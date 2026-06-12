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Psikologlara Göre Mutlu İnsanların Sahip Olduğu 7 Alışkanlık

Psikologlara Göre Mutlu İnsanların Sahip Olduğu 7 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 14:46
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Yüzyıllardır filozofların çözmeye çalıştığı 'Mutluluk nedir ve nasıl elde edilir?' sorusuna, modern psikoloji bilimi son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalarla net yanıtlar verdi. Yapılan ampirik çalışmalar; mutlu insanların diğerlerine kıyasla daha çok para kazandığını, işte daha yüksek performans gösterdiğini, daha uzun yaşadığını ve daha sağlıklı evlilikler sürdürdüğünü kanıtlıyor. Uzmanların ve köklü üniversitelerin araştırmalarına göre mutluluk, sahip olduklarınızla değil, yaptıklarınızla ilgili. 

İşte psikologlara göre mutluluk seviyenizi zirveye çıkaracak, bilimsel olarak kanıtlanmış 7 altın aktivite...

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1. Kendinizle Uyumlu Hedeflere Bağlı Kalın

1. Kendinizle Uyumlu Hedeflere Bağlı Kalın

Zürih Üniversitesi'nden psikolog Bettina Wiese’ye göre, hedefler ve mutluluk birbirini besleyen bir döngü oluşturur. Bir hedefi 'kendinizin bir parçası' olarak gördüğünüzde, ona ulaşmak için daha fazla enerji harcarsınız. Bilimsel veriler, kişinin kendi değerleriyle uyumlu hedeflere doğru çabalamasının, refah ve mutluluk hissini doğrudan katladığını gösteriyor.

2. İşinizde Bir "Amaç" ve Anlam Bulun

2. İşinizde Bir "Amaç" ve Anlam Bulun

Yale Üniversitesi’nden örgüt psikoloğu Amy Wrzesniewski ve ekibinin yaptığı çığır açıcı çalışma, insanların işleriyle üç farklı şekilde ilişki kurduğunu gösteriyor: Sadece para için yapılan bir 'iş', ilerlemeye odaklı bir 'kariyer' veya topluma fayda sağlamaya odaklı bir 'amaç'. Araştırmanın sonucu çok net: Yaptığı işte maddi ödüllerin ötesinde bir anlam ve toplumsal fayda bulan (yani işini bir amaç olarak gören) insanlar, hayatın genelinde en mutlu olanlar.

3. Önemsediğiniz İnsanlarla Merkezde Olun

3. Önemsediğiniz İnsanlarla Merkezde Olun

Kulağa klasik bir tavsiye gibi gelse de, bilim sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmenin mutluluğu doğrudan artırdığını doğruluyor. Üstelik araştırmalara göre, sadece sosyalleşmek yetmiyor; bir arkadaş grubunun veya sosyal ağın 'merkezinde' yer almak, yani aktif bağlar kurmak bireysel refahın en güçlü göstergelerinden biri kabul ediliyor.

4. Uzun Vadeli ve Güçlü İlişkiler Geliştirin

4. Uzun Vadeli ve Güçlü İlişkiler Geliştirin

Evlilik ve uzun vadeli ilişkiler, sanılanın aksine mutluluğun en büyük kalelerinden biri. New York Times'ın derlediği verilere göre evli olmak, özellikle orta yaş krizi gibi en stresli dönemlerde insanları bekarlara kıyasla çok daha mutlu ve hayatından memnun kılıyor. Bilimsel açıklaması ise oldukça basit: 'İki kişi, hayatın zorluklarına karşı bir kişiden çok daha dayanıklıdır.'

5. Taze Meyve ve Sebze Tüketimini Artırın

5. Taze Meyve ve Sebze Tüketimini Artırın

Beslenme düzeni ile ruh hali arasındaki bağ zannedilenden çok daha güçlü. 2013 yılında yapılan 'Günde Çok Elma Yemek, Moral Bozukluğunu Uzak Tutar' başlıklı bir araştırma, taze meyve ve sebze tüketiminin mutlulukla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle günde 7 ila 8 porsiyon taze meyve-sebze tüketen gençlerin, daha az tüketen akranlarına göre çok daha yüksek bir mutluluk seviyesine sahip olduğu saptandı.

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6. Yaşınız Ne Olursa Olsun Egzersiz Yapın

6. Yaşınız Ne Olursa Olsun Egzersiz Yapın

Hollanda’da 16 ila 65 yaş arasındaki 8.000 kişiyle yapılan devasa bir araştırma, egzersiz yapanların her yaşta, yapmayanlara göre hayatlarından çok daha memnun ve mutlu olduklarını gösterdi. Zaman bulamamaktan şikayetçiyseniz, efsanevi psikolog Walter Mischel bu alışkanlığı kazanmak için 'eğer-o zaman' (örneğin; eğer saat 18.00 olursa, o zaman yürüyüşe çıkacağım) planlamasını öneriyor.

7. Eşya Değil, "Deneyim" Satın Alın

7. Eşya Değil, "Deneyim" Satın Alın

Harvard Üniversitesi psikoloğu Daniel Gilbert’e göre, eğer para size mutluluk getirmiyorsa, onu yanlış şeylere harcıyorsunuz demektir. 1000'den fazla kişiyle yapılan bir ankette, katılımcıların %57'si araba veya ev aleti gibi maddi şeyler yerine seyahat, konser veya özel bir etkinlik gibi 'deneyimler' satın aldıklarında çok daha uzun süreli mutlu olduklarını belirtti.

Harvard uzmanları durumu şöyle özetliyor: 'Yeni bir eve en pahalı parkeyi seçmek için günler harcayanlar, bir süre sonra o parkenin ayaklarının altında fark edilmeyen sıradan bir zemine dönüştüğünü görür. Buna karşılık, bir Afrika safarisinde şafak vakti görülen bir yavru çitanın anısı, insana ömür boyu keyif vermeye devam eder.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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