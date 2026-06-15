76 Yaşında Hala Aynı Motosikletle Köy Köy Geziyor: 4 Çocuk Okutup 13 Torun Gördü
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Sakarya'da yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yılmaz, yarım asrı deviren meslek aşkıyla parmak ısırtıyor. 20 yaşında merak sarıp aldığı motosikletiyle seyyar dondurmacılığa başlayan Yılmaz, 56 yıldır aynı heyecanla çevre köyleri köşe bucak gezerek hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de ekmeğini taştan çıkarıyor.
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Günümüzde unutulmaya yüz tutan seyyar satıcılık geleneğini, ilk günkü azim ve sevgiyle yaşatan bir başarı hikayesi Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden yükseldi.
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Hasan Yılmaz’ı köylerde bir efsane haline getiren en büyük özelliği, sattığı ürünlerin lezzeti ve doğallığı.
Dondurmacılığın kendisi için sadece bir iş değil, tüm hayatı olduğunu dile getiren Hasan Yılmaz, verdiği yaşam mücadelesini gururla anlatıyor:
Yaz aylarında çocukların yolunu gözlediği Hasan Dede, günlük çalışma temposunu ise şu şekilde aktarıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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