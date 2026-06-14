Ahmet Çakar Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Futbolculara Yüklendi
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Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızda Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımıza sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü. Çakar, 'Hepsi havalı, süslü püslü olmuşlar. Utanmasam Fatih Terim atla uçağa gel diyeceğim' sözleriyle ortalığı salladı.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Türkiye’nin tam 26 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından turnuvadaki ilk maçına büyük bir umutla çıkan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle ülkeyi derin bir hayal kırıklığına uğrattı.
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Çakar, şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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