Oğuzhan Uğur Dünya Kupası Yenilgisi Sonrası Montella'nın Savunmasına Fena Patladı

Turnuvanın favori takımlarından biri olarak sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Avustralya karşısında zaman zaman iyi bir futbol sergilese de gol yollarında etkisiz kaldı ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Yıllar sonra gelen turnuva biletinin ardından yaşanan bu ilk maç şoku, sosyal medyada dev bir tepki dalgasına yol açtı.

Maçın ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, umut dolu bir mesaj vermeye çalıştı. Mağlubiyete rağmen takımın mücadelesini savunan İtalyan teknik adam, 'Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız' ifadelerini kullandı.