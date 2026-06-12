Makas Deliklerinin Eşit Olmamasının Sebebi Buymuş

Evde, okulda veya ofiste masamızda mutlaka bulundurduğumuz insanlık tarihinin en basit ama en etkili icatlarından biri olan makaslar hakkında neredeyse hiç düşünmediğimiz bir detay var: Saplarındaki deliklerin boyutları neden birbirinden farklı? Bir tarafı dar ve yuvarlakken, diğer tarafı neden geniş ve oval?

Bu asimetrik yapı, aslında insan anatomisi, kas gücü ve kaldıraç fiziğinin kusursuz bir ortaklığına dayanıyor.