Sadece 2 Malzeme Yetiyor: Tuvalet Fırçasını Böyle Temizleyenler Mikroplardan Kurtuluyor

Havalandırmasız ve tamamen kapalı kaplar, banyoda düzenli bir görüntü sunsa da nemi içine hapsederek bakterilere davetiye çıkarıyor. Hicks, kalan nemin buharlaşabilmesi için mutlaka hava akışı veya drenaj delikleri olan havalandırmalı tutucuların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Düzenli durulama tek başına mikropları kırmaya yetmez. Uzmanlar, fırçanın haftada en az bir kez seyreltilmiş çamaşır suyu veya beyaz sirke gibi dezenfektan bir solüsyonda 10-15 dakika bekletilmesini öneriyor. Bu sürede solüsyon kılların arasına nüfuz ederek gizli bakterileri yok ediyor. Tabii bu esnada fırça kabının tabanında biriken kirli suları temizlemeyi ve kabı dezenfektanla silip kurulamayı da unutmamak gerekiyor.