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Gören Tarihi Eser Sanıyor: 30 Yıl Önce Yaptığı Taş Eve Turistler Akın Ediyor

Gören Tarihi Eser Sanıyor: 30 Yıl Önce Yaptığı Taş Eve Turistler Akın Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 08:40
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Sadık Oslu, yaklaşık 30 yıl önce tamamen kendi imkanlarıyla inşa ettiği eviyle yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. Dönemin kısıtlı malzemelerine rağmen büyük bir azimle tamamlanan bu taş yapı, günümüzde bölge turizmine önemli bir hareketlilik kazandırıyor.

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Zorlu Doğa Koşullarına Karşı Tek Başına Evi İnşaa Etti

Zorlu Doğa Koşullarına Karşı Tek Başına Evi İnşaa Etti

Sadık Oslu, çevre kayalıklardan büyük zahmetlerle yuvarlayarak getirdiği taşları tek tek yontarak bu özgün yapıyı ortaya çıkardı. Evin yapım sürecinde hiçbir profesyonel destek almadığını belirten Oslu, kısıtlı imkânlara rağmen otuz yıl önce tamamladığı bu eserin bugün gördüğü ilgiden memnuniyet duyuyor. Yapı, bölgenin geleneksel mimari anlayışına farklı bir boyut kazandırıyor.

Taş Duvarlara Kazınan Motifler Toplumsal Değerleri Ve Mesajları Simgeliyor

Taş Duvarlara Kazınan Motifler Toplumsal Değerleri Ve Mesajları Simgeliyor

Evin dış cephesinde yer alan figürler ziyaretçilere derin anlamlar aktarıyor. Karşılıklı duran iki yılan figürü sevgiyi ve evlilik bağını temsil ederken, kalp motifi insan ilişkilerindeki şefkati vurguluyor. Yapının en üst kısmında yer alan ay-yıldız figürü ise devletin birliğini ve beraberliğini sembolize ediyor. Bahçede bulunan ve üzerinde üç 'Y' harfi yer alan kaya ise ustanın kendi mezar taşını ve ömrünü işaret ediyor.

Bölge Halkı Ziyaretçi Yoğunluğunun Her Geçen Gün Arttığını İfade Ediyor

Bölge Halkı Ziyaretçi Yoğunluğunun Her Geçen Gün Arttığını İfade Ediyor

Köy sakinlerinden Serdar Tosun, yapının uzun yıllardır ayakta kaldığını ve son dönemde turistik gezilerin vazgeçilmez bir durağı haline geldiğini belirtiyor. Hem estetik yapısı hem de taşıdığı toplumsal mesajlarla ilham kaynağı olan bu ev, yeni ustaların yetişmesi adına da kültürel bir miras görevi üstleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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