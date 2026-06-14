Oğuzhan Uğur Dünya Kupası Yenilgisi Sonrası Montella'nın Savunmasına Fena Patladı
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Türkiye’nin yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken, ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur’un Teknik Direktör Montella’nın açıklamalarına yönelik 'Önümüzdeki maçlara bakacağız lafını sevmiyorum. Futbolcu başına 30 marş düşüyor, öyle gazdaydık!' çıkışı sosyal medyaya damga vurdu.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Tüm Türkiye’nin büyük bir hasret ve merakla beklediği A Millî Futbol Takımımızın Dünya Kupası serüveni kabusla başladı.
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Montella'nın klasikleşen "gelecek maç" açıklaması ise ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur’u sinirlendirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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