article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Ünlü Yardım Çağrısı "SOS" Hakkında Asla Bilmediğiniz Gerçek

Dünyanın En Ünlü Yardım Çağrısı "SOS" Hakkında Asla Bilmediğiniz Gerçek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 18:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'SOS', dünyanın en tanınan imdat sinyalidir. Ama tam olarak neyin kısaltması olduğu sorulduğunda çoğu kişi 'Save Our Souls' (Canlarımızı Kurtarın) ya da 'Save Our Ship' (Gemimizi Kurtarın) yanıtını verir. Bu yanıtların ikisi de yanlıştır. SOS, teknik olarak hiçbir şeyin kısaltması değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SOS, 1906 yılında Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu'nda kabul edilmiş evrensel bir tehlike sinyalidir.

SOS, 1906 yılında Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu'nda kabul edilmiş evrensel bir tehlike sinyalidir.

Harflerin seçilme gerekçesi bir anlam taşımak değil, Mors alfabesindeki biçimiydi. Üç nokta – üç çizgi – üç nokta (···−−−···) Mors alfabesinde son derece belirgin ve ayrıştırılması kolay bir ritmik örüntü oluşturmaktadır. Gürültülü bir ortamda ya da zayıf bir sinyalde bile diğer kodlardan kolayca ayırt edilebilir. Kısaltma olarak okunması, anlam verilmesine çalışılması sonradan ortaya çıkmış bir alışkanlıktır.

1906 Berlin Konferansı'na kadar farklı ülkeler farklı imdat sinyalleri kullanıyordu. İngilizler "CQD" (CQ = dikkat, D = distress yani tehlike) sinyalini tercih ediyordu.

1906 Berlin Konferansı'na kadar farklı ülkeler farklı imdat sinyalleri kullanıyordu. İngilizler "CQD" (CQ = dikkat, D = distress yani tehlike) sinyalini tercih ediyordu.

Alman Telefunken şirketi ise SOS sinyalini önerdi; çünkü hem karıştırılma riski düşüktü hem de operatörlerin bu sinyali gönderirken ara verme yapmasına gerek yoktu; üç nokta, üç çizgi, üç nokta kesintisiz bir ritimle iletilebiliyordu. Konferansta SOS benimsendi. 1908 yılından itibaren uluslararası tehlike sinyali olarak resmen yürürlüğe girdi.

1912'de batan RMS Titanic, SOS'un tarihsel sınama alanı hâline geldi.

1912'de batan RMS Titanic, SOS'un tarihsel sınama alanı hâline geldi.

Geminin telgraf operatörleri hem CQD hem de yeni kabul edilen SOS sinyalini dönüşümlü olarak kullandı. Bazı anlatımlara göre baş operatör Jack Phillips, 'SOS'u dene, belki bu son şansın' esprisini yaptı. Titanic vakası SOS'un yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı; ancak geminin kaderini değiştiremedi.

SOS'un resmi olarak bir anlam taşımamasına karşın "Save Our Souls" veya "Save Our Ship" gibi yorumlar öylesine tutarlı hissettirilmektedir ki pek çok ansiklopedi ve haber kaynağı yıllarca bu yanlış bilgiyi aktardı.

SOS'un resmi olarak bir anlam taşımamasına karşın "Save Our Souls" veya "Save Our Ship" gibi yorumlar öylesine tutarlı hissettirilmektedir ki pek çok ansiklopedi ve haber kaynağı yıllarca bu yanlış bilgiyi aktardı.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) resmi belgelerinde bu anlam dışı bağlantıyı açıkça reddeder; SOS, üç harf üç çizgi üç harften oluşan ve tek bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir tehlike sinyalidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın