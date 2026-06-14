Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Pazar Alışkanlığı

Her hafta beraberinde stres, hayal kırıklığı ve gerginlik getirir. Eğer bunları temizlemezseniz, yeni haftaya da sizinle gelirler. En güçlü çiftler, pazar gününü şu can alıcı soruyla bitirir: 'Bu hafta yaşanan neyi arkamızda bırakıyoruz?' Çoktan çözülmüş küçük bir kavga, iş stresi veya kötü bir ruh hali... Artık ait olmadığınız negatif enerjileri adlandırmak ve onları geçmişte bırakmayı seçmek, ilişkiye gerçek bir reset (sıfırlama) atmanın en güçlü yoludur.