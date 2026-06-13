Astronotlar Kokuyu Tarif Etti: Uzayın Kokusu Bakın Hangi Yemeğe Benziyor
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Uzayın kokusu deyince aklınıza ne gelir? Büyük çoğunluk 'hiçbir şey' der; nihayetinde uzay bir boşluktur. Oysa Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapmış astronotlar uzayın kendine has bir kokusu olduğunu ısrarla söylemektedir. Peki bu koku nasıl tanımlanıyor ve bilimsel açıklaması nedir?
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Astronotlar Uzayı Nasıl Tarif Etti?
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Uzayın kendini doğrudan koklayamazsınız; çünkü kaskınızı uzayda çıkarmak ölüm anlamına gelir.
Hollandalı kimyager Luca Turin, ünlü "The Science of Scent" çalışmalarında uzayın kokusuna benzer bileşikleri analiz etmiştir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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