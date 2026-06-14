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Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Pazar Alışkanlığı

Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Pazar Alışkanlığı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 13:20
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Çiftler üzerinde araştırmalar yapan uzman bir psikolog, en mutlu ve sarsılmaz ilişkilerin sırrını çözdü. Sanılanın aksine büyük jestler değil, küçük ritüeller aşkı ayakta tutuyor. İşte en güçlü çiftlerin her Pazar günü uyguladığı ve yeni haftaya sıfırlanmış olarak başlamalarını sağlayan 5 hayati 'yenilenme' sırrı...

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İlişkilerin başarılı olmasını neyin sağladığı sorulduğunda akla ilk olarak güven, sadakat, dürüstlük ve doğru iletişim gibi büyük kavramlar gelir.

İlişkilerin başarılı olmasını neyin sağladığı sorulduğunda akla ilk olarak güven, sadakat, dürüstlük ve doğru iletişim gibi büyük kavramlar gelir.

Ancak uzmanlar, hayatın yoğun temposunda çiftlerin birbirlerinden kopmasını engelleyen asıl gücün, her gün tekrarlanan küçük anlar ve tutarlı ritüeller olduğunu belirtiyor.

Çiftleri inceleyen uzman bir psikolog, en mutlu çiftlerin ortak bir özelliğini gün yüzüne çıkardı: Pazar Günü Yenilenme Ritüeli. Zaman almayan ve son derece samimi olan bu pazar ritüeli, çiftlerin haftalık bir muhasebe yapmasına ve bağlarını kuvvetlendirmesine olanak tanıyor.

1. Haftalık Lojistik Kontrol (İş Bölümü)

1. Haftalık Lojistik Kontrol (İş Bölümü)

Planların aksaması, ev işlerindeki dengesizlikler ve belirsiz beklentiler ilişkilerde gizli bir öfke biriktirir. Mutlu çiftler, pazar günleri bir araya gelerek 'Geçen hafta neler iyi gitti?', 'Hangi konularda bunaldık?' sorularına yanıt arıyor. Amaç, bir şirket yönetir gibi ekip çalışmasını optimize etmek. Ev işlerinden veya yoğun takvimden bunalan tarafı erken fark etmek, hafta içi yaşanacak gereksiz tartışmaların önüne geçiyor.

2. Bir Takdir Anı (Küçük Şeyleri Görün)

2. Bir Takdir Anı (Küçük Şeyleri Görün)

İnsan beyni doğası gereği olumsuzluklara odaklanmaya programlıdır. Hafta içi partnerinizin yaptığı hatalara takılmak kolaydır ancak bu durum ilişkiyi yıpratır. Güçlü çiftler, pazar günleri birbirlerine minnettar oldukları küçük detayları sesli olarak söylüyor. Sabah yapılan bir kahve, doldurulan benzin deposu veya sadece iyi bir dinleyici olmak... Bunları duymak partnerinizi değerli hissettirirken, sizin de zihninizi iyilikleri görmeye alıştırıyor.

3. Güvenli Duygusal Değerlendirme

3. Güvenli Duygusal Değerlendirme

Her sorunu anında çözebilen bir çift yoktur; bazen kırgınlıklar geçiştirilir veya ertelenir. Ancak ifade edilmeyen duygular içten içe büyür. Seven çiftler, pazar günleri hafta boyu içlerine sinmeyen konuları korkusuzca ve yargılanmadan masaya yatırıyor. Buradaki altın kural şu: Konuşan kişi saldırmıyor, dinleyen kişi ise savunmaya geçmiyor. Bu sayede küçük kırgınlıkların devasa krizlere dönüşmesi engelleniyor.

4. Önümüzdeki Haftaya Ortak Bakış

4. Önümüzdeki Haftaya Ortak Bakış

Birbirleriyle uyumlu hisseden çiftlerin, geleceğe dair ortak bir heyecanı vardır. Pazar günleri sadece iş programlarını koordine etmekle kalmazlar; hafta içi birlikte izlenecek bir diziyi, dışarıda yenecek bir yemeği veya evde geçirilecek baş başa bir geceyi planlarlar. Bu, hayatın yoğunluğunda sadece 'paralel iki hayat' yaşamadıklarını, ortak bir yolda yürüdüklerini hatırlatır.

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5. Bilinçli Bir Sıfırlama: "Neyi Geride Bırakıyoruz?"

5. Bilinçli Bir Sıfırlama: "Neyi Geride Bırakıyoruz?"

Her hafta beraberinde stres, hayal kırıklığı ve gerginlik getirir. Eğer bunları temizlemezseniz, yeni haftaya da sizinle gelirler. En güçlü çiftler, pazar gününü şu can alıcı soruyla bitirir: 'Bu hafta yaşanan neyi arkamızda bırakıyoruz?' Çoktan çözülmüş küçük bir kavga, iş stresi veya kötü bir ruh hali... Artık ait olmadığınız negatif enerjileri adlandırmak ve onları geçmişte bırakmayı seçmek, ilişkiye gerçek bir reset (sıfırlama) atmanın en güçlü yoludur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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