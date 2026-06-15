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76 Yaşında Hala Aynı Motosikletle Köy Köy Geziyor: 4 Çocuk Okutup 13 Torun Gördü

76 Yaşında Hala Aynı Motosikletle Köy Köy Geziyor: 4 Çocuk Okutup 13 Torun Gördü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 12:15
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Sakarya'da yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yılmaz, yarım asrı deviren meslek aşkıyla parmak ısırtıyor. 20 yaşında merak sarıp aldığı motosikletiyle seyyar dondurmacılığa başlayan Yılmaz, 56 yıldır aynı heyecanla çevre köyleri köşe bucak gezerek hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de ekmeğini taştan çıkarıyor.

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Günümüzde unutulmaya yüz tutan seyyar satıcılık geleneğini, ilk günkü azim ve sevgiyle yaşatan bir başarı hikayesi Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden yükseldi.

Günümüzde unutulmaya yüz tutan seyyar satıcılık geleneğini, ilk günkü azim ve sevgiyle yaşatan bir başarı hikayesi Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden yükseldi.

İşaret Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk ve 13 torun sahibi 76 yaşındaki Hasan Yılmaz, tam 56 yıldır her sabah aynı heyecanla mesaisine başlıyor. 20 yaşındayken bir arkadaşından görerek heves ettiği dondurmacılık mesleğini yarım asırdır kesintisiz sürdüren Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen zamana ve yollara meydan okuyor.

Hasan Yılmaz’ı köylerde bir efsane haline getiren en büyük özelliği, sattığı ürünlerin lezzeti ve doğallığı.

Hasan Yılmaz’ı köylerde bir efsane haline getiren en büyük özelliği, sattığı ürünlerin lezzeti ve doğallığı.

Kendi imkanlarıyla hazırladığı dondurma ve helvalarda hiçbir katkı maddesi kullanmadığını belirten emektar usta, formülünü şu sözlerle açıklıyor:

'Her türünü kendim, doğal olarak hazırlıyorum; salep, süt ve şeker kullanıyorum, başka bir malzeme kullanmıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlamaya gayret ediyorum. İnsanlar da bu doğallığa büyük rağbet gösteriyor, ben de onları en güzel şekilde karşılamaya çalışıyorum.'

Hazırladığı bu nefis lezzetleri emektar motosikletine yükleyen Yılmaz, Kaynarca'nın çevre köylerini tek tek dolaşarak çocuklara ve köy halkına adeta bir yaz neşesi götürüyor.

Dondurmacılığın kendisi için sadece bir iş değil, tüm hayatı olduğunu dile getiren Hasan Yılmaz, verdiği yaşam mücadelesini gururla anlatıyor:

Dondurmacılığın kendisi için sadece bir iş değil, tüm hayatı olduğunu dile getiren Hasan Yılmaz, verdiği yaşam mücadelesini gururla anlatıyor:

'Ben bu mesleği 20 yaşından bu yana yapıyorum. Benim için en güzel meslek bu. Elde ettiğim gelirle aileme baktım, bu iş sayesinde 4 çocuğumu yetiştirdim. Hepsini evlendirdim, onlar da çoluk çocuk sahibi oldular. Şimdi 13 tane torunum var, onları da okutmaya başladım. Hayatımdan da memnunum, insanlardan da memnunum.'

Yaz aylarında çocukların yolunu gözlediği Hasan Dede, günlük çalışma temposunu ise şu şekilde aktarıyor:

Yaz aylarında çocukların yolunu gözlediği Hasan Dede, günlük çalışma temposunu ise şu şekilde aktarıyor:

'Normal günlerde mesaime saat 12.00'da başlıyorum, akşam 17.00-18.00'a kadar köy yollarında satışımı sürdürüyorum. Ancak okullar kapandıktan sonra çocukların heyecanını bildiğim için saat 11.00'den sonra yollara çıkıyorum.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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