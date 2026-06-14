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Ahmet Çakar Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Futbolculara Yüklendi

etiket Ahmet Çakar Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Futbolculara Yüklendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 11:41
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Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızda Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımıza sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü. Çakar, 'Hepsi havalı, süslü püslü olmuşlar. Utanmasam Fatih Terim atla uçağa gel diyeceğim' sözleriyle ortalığı salladı.

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Türkiye’nin tam 26 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından turnuvadaki ilk maçına büyük bir umutla çıkan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle ülkeyi derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye’nin tam 26 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından turnuvadaki ilk maçına büyük bir umutla çıkan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle ülkeyi derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yükselen tepki dalgasına, spor yorumcusu Ahmet Çakar da kendine has sert üslubuyla katıldı.

Millilerin sergilediği futbola son derece öfkeli olduğunu belirten Çakar, hem Teknik Direktör Vincenzo Montella’yı hem de futbolcuların sahadaki 'imaj odaklı' tavırlarını sert bir dille eleştirdi.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

'Beğenmedim Milli Takımı. Sinirliyim. Avustralya gibi bir takım karşısında pozisyonumuz neredeyse yok. Baktım hepsi havalı. Montella tuhaf bir kadro yapmış. Birçok oyuncu sahada yok. Sabahın köründe kalktık. Ülke 26 senedir bekliyor. Bu böyle olmamalıydı. Birçok hayal... biter demiyorum, sıkıntıya girer. Ama futbolcularımıza çok sarmış durumdayım. Çoğuna uyuz oldum. Kendi süslü püslü şahtı şahbaz olmuşlar. Yok biri saçını boyamış sarıya, bir tanesini yandan kesmiş, bir tanesi örgü yapmış. Bırakın bu işleri top oynayın top. Hani utanmasam Montella dön geriye, Fatih Terim falan atla uçağa geliyor diyeceğim geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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