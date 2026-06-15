Gören Tarihi Eser Sanıyor: 30 Yıl Önce Yaptığı Taş Eve Turistler Akın Ediyor

Evin dış cephesinde yer alan figürler ziyaretçilere derin anlamlar aktarıyor. Karşılıklı duran iki yılan figürü sevgiyi ve evlilik bağını temsil ederken, kalp motifi insan ilişkilerindeki şefkati vurguluyor. Yapının en üst kısmında yer alan ay-yıldız figürü ise devletin birliğini ve beraberliğini sembolize ediyor. Bahçede bulunan ve üzerinde üç 'Y' harfi yer alan kaya ise ustanın kendi mezar taşını ve ömrünü işaret ediyor.