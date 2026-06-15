Koca Ülkeye 8 Tane Kunduz Milyonlar Kazandırdı: Dev Projeyi Hayvanlar Tamamladı

Çekya Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kunduzların inşa ettiği yapıların yapay projelerin işlevini bütünüyle karşıladığı bildirildi. Bu sayede yaklaşık 30 milyon Çek kronu, yani 1,4 million dolar civarındaki bütçenin devletin kasasında kaldığı kaydedildi. Hem çevre uzmanlarının hem de kamu yöneticilerinin ilgisini çeken bu olağanüstü olay, doğanın kendi kendini onarma gücünü bir kez daha kanıtladı.