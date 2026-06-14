Hakan Çalhanoğlu Avustralya Yenilgisi Sonrası İsyan Etti

Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:'E tabii ki istemediğimiz sonuç. Maçtan bir gün önce de size söylemiştim, defans yapıp kontraatağa çıkacaklar. Onun farkındaydık, biliyorduk ama maalesef iki kere uzun topla iki gol attılar. Gereksiz goller yedik ki bildiğimiz halde bu hataları yapmak tabii ki bize yakışmıyor.

Ama genel anlamda tabii ki biz maçı domine ettik. Top hep bizdeydi ama değerlendiremedik. Tabii turnuvaya kötü başlamak tabii ki iyi değildir ama bazen tokat yemek iyi oluyor ayağa kalkmak için. Bunun da farkındayız. Herkes artık daha istekli, daha istikrarlı, daha disiplinli oynaması gerekiyor. Tabii ki analizimizi yapacağız ama daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde iki maç var. Dediğim gibi, tabii ki kaybetmeyi hak etmedik ama yapacağımız şeyleri de doğru düzgün değerlendiremedik.'