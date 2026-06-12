Makas Deliklerinin Eşit Olmamasının Sebebi Buymuş
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Evde, okulda veya ofiste masamızda mutlaka bulundurduğumuz insanlık tarihinin en basit ama en etkili icatlarından biri olan makaslar hakkında neredeyse hiç düşünmediğimiz bir detay var: Saplarındaki deliklerin boyutları neden birbirinden farklı? Bir tarafı dar ve yuvarlakken, diğer tarafı neden geniş ve oval?
Bu asimetrik yapı, aslında insan anatomisi, kas gücü ve kaldıraç fiziğinin kusursuz bir ortaklığına dayanıyor.
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Makaslardaki küçük ve yuvarlak olan delik, sadece başparmak içindir.
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Büyük delik sayesinde birden fazla parmak aynı anda devreye girer.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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