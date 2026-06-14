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Hakan Çalhanoğlu Avustralya Yenilgisi Sonrası İsyan Etti

etiket Hakan Çalhanoğlu Avustralya Yenilgisi Sonrası İsyan Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 10:40
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2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda moraller bozuk. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Kaptan Hakan Çalhanoğlu, 'Bazen tokat yemek iyi oluyor' derken; Ferdi Kadıoğlu taraftarlardan özür dileyerek 'Hiçbir şey bitmiş değil' mesajı verdi.

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Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası dev organizasyonunda tüm Türkiye’nin kilitlendiği ilk maç, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası dev organizasyonunda tüm Türkiye’nin kilitlendiği ilk maç, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Turnuvanın favori ekiplerinden biri olarak sahaya çıkan Ay-Yıldızlı ekibimiz, golsüz kapattığı mücadelede Avustralya’nın kontraataklarına engel olamayarak sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Büyük üzüntünün yaşandığı müsabakanın ardından Milli Takımımızın iki kilit ismi Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Maçın ardından derin bir üzüntü yaşayan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, rakiplerinin taktiğini önceden bilmelerine rağmen hata yaptıklarını açık yüreklilikle itiraf etti.

Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:'E tabii ki istemediğimiz sonuç. Maçtan bir gün önce de size söylemiştim, defans yapıp kontraatağa çıkacaklar. Onun farkındaydık, biliyorduk ama maalesef iki kere uzun topla iki gol attılar. Gereksiz goller yedik ki bildiğimiz halde bu hataları yapmak tabii ki bize yakışmıyor.

Ama genel anlamda tabii ki biz maçı domine ettik. Top hep bizdeydi ama değerlendiremedik. Tabii turnuvaya kötü başlamak tabii ki iyi değildir ama bazen tokat yemek iyi oluyor ayağa kalkmak için. Bunun da farkındayız. Herkes artık daha istekli, daha istikrarlı, daha disiplinli oynaması gerekiyor. Tabii ki analizimizi yapacağız ama daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde iki maç var. Dediğim gibi, tabii ki kaybetmeyi hak etmedik ama yapacağımız şeyleri de doğru düzgün değerlendiremedik.'

Milli takımın dinamik ismi Ferdi Kadıoğlu ise kendilerini desteklemeye gelen binlerce gurbetçi ve ekran başındaki taraftarlardan helallik istedi.

Sonraki maçlar için umut aşılayan başarılı futbolcu, şunları söyledi:

'Beklenmedik bir sonuç. Bütün taraftarlarımız buraya geldi bizi seyretmek için, onlar için üzgünüz, özür diliyoruz. Hayal kırıklığına uğradık bu maç için ama iki maçımız daha var. Hiçbir şey bitmiş değil. Tekrar toparlanacağız ve sonraki maçlara odaklanacağız.'

Kerem Aktürkoğlu:

'Taraftarlarımız kusura bakmasın, onları sabahın erken saatlerinde kaldırıp güne galibiyetle başlatmak isterdik ama olmadı. İnşallah 2. ve 3. maçta bunu telafi edeceğiz.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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