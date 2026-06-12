Sadece 2 Malzeme Yetiyor: Tuvalet Fırçasını Böyle Temizleyenler Mikroplardan Kurtuluyor
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Tuvalet fırçaları, aslında banyonun en çok gözden kaçan mikrop yuvaları olabilir. Uzmanlar uyarıyor: Doğru bakım yapılmayan tuvalet fırçaları, temizlemek yerine bakteri ve kötü koku yayıyor. Banyonuzun ferah kalması için en zorlu işi üstlenen tuvalet fırçaları, ihmal edildiğinde hızla birikinti ve küf kaynağı haline gelebiliyor. Uzmanlar, bu günlük aletin temizlemesi gereken yüzeyler kadar hijyenik kalması için hayati önem taşıyan temel adımları paylaştı. Tuvalet fırçasını bir mikrop bombasına dönüştürmemek aslında sadece birkaç küçük ve tutarlı alışkanlığa bakıyor.
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Pek çok kişinin düştüğü en büyük hata, fırçayı kullandıktan hemen sonra ıslak bir şekilde tutacağına geri koymaktır.
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Tuvalet fırçasını nerede sakladığınız, temizliği kadar önemli.
Ne kadar iyi bakarsanız bakın, bir tuvalet fırçasının ömrü sonsuz değildir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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