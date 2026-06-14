Dünyanın En Ünlü Yardım Çağrısı "SOS" Hakkında Asla Bilmediğiniz Gerçek

Harflerin seçilme gerekçesi bir anlam taşımak değil, Mors alfabesindeki biçimiydi. Üç nokta – üç çizgi – üç nokta (···−−−···) Mors alfabesinde son derece belirgin ve ayrıştırılması kolay bir ritmik örüntü oluşturmaktadır. Gürültülü bir ortamda ya da zayıf bir sinyalde bile diğer kodlardan kolayca ayırt edilebilir. Kısaltma olarak okunması, anlam verilmesine çalışılması sonradan ortaya çıkmış bir alışkanlıktır.