En İyi Faizsiz Finansman Şirketleri

Finansman ihtiyacının faizsiz prensiplerle karşılanması aşamasında, tüketicilerin ve ticari işletmelerin karşı karşıya kaldığı karar alma mekanizması çok boyutlu bir risk ve getiri analizine dayanmaktadır. 2026 yılı itibarıyla sektörde faaliyet gösteren kurumların sayısının regülatif filtrelerden geçerek optimize edilmesi, güvenilirlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırmış olsa da, kurumlar arası maliyet yapılandırmaları ve sözleşme esneklikleri ciddi farklılıklar barındırmaktadır. Bu noktada, lisanslama statüsünden başlayarak kâr payı marjlarına ve İslami finans akitlerinin hukuki niteliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede dikkat edilmesi gereken temel metrikler bulunmaktadır.

BDDK Lisansı ve Düzenleyici Denetim: Faizsiz Finansmanda Güvenlik Kriterleri

Türkiye'de faizsiz finansman sistemi, temel olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi katılım bankaları ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri olmak üzere iki ana eksende ilerlemektedir. Özellikle halk arasında 'evim sistemleri' veya 'dayanışma modeli' olarak bilinen tasarruf finansman sektörü, BDDK'nın zorunlu lisanslama süreçlerini tamamlamasının ardından kurumsal bir yapıya bürünmüştür. 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre piyasada faaliyet gösteren ve yasal otoritelerce tescillenmiş başlıca tasarruf finansman şirketleri arasında Eminevim (Emin Üstün Tasarruf Finansman A.Ş.), Fuzul Tasarruf Finansman (Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.), Katılımevim, Birevim, İmece, Adil, Albayrak ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. yer almaktadır. Bu kurumların BDDK lisansına sahip olması, toplanan fonların devletin sıkı mali ve hukuki denetimi altında tutulduğunu, aktif-pasif dengelerinin düzenli olarak raporlandığını ve olası bir tasfiye senaryosunda yatırımcıların yasal bir koruma kalkanına sahip olduğunu ifade etmektedir. Ancak lisanslı bir kurumla çalışmak, yatırımcıların sözleşme şartlarını inceleme sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır; zira her kurumun içsel fonlama dinamikleri ve teslimat planlamaları farklılık göstermektedir.

Regülatif otoritenin sektörel istikrarı, likidite güvenliğini ve tahsilat kalitesini maksimize etmek amacıyla 2026 yılında uygulamaya koyduğu makroihtiyati tedbirler, tasarruf finansman sisteminin işleyişinde devrim niteliğinde değişikliklere yol açmıştır. BDDK'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na ilettiği talimatlar doğrultusunda, şirketlerin müşterilerine sunduğu erken teslimat koşulları ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Sistem katılımcılarının finansmanlarını erken teslim alabilmeleri için daha önce 150 gün (yaklaşık 5 ay) olarak uygulanan asgari bekleme süresi 180 güne (6 aya) çıkarılmıştır. Bu düzenleme, tasarruf havuzundan çıkışların yavaşlatılmasını ve kurumların nakit akışı projeksiyonlarının daha öngörülebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Bekleme süresindeki bu uzatmaya ek olarak, finansmanın erken teslim edilebilmesi için müşterinin yatırması gereken azami erken teslimat (peşinat veya o güne kadar ödenmiş toplam tutar) oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltilmiştir. Söz konusu kuralın matematiksel yansıması incelendiğinde; 1.000.000 TL değerinde bir finansman paketine dahil olan bir tüketicinin, geçmiş yıllarda 400.000 TL ödeme yaptıktan sonra 5. ayda fonunu teslim alma imkanı varken, yeni düzenlemeyle birlikte aynı finansman için en az 450.000 TL ödeme yapması ve teslimat için en erken 6. ayın sonunu beklemesi gerekmektedir. Bu durum, tasarruf finansman şirketlerinin kısa vadeli acil nakit ihtiyaçlarından ziyade, orta vadeli ve planlı yatırım stratejilerine uygun bir yapıya evrildiğini kanıtlamaktadır.

Öte yandan, BDDK'nın müdahale ettiği bir diğer kritik alan ise agresif pazarlama taktikleriyle oluşturulan asimetrik ödeme planları olmuştur. Şirketler, müşteri kazanımını hızlandırmak amacıyla sisteme girişte çok düşük taksitler belirleyip, teslimat sonrasında veya ilerleyen dönemlerde taksit tutarlarını sürdürülemez seviyelere çıkarabilmaktaydı. Getirilen yeni sınırlandırmalar çerçevesinde, peşinat ödemeleri hariç tutulmak üzere, bir tasarruf planındaki en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden daha düşük olamayacağı kuralı getirilmiştir. Bu stratejik hamle, ilk ve son taksitler arasındaki uçurumu kapatarak tüketicilerin gelecekteki temerrüt riskini düşürmeyi ve sistemin genel kredi kalitesini güvence altına almayı hedeflemektedir.

Kâr Payı Oranı ve Vade Seçenekleri: Faizsiz Finansmanda Maliyet Nasıl Hesaplanır?

Katılım bankacılığı ekosisteminde fon kullanım maliyeti, konvansiyonel bankacılıktaki faiz konseptinden tamamen farklı bir felsefe ile kurgulanan 'kâr payı oranı' üzerinden hesaplanmaktadır. 2026 yılının sıkı para politikası ikliminde, katılım bankalarının kaynak maliyetleri (topladıkları katılma hesaplarına ödedikleri kâr payları) yüksek seyrettiğinden, finansman kullandırırken uyguladıkları kâr marjları da tarihsel ortalamaların üzerinde şekillenmektedir. Maliyet hesaplaması, müşterinin talep ettiği varlığın banka tarafından peşin satın alınıp belirli bir kâr marjı eklenerek müşteriye vadeli satılması esasına dayanır. Vade süresi uzadıkça, bankanın üstlendiği zaman riski, enflasyon beklentisi ve likidite bağlama maliyeti artacağından, eklenecek toplam kâr tutarı da eksponansiyel olarak büyümektedir.

Piyasanın dominant oyuncularından Kuveyt Türk'ün konut finansmanı verileri üzerinden bir projeksiyon yapıldığında; kurumun 100.000 TL tutarındaki bir finansman için 120 ay vadede uyguladığı aylık kâr oranı %2,87 ile %2,99 bandında değişmektedir. Aylık %2,99 kâr oranı üzerinden hesaplanan 120 aylık bir ödeme planında, müşterinin ödeyeceği aylık taksit tutarı 3.079,76 TL olarak gerçekleşirken, vade sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar 369.577,03 TL'ye ulaşmaktadır. Bu noktada finansal analistler ve yatırımcılar açısından asıl dikkat edilmesi gereken gösterge salt aylık oran değil, gizli maliyetleri de barındıran yıllık efektif oranlardır. İlgili tabloda, %2,99'luk aylık kâr oranının yıllık maliyet oranına (YMO) yansıması %65,5966 seviyesine ulaşırken, efektif yıllık kâr oranı %35,8800 olarak realize olmaktadır. Bu yüksek oranlar, tüketiciler açısından uzun vadeli borçlanmalarda maliyet-fayda analizinin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Maliyet analizini doğrudan etkileyen bir diğer husus, BDDK ve SPK mevzuatları çerçevesinde belirlenen 'Kredi Değer Oranı' (Loan-to-Value - LTV) sınırlamalarıdır. Katılım bankaları, finansman kullanan kişinin (veya eşinin/18 yaş altı çocuklarının) sahip olduğu konut sayısına, evin enerji sınıfına, sıfır veya ikinci el olmasına göre değişkenlik gösteren oranlarda kredilendirme yapmaktadır. Hem Kuveyt Türk hem de Albaraka Türk'ün uyguladığı regülatif kademelere göre; ekspertiz değeri 5 Milyon TL ile 7 Milyon TL arasında olan konutlar için evin değerinin maksimum %20'si oranında finansman sağlanmaktadır. Ekspertiz değeri 7 Milyon TL ile 10 Milyon TL arasındaki gayrimenkullerde bu oran %15'e, 10 Milyon TL ile 20 Milyon TL arasındaki lüks segmentte %10 ila %12,5 aralığına, 20 Milyon TL üzerindeki varlıklarda ise %7,5 ile %10 bandına kadar gerilemektedir. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde konut edinecek tüketicilerin toplam değerin en az %80'ini ila %92,5'ini peşinat olarak kendi öz kaynaklarından karşılamaları gerektiği anlamına gelmektedir ki bu da faizsiz finansmanın önündeki en büyük maliyet ve likidite bariyerlerinden biridir.

Murabaha, İcara ve Müşareke: Faizsiz Finansman Ürünleri ve Farkları

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının hukuksal zemini ve felsefi altyapısı, işlemlerin mutlaka reel bir ekonomik faaliyete, varlık transferine veya hizmet üretimine dayanmasını zorunlu kılan İslami finans sözleşmeleri üzerine inşa edilmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) standartlarına göre; paranın doğrudan bir meta gibi satılarak zaman üzerinden getiri (faiz) elde edilmesi yasak olduğundan, piyasadaki fonlama ihtiyaçları Murabaha, İcara ve Müşareke gibi türev enstrümanlarla karşılanmaktadır.

Murabaha, günümüz katılım bankacılığı bilançolarının yaklaşık yüzde seksenini oluşturan, en yaygın ve standardize edilmiş finansman akdidir. Bu modelde banka, müşterinin ihtiyaç duyduğu varlığı (bir gayrimenkul, otomobil, hammadde veya makine ekipmanı) satıcıdan peşin olarak kendi mülkiyetine geçirir ve ardından üzerine belirli bir kâr marjı (markup) ilave ederek aynı varlığı müşteriye taksitle satar. Murabahanın en büyük avantajı, sözleşme anında belirlenen kâr payı tutarının ve ödeme planının vade boyunca sabit kalmasıdır. Enflasyonist şoklar yaşansa dahi banka geriye dönük bir kâr artışı talep edemez; bu da ticari işletmeler ve bireyler için mükemmel bir bilanço öngörülebilirliği sağlar. Ancak murabaha akdi sadece somut bir varlığın ticareti üzerine kurulabileceğinden, nakit borç kapatma gibi spesifik ihtiyaçlar için kullanılamamaktadır.

İcara (leasing veya finansal kiralama), varlığın mülkiyetinin bankada (kiralayanda) kaldığı, kullanım hakkının (menfaatinin) ise belirli bir bedel karşılığında ve belirli bir süre için müşteriye devredildiği akittir. Genellikle büyük ölçekli ticari gayrimenkuller, endüstriyel tesisler, yenilenebilir enerji projeleri ve ağır iş makinelerinin finansmanında tercih edilir. İcara modelinde müşteri, varlığı kiralar ve düzenli kira ödemeleri yapar. Sözleşme bitiminde ise varlık cüzi bir bedelle (hibe veya satış yoluyla) müşteriye devredilebilir (İcara Müntehiya Bitemlik). İşletmeler açısından KDV avantajları yaratması ve amortisman yönetimini kolaylaştırması, icarayı ticari segmentte çok cazip kılmaktadır.

Müşareke ise, katılım bankası ile yatırımcının bir projeye, ticari faaliyete veya varlığa ortaklaşa sermaye koyarak giriştikleri bir ortaklık modelidir. Gerçek anlamda bir risk ve getiri paylaşım mekanizmasıdır. Projenin sonucunda elde edilecek kâr, taraflar arasında sözleşmenin başında belirlenen oranlara göre (örneğin %60 girişimci, %40 banka) paylaşılırken; olası bir zarar durumunda taraflar yalnızca koydukları sermaye oranında zarara katlanırlar. Her ne kadar İslami finansın ruhuna en uygun model olarak görülse de, bilgi asimetrisi, vergi mevzuatındaki karmaşıklıklar ve yatırımın takibindeki operasyonel zorluklar nedeniyle Türkiye pazarında murabaha kadar yaygınlaşamamıştır.