Astronotlar Kokuyu Tarif Etti: Uzayın Kokusu Bakın Hangi Yemeğe Benziyor

NASA'nın bazı araştırmaları, uzay giysilerindeki kalıntı analizlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonları tespit etmiştir. Astronomik spektroskopi aracılığıyla Sagittarius B2 adlı yoğun bulutsudan etil format (meyvemsi-alkollü bir koku bileşiği) tespit edildiği 2009 yılında bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Etil format, ağzınızda bıraktığı tatla ahududu şekeri veya rom içeceği içeriğine benzetilmiştir; ancak bu bileşiğin uzayı gerçekten 'ahududu gibi koklatan' bir kaynak olmadığını, sadece uzak bir gaz bulutunda var olduğunu hatırlatmak gerekir.

NASA'nın Johnson Space Center'daki eğitim materyalleri, uzay yürüyüşü simülasyonlarının ardından ekipmanlar üzerindeki metalik koku konusunu düzenli olarak ele almaktadır. 2021 yılında ISS'e giden Türk uzay misyonlarının da gündemine girmiş olan bu detay, uzay merakına ilgi gösteren kişilerin listelerde sıkça karşılaştığı 'beklenmedik gerçekler' arasında yer almaktadır. Uzayın kokusu, insanlığın yıldızlara uzanan elinin bıraktığı bir fiziksel izdir; belki de en şiirsel bilimsel olgulardan biridir.