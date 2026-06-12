Psikologlara Göre Mutlu İnsanların Sahip Olduğu 7 Alışkanlık

Harvard Üniversitesi psikoloğu Daniel Gilbert’e göre, eğer para size mutluluk getirmiyorsa, onu yanlış şeylere harcıyorsunuz demektir. 1000'den fazla kişiyle yapılan bir ankette, katılımcıların %57'si araba veya ev aleti gibi maddi şeyler yerine seyahat, konser veya özel bir etkinlik gibi 'deneyimler' satın aldıklarında çok daha uzun süreli mutlu olduklarını belirtti.

Harvard uzmanları durumu şöyle özetliyor: 'Yeni bir eve en pahalı parkeyi seçmek için günler harcayanlar, bir süre sonra o parkenin ayaklarının altında fark edilmeyen sıradan bir zemine dönüştüğünü görür. Buna karşılık, bir Afrika safarisinde şafak vakti görülen bir yavru çitanın anısı, insana ömür boyu keyif vermeye devam eder.'