Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Pazar Alışkanlığı
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Çiftler üzerinde araştırmalar yapan uzman bir psikolog, en mutlu ve sarsılmaz ilişkilerin sırrını çözdü. Sanılanın aksine büyük jestler değil, küçük ritüeller aşkı ayakta tutuyor. İşte en güçlü çiftlerin her Pazar günü uyguladığı ve yeni haftaya sıfırlanmış olarak başlamalarını sağlayan 5 hayati 'yenilenme' sırrı...
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İlişkilerin başarılı olmasını neyin sağladığı sorulduğunda akla ilk olarak güven, sadakat, dürüstlük ve doğru iletişim gibi büyük kavramlar gelir.
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1. Haftalık Lojistik Kontrol (İş Bölümü)
2. Bir Takdir Anı (Küçük Şeyleri Görün)
3. Güvenli Duygusal Değerlendirme
4. Önümüzdeki Haftaya Ortak Bakış
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5. Bilinçli Bir Sıfırlama: "Neyi Geride Bırakıyoruz?"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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