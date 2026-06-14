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Oğuzhan Uğur Dünya Kupası Yenilgisi Sonrası Montella'nın Savunmasına Fena Patladı

etiket Oğuzhan Uğur Dünya Kupası Yenilgisi Sonrası Montella'nın Savunmasına Fena Patladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 10:08
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Türkiye’nin yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken, ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur’un Teknik Direktör Montella’nın açıklamalarına yönelik 'Önümüzdeki maçlara bakacağız lafını sevmiyorum. Futbolcu başına 30 marş düşüyor, öyle gazdaydık!' çıkışı sosyal medyaya damga vurdu.

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Tüm Türkiye’nin büyük bir hasret ve merakla beklediği A Millî Futbol Takımımızın Dünya Kupası serüveni kabusla başladı.

Tüm Türkiye’nin büyük bir hasret ve merakla beklediği A Millî Futbol Takımımızın Dünya Kupası serüveni kabusla başladı.

Turnuvanın favori takımlarından biri olarak sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Avustralya karşısında zaman zaman iyi bir futbol sergilese de gol yollarında etkisiz kaldı ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Yıllar sonra gelen turnuva biletinin ardından yaşanan bu ilk maç şoku, sosyal medyada dev bir tepki dalgasına yol açtı.

Maçın ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, umut dolu bir mesaj vermeye çalıştı. Mağlubiyete rağmen takımın mücadelesini savunan İtalyan teknik adam, 'Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız' ifadelerini kullandı.

Montella'nın klasikleşen "gelecek maç" açıklaması ise ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur’u sinirlendirdi.

Montella'nın klasikleşen "gelecek maç" açıklaması ise ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur’u sinirlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adeta tüm Türkiye'nin hislerine tercüman olan Uğur, turnuva öncesi yaratılan aşırı coşku ile sahadaki futbol arasındaki tezatlığa dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur, Milli Takım'a yazılan onlarca şarkıyı hatırlatarak sitemini şu sözlerle dile getirdi:

“Önümüzdeki maçlara bakacağız” lafını sevmiyorum hocam. Bir kere de puan hesaplaması yapmadığımız bir etkinlik izlesek keşke. Eskisi yenisi 650 tane marş yapıldı be abi. Baktığında yedekler dahil futbolcu başına 30 marş düşüyor. Öyle gazdaydık yani. Şöyle olsaydı böyle olurdu, şu olsaydı bu olurdu muhabbetlerinden bıktık artık. Bir haykırışlık mutluluğumuz vardı bugün, onu da önümüzdeki maçlara bıraktık. Hayırlısı…'

İkinci paylaşımı👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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