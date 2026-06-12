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Makas Deliklerinin Eşit Olmamasının Sebebi Buymuş

Makas Deliklerinin Eşit Olmamasının Sebebi Buymuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 12:36
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Evde, okulda veya ofiste masamızda mutlaka bulundurduğumuz insanlık tarihinin en basit ama en etkili icatlarından biri olan makaslar hakkında neredeyse hiç düşünmediğimiz bir detay var: Saplarındaki deliklerin boyutları neden birbirinden farklı? Bir tarafı dar ve yuvarlakken, diğer tarafı neden geniş ve oval?

Bu asimetrik yapı, aslında insan anatomisi, kas gücü ve kaldıraç fiziğinin kusursuz bir ortaklığına dayanıyor.

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Makaslardaki küçük ve yuvarlak olan delik, sadece başparmak içindir.

Makaslardaki küçük ve yuvarlak olan delik, sadece başparmak içindir.

Başparmak, kesim esnasında makası sabit tutan, dengeleyen ve en önemlisi yön veren ana mekanizmadır. Bu küçük delik elinize hassas bir kontrol sağlar. İşaret parmağınız yönü belirlerken, elinizin geri kalanı gücü yönetir. Çünkü biliyoruz ki, kontrol olmadan uygulanan güç sadece kaos ve özensizlik yaratır.

Geniş ve oval olan büyük delik ise işaret, orta ve yüzük parmaklarının (bazen iki, bazen üç parmak) bir arada girmesi için tasarlanmıştır. Eğer iki delik de eşit ve küçük olsaydı, sert bir kartonu veya kumaşı kesmek için gereken tüm gücü sadece iki parmağınıza yüklemiş olacaktınız. Bu da elinizin birkaç dakika içinde yorulup acımasına neden olacaktı.

Büyük delik sayesinde birden fazla parmak aynı anda devreye girer.

Büyük delik sayesinde birden fazla parmak aynı anda devreye girer.

Bu durum, elin uyguladığı gücü (kaldıraç etkisini) maksimuma çıkararak en sert materyalleri bile el kaslarını zedelemeden, zahmetsizce kesmemizi sağlar. Güç olmadan sadece kontrol uygulamaya çalışmak ise zayıf ve etkisiz kalır. İyi bir makas, işte bu güç ve kontrol dengesini mükemmel şekilde kurar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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