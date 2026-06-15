Koca Ülkeye 8 Tane Kunduz Milyonlar Kazandırdı: Dev Projeyi Hayvanlar Tamamladı
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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Çekya’nın Brdy bölgesinde yıllardır bürokratik engeller nedeniyle başlatılamayan sulak alan projesi, beklenmedik bir gelişmeyle tamamlandı. Klabava Nehri yakınlarındaki eski bir askeri arazinin yeniden sulak ekosisteme dönüştürülmesini amaçlayan çalışmalar, kurumlar arası uzun görüşmeler ve izin süreçleri sebebiyle masada bekletiliyordu. Bölgeye yerleşen sekiz kunduzdan oluşan bir grup, insan müdahalesine gerek kalmadan doğal setler inşa ederek projenin gerçekleşmesini sağladı.
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Doğal Setler Uzmanlar Tarafından İncelenerek Proje Hedefleriyle Uyuştuğu Tespit Edildi
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Yeni Oluşan Ekosistem Birçok Canlı Türüne Ev Sahipliği Yapmaya Başladı
Kunduzların Faaliyetleri Sayesinde Devlet Bütçesinden Milyonlarca Dolarlık Tasarruf Sağlandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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