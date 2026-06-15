Gören Tarihi Eser Sanıyor: 30 Yıl Önce Yaptığı Taş Eve Turistler Akın Ediyor
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Sadık Oslu, yaklaşık 30 yıl önce tamamen kendi imkanlarıyla inşa ettiği eviyle yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. Dönemin kısıtlı malzemelerine rağmen büyük bir azimle tamamlanan bu taş yapı, günümüzde bölge turizmine önemli bir hareketlilik kazandırıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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