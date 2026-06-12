Psikologlara Göre Mutlu İnsanların Sahip Olduğu 7 Alışkanlık
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Yüzyıllardır filozofların çözmeye çalıştığı 'Mutluluk nedir ve nasıl elde edilir?' sorusuna, modern psikoloji bilimi son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalarla net yanıtlar verdi. Yapılan ampirik çalışmalar; mutlu insanların diğerlerine kıyasla daha çok para kazandığını, işte daha yüksek performans gösterdiğini, daha uzun yaşadığını ve daha sağlıklı evlilikler sürdürdüğünü kanıtlıyor. Uzmanların ve köklü üniversitelerin araştırmalarına göre mutluluk, sahip olduklarınızla değil, yaptıklarınızla ilgili.
İşte psikologlara göre mutluluk seviyenizi zirveye çıkaracak, bilimsel olarak kanıtlanmış 7 altın aktivite...
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1. Kendinizle Uyumlu Hedeflere Bağlı Kalın
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2. İşinizde Bir "Amaç" ve Anlam Bulun
3. Önemsediğiniz İnsanlarla Merkezde Olun
4. Uzun Vadeli ve Güçlü İlişkiler Geliştirin
5. Taze Meyve ve Sebze Tüketimini Artırın
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6. Yaşınız Ne Olursa Olsun Egzersiz Yapın
7. Eşya Değil, "Deneyim" Satın Alın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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