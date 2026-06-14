Hakan Çalhanoğlu Avustralya Yenilgisi Sonrası İsyan Etti
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2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda moraller bozuk. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Kaptan Hakan Çalhanoğlu, 'Bazen tokat yemek iyi oluyor' derken; Ferdi Kadıoğlu taraftarlardan özür dileyerek 'Hiçbir şey bitmiş değil' mesajı verdi.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası dev organizasyonunda tüm Türkiye’nin kilitlendiği ilk maç, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
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Maçın ardından derin bir üzüntü yaşayan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, rakiplerinin taktiğini önceden bilmelerine rağmen hata yaptıklarını açık yüreklilikle itiraf etti.
Milli takımın dinamik ismi Ferdi Kadıoğlu ise kendilerini desteklemeye gelen binlerce gurbetçi ve ekran başındaki taraftarlardan helallik istedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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