article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sadece 2 Malzeme Yetiyor: Tuvalet Fırçasını Böyle Temizleyenler Mikroplardan Kurtuluyor

Sadece 2 Malzeme Yetiyor: Tuvalet Fırçasını Böyle Temizleyenler Mikroplardan Kurtuluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 16:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuvalet fırçaları, aslında banyonun en çok gözden kaçan mikrop yuvaları olabilir. Uzmanlar uyarıyor: Doğru bakım yapılmayan tuvalet fırçaları, temizlemek yerine bakteri ve kötü koku yayıyor. Banyonuzun ferah kalması için en zorlu işi üstlenen tuvalet fırçaları, ihmal edildiğinde hızla birikinti ve küf kaynağı haline gelebiliyor. Uzmanlar, bu günlük aletin temizlemesi gereken yüzeyler kadar hijyenik kalması için hayati önem taşıyan temel adımları paylaştı. Tuvalet fırçasını bir mikrop bombasına dönüştürmemek aslında sadece birkaç küçük ve tutarlı alışkanlığa bakıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok kişinin düştüğü en büyük hata, fırçayı kullandıktan hemen sonra ıslak bir şekilde tutacağına geri koymaktır.

Pek çok kişinin düştüğü en büyük hata, fırçayı kullandıktan hemen sonra ıslak bir şekilde tutacağına geri koymaktır.

Uzman Angie Hicks, 'Bakteri ve koku oluşumunu önlemek için fırçayı her kullanımdan sonra sıcak akan suyun altında iyice durulayın' diyor.

Ancak işlem bununla bitmiyor. En kritik adım fırçayı tamamen havayla kurutmak. Nemli bırakılan bir fırça; bakteri, küf ve hoş olmayan kokular için mükemmel bir üreme alanıdır. Durulama bittikten sonra fırçayı doğrudan kabına koymak yerine, fazla suyun klozetin içine damlaması için tuvalet kasesinin üzerinde bir süre dengelemek veya yaslayarak kurutmak gerekiyor. Tabii ki çapraz bulaşmayı önlemek adına işlem sonrası elleri yıkamak ve temas edilen yüzeyleri dezenfekte etmek de şart.

Tuvalet fırçasını nerede sakladığınız, temizliği kadar önemli.

Tuvalet fırçasını nerede sakladığınız, temizliği kadar önemli.

Havalandırmasız ve tamamen kapalı kaplar, banyoda düzenli bir görüntü sunsa da nemi içine hapsederek bakterilere davetiye çıkarıyor. Hicks, kalan nemin buharlaşabilmesi için mutlaka hava akışı veya drenaj delikleri olan havalandırmalı tutucuların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Düzenli durulama tek başına mikropları kırmaya yetmez. Uzmanlar, fırçanın haftada en az bir kez seyreltilmiş çamaşır suyu veya beyaz sirke gibi dezenfektan bir solüsyonda 10-15 dakika bekletilmesini öneriyor. Bu sürede solüsyon kılların arasına nüfuz ederek gizli bakterileri yok ediyor. Tabii bu esnada fırça kabının tabanında biriken kirli suları temizlemeyi ve kabı dezenfektanla silip kurulamayı da unutmamak gerekiyor.

Ne kadar iyi bakarsanız bakın, bir tuvalet fırçasının ömrü sonsuz değildir.

Ne kadar iyi bakarsanız bakın, bir tuvalet fırçasının ömrü sonsuz değildir.

Zamanla yıpranan ve şekli bozulan fırçaların temizleme etkinliği düşerken bakteri barındırma oranı artar.

Uzmanların ortak tavsiyesi; tuvalet fırçalarının 6 ila 12 ayda bir ya da kılları deforme olup rengi değiştiğinde çok daha erken bir sürede yenisiyle değiştirilmesi yönünde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın