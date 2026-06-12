Mutfağında Sürekli Alüminyum Folyo Kullananlara Uyarı Geldi
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Yemekleri taze tutmaktan fırın tepsilerini temizlemeye kadar mutfakların vazgeçilmez olan alüminyum folyolar hakkında gıda güvenliği uzmanlarından ciddi uyarılar geldi. Northeastern Üniversitesi'nden gıda güvenliği savunucusu ve doçent Dr. Darin Detwiler, günlük hayatta pratiklik sağlayan bu malzemenin yanlış kullanımında vücutta birikerek nörolojik sorunlara ve gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini açıkladı.
İşte mutfakta alüminyum folyo kullanırken sağlığınızı korumak için asla yapmamanız gereken 7 kritik hata...
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1. Asitli Yiyeceklerle Asla Temas Ettirmeyin
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3. Fırında Pişirme Esnasında Tercih Etmeyin
5. Yüksek Sıcaklıklarda Sınırı Aşmayın
7. Çiğ Etle Temas Eden Folyoyu Yeniden Kullanmayın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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