bir meta gibi satılarak zaman üzerinden getiri (faiz) elde edilmesi yasak olduğundan, piyasadaki fonlama ihtiyaçları Murabaha, İcara ve Müşareke gibi türev enstrümanlarla karşılanmaktadır.

Murabaha, günümüz katılım bankacılığı bilançolarının yaklaşık yüzde seksenini oluşturan, en yaygın ve standardize edilmiş finansman akdidir. Bu modelde banka, müşterinin ihtiyaç duyduğu varlığı (bir gayrimenkul, otomobil, hammadde veya makine ekipmanı) satıcıdan peşin olarak kendi mülkiyetine geçirir ve ardından üzerine belirli bir kâr marjı (markup) ilave ederek aynı varlığı müşteriye taksitle satar. Murabahanın en büyük avantajı, sözleşme anında belirlenen kâr payı tutarının ve ödeme planının vade boyunca sabit kalmasıdır. Enflasyonist şoklar yaşansa dahi banka geriye dönük bir kâr artışı talep edemez; bu da ticari işletmeler ve bireyler için mükemmel bir bilanço öngörülebilirliği sağlar. Ancak murabaha akdi sadece somut bir varlığın ticareti üzerine kurulabileceğinden, nakit borç kapatma gibi spesifik ihtiyaçlar için kullanılamamaktadır.

İcara (leasing veya finansal kiralama), varlığın mülkiyetinin bankada (kiralayanda) kaldığı, kullanım hakkının (menfaatinin) ise belirli bir bedel karşılığında ve belirli bir süre için müşteriye devredildiği akittir. Genellikle büyük ölçekli ticari gayrimenkuller, endüstriyel tesisler, yenilenebilir enerji projeleri ve ağır iş makinelerinin finansmanında tercih edilir. İcara modelinde müşteri, varlığı kiralar ve düzenli kira ödemeleri yapar. Sözleşme bitiminde ise varlık cüzi bir bedelle (hibe veya satış yoluyla) müşteriye devredilebilir (İcara Müntehiya Bitemlik). İşletmeler açısından KDV avantajları yaratması ve amortisman yönetimini kolaylaştırması, icarayı ticari segmentte çok cazip kılmaktadır.

Müşareke ise, katılım bankası ile yatırımcının bir projeye, ticari faaliyete veya varlığa ortaklaşa sermaye koyarak giriştikleri bir ortaklık modelidir. Gerçek anlamda bir risk ve getiri paylaşım mekanizmasıdır. Projenin sonucunda elde edilecek kâr, taraflar arasında sözleşmenin başında belirlenen oranlara göre (örneğin %60 girişimci, %40 banka) paylaşılırken; olası bir zarar durumunda taraflar yalnızca koydukları sermaye oranında zarara katlanırlar. Her ne kadar İslami finansın ruhuna en uygun model olarak görülse de, bilgi asimetrisi, vergi mevzuatındaki karmaşıklıklar ve yatırımın takibindeki operasyonel zorluklar nedeniyle Türkiye pazarında murabaha kadar yaygınlaşamamıştır.

En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri: Ürün Türüne Göre - 2026

Finansman piyasasının derinleşmesi, şirketlerin tüm segmentlerde agresif rekabet etmek yerine belirli ürün gruplarında ihtisaslaşarak ölçek ekonomisinden faydalanma stratejisine yönelmesini beraberinde getirmiştir. Katılım bankaları ile tasarruf finansman şirketleri arasındaki ürün bazlı ayrım, tüketicinin zamana duyarlılığı ve katlanabileceği maliyet ekseninde şekillenmektedir.

Konut Finansmanında En İyi Faizsiz Şirketler: Ev Almak İçin İslami Finansman

Gayrimenkul edinim sürecinde anında mülkiyet transferi ve likidite isteyen bireyler için katılım bankaları tek yasal ve operational çözümdür. 2026 yılı koşullarında konut finansmanı alanında kamu bankaları rekabeti yukarı çekmektedir. Tamamı Hazine'ye ait olan Ziraat Katılım, 120 ay vadeli 100.000 TL tutarındaki konut finansmanında aylık %2,89 kâr payı oranı ve 500 TL gibi makul bir tahsis ücreti ile toplam ödemeyi 367.242 TL'de sabitleyerek piyasadaki en dengeli fiyatlamalardan birini sunmaktadır. Özel sektör tarafında ise Kuveyt Türk, konut finansmanında vadeye göre agresif bir fiyatlama stratejisi izlemektedir; 36 ay gibi kısa vadelerde aylık kâr oranını %3,44'te tutarken, 60 ve 120 ay gibi uzun vadelerde oranı %2,87'ye kadar çekerek müşterileri uzun vadeli borçlanmaya teşvik etmektedir. Türkiye Finans ise 120 ay vadeli konut işlemlerinde %2,95 kâr payı ile Kuveyt Türk ile Ziraat Katılım arasındaki ince bantta konumlanmış olup, 1.000.000 TL'lik bir fonlamada aylık taksiti 30.429 TL, toplam geri ödemeyi ise 3.656.509 TL olarak belirlemiştir.

Ziraat Katılım'ın konut edinimi alanında yarattığı en büyük fark, devlet politikalarıyla entegre edilen 'Konut Hesabı' uygulamasıdır. Hiç konutu olmayan vatandaşların tasarruf yapmasını teşvik eden bu modelde, katılımcılar asgari 3 yıl boyunca hesaplarında birikim yaptıklarında devlet katkısına hak kazanmaktadır. 2026 yılı verilerine göre, 36-47 ay arası düzenli ödeme yapanlara %15 (azami 234.598,07 TL), 48-59 ay arası ödeme yapanlara %18 (azami 252.644,07 TL), 60 ay ve üzeri sistemde kalan sadık tasarrufçulara ise %20 (azami 270.690,05 TL) oranında devlet hibe desteği sağlanmaktadır. Sisteme girişte aylık ödeme alt sınırı 4.511,50 TL, üst sınırı ise 45.115,04 TL olarak belirlenirken; açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 541.380,16 TL tutarında toplu para yatırılabilmektedir. Bu model, katılımcının yatırdığı fona enflasyon karşısında reel bir getiri sunarken, bir yandan da faizsiz konut ediniminde devletin sosyal transfer mekanizmasını devreye sokması açısından rakipsizdir.

Tasarruf finansman şirketleri (Eminevim, Fuzulev, Birevim vb.) ise 'kâr paysız' ve 'peşinatsız' modelleriyle öne çıkmaktadır. Bu şirketlerin sunduğu çekilişli veya planlı teslimat modelleri, konut fiyat artışlarının yavaşladığı dönemlerde muazzam bir maliyet avantajı sağlarken; yüksek enflasyonist dönemlerde BDDK'nın zorunlu kıldığı asgari 180 günlük bekleme süresi nedeniyle, evin reel değerinin finansman tutarından daha hızlı artması gibi bir fırsat maliyeti riski taşımaktadır. Ancak yüksek konut fiyatları nedeniyle bankaların talep ettiği %80 peşinatı çıkaramayan orta-alt gelir grubu için bu sistemler, barınma krizine karşı yegane kurumsal çözüm olarak kalmaya devam etmektedir.

Taşıt Finansmanında En İyi Faizsiz Şirketler: Araç İçin Faizsiz Çözümler

Otomotiv piyasasındaki arz-talep dengesizlikleri ve artan mobilite ihtiyacı, taşıt finansmanını konut pazarından daha dinamik bir hale getirmiştir. Katılım bankaları bu alanda özellikle ikinci el pazarını da kapsayacak şekilde geniş ölçekli fonlama sağlamaktadır. Vakıf Katılım, sıfır ve ikinci el taşıt finansmanı segmentinde uyguladığı esnek kâr oranlarıyla dikkat çekmektedir. 100.000 TL tutarındaki bir taşıt finansmanı senaryosunda, Vakıf Katılım 12 ay vade için %3,50, 24 ay vade için %3,45, 36 ve 48 ay vadeler için ise %3,40 kâr payı oranı uygulamaktadır. Geleneksel finansal piyasalarda vade uzadıkça belirsizlik ve risk primi artacağı için oranların yükselmesi beklenirken, Vakıf Katılım'ın uzun vadede kâr oranını düşürmesi; bankanın uzun vadeli fonlama maliyetlerinin düşeceğine dair güçlü bir dezenflasyonist beklentiye sahip olduğunu veya taşıt portföyündeki yoğunlaşmayı uzun vadelere yayarak bilanço istikrarı sağlamayı hedeflediğini göstermektedir. Ayrıca banka, tahsis ücretini standart olarak yasal sınır olan binde beş (%0,5 - BSMV hariç) seviyesinde tutmaktadır.

Taşıt finansmanında tasarruf finansman şirketlerinin de özelleşmiş portföyleri bulunmaktadır. Özellikle ticari araç filosunu genişletmek isteyen küçük esnaf veya ilk aracını alacak bireyler için Eminevim ve Katılımevim'in taşıt fonları, kâr payı yükünden tamamen arındırılmış olması hasebiyle tercih edilmektedir. Otomobil fiyatlarının konuta nispeten daha erişilebilir olması, BDDK'nın getirdiği %45'lik azami ödeme oranının katılımcılar tarafından daha kolay karşılanabilmesine imkan tanımakta, bu da taşıt gruplarındaki çekiliş ve teslimat döngülerinin çok daha hızlı tamamlanmasını sağlamaktadır.

KOBİ ve Ticari Finansmanda En İyi Faizsiz Şirketler

İhracatçı firmaların, KOBİ'lerin ve endüstriyel tesislerin finansmana erişimi, ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu noktada kurumsal ve ticari faizsiz finansman alanında köklü özel bankalar ve kamu katılım bankaları sahneye çıkmaktadır. Türkiye Finans, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk; sadece basit bir taksitli satış (murabaha) yapmanın ötesine geçerek, dış ticarette akreditif mektupları, ithalat finansmanı, ihracat faktoringi muadili İslami ürünler ve emtia finansmanı gibi karmaşık türevleri piyasaya sürmektedir.

Özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının faizsiz prensiplerle karşılanması amacıyla geliştirilen 'Kurumsal İhtiyaç Finansmanı' ve 'Tedarikçi Finansmanı' modelleri, üretim zincirinin kırılmasını engellemektedir. Örneğin, bir üretim tesisi almak isteyen KOBİ için İcara (Finansal Kiralama) yöntemi devreye sokularak makinenin KDV yükü hafifletilirken; mal alımı yapacak bir esnaf için doğrudan satıcıya ödeme yapılarak malın KOBİ'ye vadeli satışı gerçekleştirilmektedir. Ticari finansman oranları, bireysel oranlar gibi homojen olmayıp, firmanın kredi notu (rating), sunduğu teminatların kalitesi (KGF veya ipotek) ve bilanço büyüklüğüne göre hazine departmanları tarafından terzi usulü (tailor-made) belirlenmektedir.

En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri: Kurum Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri: Kurum Bazlı İnceleme - 2026

Türkiye'deki katılım finans mimarisi, sermaye yapıları itibarıyla üç ana sütuna dayanmaktadır: Körfez sermayeli köklü kurumlar, pazar yapıcılığı görevini üstlenen kamu destekli kurumlar ve inovatif ürünleriyle öne çıkan özel sermayeli kurumlar.

Kuveyt Türk ve Albaraka Türk: Türkiye'nin Köklü Katılım Bankası Finansman Çözümleri

Türkiye pazarına 1980'li yılların sonunda giriş yapan ve Özel Finans Kurumları (ÖFK) döneminden bu yana sektörün hafızasını oluşturan Kuveyt Türk ve Albaraka Türk, bugün milyarlarca liralık aktif büyüklükleriyle sistemi domine etmektedir. Körfez'in devasa likidite havuzlarına doğrudan erişimi olan Kuveyt Türk, özellikle bireysel finansmanda hacim stratejisi gütmektedir. Kurumun sunduğu 60 ve 120 ay vadeli konut finansmanı için belirlenen %2,87'lik oran, piyasanın dip noktalarından birini temsil etmektedir. Kuveyt Türk'ün ekspertiz değeri baremlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak 10-20 Milyon TL arası mülklerde finansman desteğini %12,5'te sınırlandırması, bankanın risk iştahının regülatif sınırlar içinde son derece konservatif olduğunu ve lüks segmentte oluşabilecek emlak balonlarından bilançosunu koruduğunu göstermektedir.

Albaraka Türk ise, benzer şekilde değerleme oranlarını %20'den başlayarak %7,5'e kadar (20 Milyon TL üzeri mülkler için) kademeli olarak düşüren bir politika izlemektedir. Albaraka'nın asıl rekabet gücü, uluslararası sukuk (İslami tahvil) piyasalarındaki ihracat kapasitesi ve dış ticaret finansmanındaki uzmanlığından gelmektedir. Yurt dışı şube ağı ve muhabir banka ilişkileri sayesinde, döviz cinsinden proje finansmanı arayan büyük Türk şirketleri için İslami sendikasyon kredileri ayarlama konusunda eşsiz bir tecrübeye sahiptir.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım: Kamu Destekli Faizsiz Finansman Seçenekleri

Devletin katılım bankacılığına stratejik bir misyon yüklemesiyle kurulan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, pazar paylarını agresif bir şekilde artırmaktadır. 15 Ekim 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izniyle kurulan ve tamamı T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş 675.000.000 TL sermayeye sahip olan Ziraat Katılım, misyonunu piyasada fiyat dengeleyici bir unsur olarak belirlemiştir. Geçmiş yıllarda konut piyasasını canlandırmak amacıyla kâr payı oranlarını %0,98 seviyesine kadar düşüren ve bu yolla konut satışlarında lokomotif görevi üstlenen banka, 2026'nın zorlu enflasyonist konjonktüründe de aylık %2,89 oranıyla özel bankalara karşı ciddi bir rekabet ortamı yaratmaktadır. Kurumun fonlama bacağı incelendiğinde; TL cinsi katılma hesaplarına %36 ila %37 bandında, avantajlı günlük hesaplara ise %41,76 ile %46 arasında net getiri sağladığı görülmektedir. Aynı zamanda döviz mevduatında 1 aylık vadede Dolar için %0,80, Euro için %0,50 kâr payı dağıtan Ziraat Katılım, kâr-zarar ortaklığı havuzlarında mevduat büyüklüğüne göre müşterileriyle 30/70 veya 90/10 gibi farklı paylaşım oranları (mudarebe) üzerinden anlaşmalar yapmaktadır. Stopaj oranının %25 olduğu yabancı para havuzlarında dahi istikrarlı getiri sunması, kamu güveninin bilançoya tahvil edilmesini sağlamaktadır.

Vakıf Katılım ise kendi finansman ürünlerinin yanı sıra, katılım ekosisteminin tümünü kapsayan entegratör bir rol üstlenmiştir. Kurum, tasarruf finansman şirketlerinden Eminevim, Birevim, Fuzulev ve Sinpaş ile entegrasyon sağlayarak, bu şirketlerin sistemlerine kayıtlı yüz binlerce tasarruf sahibinin aidat ödemelerine altyapı aracılığı yapmaktadır. Bu tahsilat sistemi sayesinde Vakıf Katılım, devasa bir nakit akışını kendi hesapları üzerinden yönetmekte, oluşan vadesiz likiditeyi ise kısa süreli hazine işlemlerinde veya taşıt finansmanlarındaki düşük maliyetli fonlamalarda (12 ay %3,50) kullanarak çapraz kârlılık yaratmaktadır.

Türkiye Finans ve Emirates NBD Türkiye: Özel Sektör Faizsiz Finansman Kurumları

Özel sektördeki güçlü konumuyla Türkiye Finans Katılım Bankası, bilhassa yenilikçi mevduat ürünleri ve dijitalleşme stratejileriyle öne çıkmaktadır. Kredi tarafında konut finansmanı için %2,95 - %3,09, bireysel ihtiyaç finansmanı için ise %4,05 gibi yüksek bir oran uygulayan banka, asıl agresif stratejisini pasif yönetiminde (mevduat toplamada) sergilemektedir. Kurum, 'Hayata Katılan' adını verdiği günlük hesap ürününde, 5.000 TL ile 5.000.000 TL arasındaki birikimlere 1-45 gün bandında %46,00 gibi oldukça yüksek bir getiri oranı teklif etmektedir. Vade 36-65 gün arasına uzadığında bu oran %44,00'e, 66-95 gün arasında ise %42,00'ye gerilemektedir. Üstelik 5.000.001 TL ile 44.500.000 TL arasındaki devasa kurumsal mevduatlarda oran %41,00'e kadar düşürülmektedir. Kademeli düşüş stratejisi, bankanın kısa vadeli likiditeye duyduğu acil ihtiyacı ve kurumsal konsantrasyon riskinden kaçınma çabasını (tabana yayılmış küçük mevduatları daha fazla ödüllendirmeyi) yansıtmaktadır. %15 stopaj avantajıyla sunulan bu kâr payı oranları, katılım bankacılığının getiri bazında konvansiyonel mevduat faizleriyle başa baş rekabet edebildiğinin en somut kanıtıdır.

Emirates NBD gibi konvansiyonel küresel devlerin (ve sahip oldukları iştiraklerin) Türkiye pazarındaki stratejileri ise, doğrudan bir katılım bankası lisansı almasalar dahi, İslami pencereler (Islamic windows) veya sendikasyonlar yoluyla faizsiz fon akımlarına entegre olmaya yöneliktir. Özellikle Körfez menşeli konvansiyonel bankaların Türkiye'deki varlıkları, faizsiz yatırım fonları, sukuk alım-satımı ve katılım endeksine uygun hisse senedi işlemlerine aracılık etme bağlamında sektörün derinliğini artırmaktadır.

Faizsiz Finansman Maliyet Rehberi - 2026

Faizsiz Finansman Maliyet Rehberi - 2026

Rasyonel bir ekonomik aktörün faizsiz finansman kararı alırken yapması gereken temel matematiksel analiz, sunulan oranların nominal değerlerinden ziyade, enflasyon beklentileri karşısındaki reel maliyetlerine odaklanmaktır.

Kâr Payı Oranları: Faizsiz Finansman Kurumları Arasında Güncel Karşılaştırma

Ağustos 2026 verileri ışığında sektördeki başlıca kurumların sunduğu aylık kâr payı oranları ve yansıttıkları maliyetler arasındaki tablo, rekabetin ne denli keskinleştiğini göstermektedir:

Peşinat, Vade ve Taksit: Faizsiz Finansmanda En Avantajlı Paket Nasıl Bulunur?

En avantajlı finansman paketi, tüketicinin sahip olduğu öz kaynak büyüklüğüne (peşinat) ve zamana olan duyarlılığına göre şekillenir. Konut almak isteyen bir tüketicinin ekspertiz değeri 5.000.000 TL olan bir ev için en az %80 oranında, yani 4.000.000 TL peşinatı kendi cebinden nakit olarak çıkarması gerekmektedir. Bu kadar büyük bir nakde sahip olan tüketici, bankadan çekeceği 1.000.000 TL için aylık ~30.000 TL taksit yükü altına girecektir.

Alternatif senaryoda, söz konusu tüketici tasarruf finansman şirketine başvurursa; BDDK'nın zorunlu kıldığı %45'lik azami ödeme limiti gereğince finansman tutarının en az 450.000 TL'sini peşin ödeyip, minimum 180 gün (6 ay) beklemeyi kabul ettiği takdirde 'kâr paysız' olarak fona erişebilecektir. Ayrıca, aylık ödeyeceği taksitleri belirlerken 'en düşük taksit, en yüksek taksitin üçte birinden az olamaz' kuralına göre dengeli bir ödeme planı yapmak zorundadır. Burada tüketicinin cevaplaması gereken soru şudur: 6 aylık bekleme süresi zarfında, talep edilen 5.000.000 TL'lik evin piyasa fiyatı artacak mıdır? Eğer emlak piyasasındaki aylık fiyat artış hızı, bankanın talep ettiği aylık %2,89'luk kâr payı oranından daha düşükse, tasarruf şirketlerinde beklemek mantıklıdır. Ancak konut fiyatlarının çok hızlı arttığı spekülatif dönemlerde, banka aracılığıyla yüksek maliyetli de olsa fona anında ulaşıp evin mülkiyetini hemen almak (bugünkü fiyattan kilitlemek) en kârlı arbitraj stratejisidir.

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SSS: Faizsiz Finansman Şirketleri Hakkında Merak Edilenler

SSS: Faizsiz Finansman Şirketleri Hakkında Merak Edilenler

Uygulamanın fıkhi boyutundan finansal işleyişine kadar uzanan geniş yelpazede, tüketicilerin zihninde yanıtlanması gereken kritik ve metodolojik sorular bulunmaktadır.

En İyi Faizsiz Finansman Şirketi Hangisi? 2026 Editör Seçimi

2026 yılının ekonomik parametrelerinde 'en iyi' unvanı mutlak bir kuruma verilemez; zira yatırımcının ihtiyaç profili kurumun kalitesini belirler. Eğer hedef risksiz, kamu güvencesi altında ve devlet destekli bir konut edinimiyse, sağladığı 270.690 TL'ye varan devlet katkısı havuzu ve %2,89'luk sürdürülebilir kâr oranıyla Ziraat Katılım stratejik olarak birinci sırada yer almaktadır. Şayet yatırımcı elindeki yüksek likiditeyi kısa vadeli döndürüp yüksek getiri arıyorsa, %46 günlük mevduat kâr payı ile Türkiye Finans pasif yönetiminde lider konumundadır. Nakit peşinatı olmayan veya sıfır maliyetle orta-uzun vadeli birikim yaparak evrensel bir sıraya girmek isteyen alt-orta gelir grubu için ise BDDK denetimi altındaki Eminevim, Fuzulev veya Birevim gibi köklü tasarruf kurumları sosyal dayanışmanın rasyonel karşılığı olarak en iyi seçenektir.

Faizsiz Finansman Gerçekten Faizsiz mi? Kâr Payı ile Faiz Farkı Nedir?

Bu soru, katılım bankacılığının varlık nedenini tanımlayan ontolojik bir ayrımdır. Konvansiyonel sistemdeki 'faiz', paranın kendisine biçilen bir zaman değeridir. Banka müşteriye nakit borç verir, hiçbir ticari riske girmez ve süre sonunda parayı fazlasıyla geri alır; para doğrudan para doğurur. Oysa katılım bankacılığındaki finansman sisteminde temel araç 'Murabaha' (satım) sözleşmesidir. Banka, müşteriye nakit vermez; müşterinin almak istediği otomobili veya konutu bizzat satıcıdan satın alır. Bu saniyede varlığın mülkiyeti, tüm hasar ve ticari riskiyle birlikte bankaya geçer. Sonrasında banka, kendi mülkündeki bu ticari varlığın üzerine bir kâr payı ekleyerek müşterisine vadeli şekilde satar. Ortada bir borçlanma işlemi değil, ticari bir alım-satım akdi vardır. Dolayısıyla oluşan fiyat farkı faiz değil, ticari işlemin vadeye yayılan yasal kâr marjıdır. Bu yapı, katılım bankalarını sanal para yaratmaktan alıkoyar ve fonların doğrudan reel ekonomiye, üretime ve istihdama kanalize edilmesini garanti altına alır.

Faizsiz Finansmanda Erken Kapatma Avantajlı mı?

Murabaha sisteminde borç ve kâr marjı sözleşme anında sabitlendiği için, ilerleyen yıllarda genel piyasa kâr payı oranları düşse bile müşterinin mevcut taksit tutarı aşağı yönlü revize edilemez (konvansiyonel kredilerdeki yapılandırmanın aksine). Ancak müşteri, mevcut borcunun tamamını veya bir kısmını erken kapatmak isterse, banka mevzuat gereği henüz tahakkuk etmemiş (kullanılmayan) gelecek vadelerin kâr payı tutarları üzerinden belirli bir formülasyon dahilinde erken kapama indirimi uygulamak zorundadır. 2026 yılı gibi yüksek maliyetli (%65 YMO) bir dönemde kullanılmış finansmanlar için, tüketicinin eline toplu para geçtiğinde krediyi erken kapatması devasa bir kâr payı yükünden kurtulmasını sağlar. Ancak karar verirken, eldeki toplu paranın günlük katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda elde edilecek potansiyel getiri (%46 gibi yüksek oranlar) ile finansmandan düşülecek indirim tutarı net bir şekilde kıyaslanmalıdır. Mevduat getirisinin net nakit akışı, bankaya ödenecek kâr marjından daha yüksek bir matematiksel avantaja sahipse, finansmanı kapatmak yerine parayı mevduatta (katılma hesabında) değerlendirmek çok daha kârlı bir finansal hamledir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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