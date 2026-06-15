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Koca Ülkeye 8 Tane Kunduz Milyonlar Kazandırdı: Dev Projeyi Hayvanlar Tamamladı

Koca Ülkeye 8 Tane Kunduz Milyonlar Kazandırdı: Dev Projeyi Hayvanlar Tamamladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 09:15
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Çekya’nın Brdy bölgesinde yıllardır bürokratik engeller nedeniyle başlatılamayan sulak alan projesi, beklenmedik bir gelişmeyle tamamlandı. Klabava Nehri yakınlarındaki eski bir askeri arazinin yeniden sulak ekosisteme dönüştürülmesini amaçlayan çalışmalar, kurumlar arası uzun görüşmeler ve izin süreçleri sebebiyle masada bekletiliyordu. Bölgeye yerleşen sekiz kunduzdan oluşan bir grup, insan müdahalesine gerek kalmadan doğal setler inşa ederek projenin gerçekleşmesini sağladı.

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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Doğal Setler Uzmanlar Tarafından İncelenerek Proje Hedefleriyle Uyuştuğu Tespit Edildi

Doğal Setler Uzmanlar Tarafından İncelenerek Proje Hedefleriyle Uyuştuğu Tespit Edildi

Ağaç dalları, çamur ve taşlar kullanarak nehir yatağında yapılar oluşturan kunduzlar suyun akışını yavaşlatıp bölgede geniş göletler meydana getirdi. Doğa koruma uzmanlarının sahada gerçekleştirdiği incelemelerde, hayvanların içgüdüsel olarak kurduğu bu setlerin, devlet tarafından planlanan mühendislik projesiyle büyük ölçüde örtüştüğü belirlendi. Ekosistem mühendisleri olarak adlandırılan kunduzlar, alanı yapay müdahaleye gerek bırakmadan eski sulak karakterine kavuşturdu.

Yeni Oluşan Ekosistem Birçok Canlı Türüne Ev Sahipliği Yapmaya Başladı

Yeni Oluşan Ekosistem Birçok Canlı Türüne Ev Sahipliği Yapmaya Başladı

Yetkililer, meydana gelen su birikintilerinin bölgedeki biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sulak alanın yeniden canlanmasıyla birlikte göçmen kuşlar, amfibiler ve çeşitli su canlıları bölgede kendilerine yeni yaşam alanları buldu. Doğanın insan planlamasından daha hızlı çözüm ürettiği bu süreç, çevre koruma çalışmalarında örnek bir model oluşturdu.

Kunduzların Faaliyetleri Sayesinde Devlet Bütçesinden Milyonlarca Dolarlık Tasarruf Sağlandı

Kunduzların Faaliyetleri Sayesinde Devlet Bütçesinden Milyonlarca Dolarlık Tasarruf Sağlandı

Çekya Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kunduzların inşa ettiği yapıların yapay projelerin işlevini bütünüyle karşıladığı bildirildi. Bu sayede yaklaşık 30 milyon Çek kronu, yani 1,4 million dolar civarındaki bütçenin devletin kasasında kaldığı kaydedildi. Hem çevre uzmanlarının hem de kamu yöneticilerinin ilgisini çeken bu olağanüstü olay, doğanın kendi kendini onarma gücünü bir kez daha kanıtladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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