Ahmet Çakar Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Futbolculara Yüklendi

'Beğenmedim Milli Takımı. Sinirliyim. Avustralya gibi bir takım karşısında pozisyonumuz neredeyse yok. Baktım hepsi havalı. Montella tuhaf bir kadro yapmış. Birçok oyuncu sahada yok. Sabahın köründe kalktık. Ülke 26 senedir bekliyor. Bu böyle olmamalıydı. Birçok hayal... biter demiyorum, sıkıntıya girer. Ama futbolcularımıza çok sarmış durumdayım. Çoğuna uyuz oldum. Kendi süslü püslü şahtı şahbaz olmuşlar. Yok biri saçını boyamış sarıya, bir tanesini yandan kesmiş, bir tanesi örgü yapmış. Bırakın bu işleri top oynayın top. Hani utanmasam Montella dön geriye, Fatih Terim falan atla uçağa geliyor diyeceğim geliyor.