76 Yaşında Hala Aynı Motosikletle Köy Köy Geziyor: 4 Çocuk Okutup 13 Torun Gördü

Kendi imkanlarıyla hazırladığı dondurma ve helvalarda hiçbir katkı maddesi kullanmadığını belirten emektar usta, formülünü şu sözlerle açıklıyor:

'Her türünü kendim, doğal olarak hazırlıyorum; salep, süt ve şeker kullanıyorum, başka bir malzeme kullanmıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlamaya gayret ediyorum. İnsanlar da bu doğallığa büyük rağbet gösteriyor, ben de onları en güzel şekilde karşılamaya çalışıyorum.'

Hazırladığı bu nefis lezzetleri emektar motosikletine yükleyen Yılmaz, Kaynarca'nın çevre köylerini tek tek dolaşarak çocuklara ve köy halkına adeta bir yaz neşesi götürüyor.