Dünyanın En Ünlü Yardım Çağrısı "SOS" Hakkında Asla Bilmediğiniz Gerçek
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'SOS', dünyanın en tanınan imdat sinyalidir. Ama tam olarak neyin kısaltması olduğu sorulduğunda çoğu kişi 'Save Our Souls' (Canlarımızı Kurtarın) ya da 'Save Our Ship' (Gemimizi Kurtarın) yanıtını verir. Bu yanıtların ikisi de yanlıştır. SOS, teknik olarak hiçbir şeyin kısaltması değildir.
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SOS, 1906 yılında Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu'nda kabul edilmiş evrensel bir tehlike sinyalidir.
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1906 Berlin Konferansı'na kadar farklı ülkeler farklı imdat sinyalleri kullanıyordu. İngilizler "CQD" (CQ = dikkat, D = distress yani tehlike) sinyalini tercih ediyordu.
1912'de batan RMS Titanic, SOS'un tarihsel sınama alanı hâline geldi.
SOS'un resmi olarak bir anlam taşımamasına karşın "Save Our Souls" veya "Save Our Ship" gibi yorumlar öylesine tutarlı hissettirilmektedir ki pek çok ansiklopedi ve haber kaynağı yıllarca bu yanlış bilgiyi aktardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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