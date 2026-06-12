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Mutfağında Sürekli Alüminyum Folyo Kullananlara Uyarı Geldi

Mutfağında Sürekli Alüminyum Folyo Kullananlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 10:43
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Yemekleri taze tutmaktan fırın tepsilerini temizlemeye kadar mutfakların vazgeçilmez olan alüminyum folyolar hakkında gıda güvenliği uzmanlarından ciddi uyarılar geldi. Northeastern Üniversitesi'nden gıda güvenliği savunucusu ve doçent Dr. Darin Detwiler, günlük hayatta pratiklik sağlayan bu malzemenin yanlış kullanımında vücutta birikerek nörolojik sorunlara ve gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini açıkladı.

İşte mutfakta alüminyum folyo kullanırken sağlığınızı korumak için asla yapmamanız gereken 7 kritik hata...

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1. Asitli Yiyeceklerle Asla Temas Ettirmeyin

1. Asitli Yiyeceklerle Asla Temas Ettirmeyin

Domates, limon, sirke veya turunçgiller gibi asidik yiyecekler alüminyum ile doğrudan kimyasal reaksiyona girer. Eğer tavuk göğsünü limonlu sosta marine edip folyoya sarıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Asit, metali aşındırarak yiyeceğe yüksek oranda alüminyum salınmasına neden olur. Bu durum sadece yemeğe metalik bir tat vermekle kalmaz; mide tahrişine ve uzun vadede ciddi nörolojik rahatsızlıklara zemin hazırlar. Asitli gıdalar için her zaman cam veya seramik kaplar tercih edilmelidir.

2. Artıkları Saklamak İçin Uzun Süre Kullanmayın

Birçok kişi akşamdan kalan yemekleri folyoya sarıp buzdolabına kaldırmanın güvenli olduğunu düşünür. Ancak Dr. Detwiler, 'Alüminyum folyo hava geçirmez bir malzeme değildir' diyerek uyarıyor. Folyoya sarılan yiyecekler zamanla hava alır ve bakterilerin içeri sızmasına neden olur. Bu da gıda kaynaklı hastalıklara ve hızlı bozulmalara davetiye çıkarır. Saklama işlemi için en güvenli yol hava geçirmez kaplardır.

3. Fırında Pişirme Esnasında Tercih Etmeyin

3. Fırında Pişirme Esnasında Tercih Etmeyin
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Alüminyum ısıyı çok hızlı ilettiği için fırın tepsisine serildiğinde unlu mamullerin, kurabiyelerin altının erkenden yanmasına veya kurumasına neden olur. Üstelik limonlu kurabiye gibi asidik hamur işlerinde yine metal salınımı riski doğar. Uzmanlar, folyo yerine daha eşit ısı dağılımı sağlayan parşömen (pişirme) kağıdı veya silikon matların kullanılmasını öneriyor.

4. Mikrodalga Fırınlara Kesinlikle Sokmayın

Metal yapısı gereği alüminyum folyo mikrodalga dalgalarını yansıtır. Bu durum cihaz içinde ani kıvılcımlara, patlamalara ve ev yangınlarına yol açabilir. Örneğin mikrodalgada patates ısıtmak istiyorsanız folyo yerine nemli bir kağıt havlu kullanmalısınız.

5. Yüksek Sıcaklıklarda Sınırı Aşmayın

5. Yüksek Sıcaklıklarda Sınırı Aşmayın

Folyolar yüksek ısıya dayanıklı olarak pazarlansa da, özellikle 200°C üzerindeki sıcaklıklarda ve açık ateşte yapısı bozulmaya başlar. Isı, metalin küçük parçacıklar halinde çözünerek doğrudan gıdaya geçmesini tetikler. Dr. Detwiler, sağlıklı bireylerin bu durumdan hemen etkilenmeyebileceğini ancak sürekli maruz kalmanın, özellikle böbrek fonksiyonu zayıf olan kişilerde vücutta tehlikeli bir alüminyum birikimine yol açtığını belirtiyor.

6. Fırın veya Izgaranın Tabanını Folyoyla Kaplamayın

Temizlik kolaylığı olsun diye fırınların veya gazlı ızgaraların tabanına folyo sermek büyük bir mühendislik hatasıdır. Tabana serilen folyo, fırın içindeki hayati hava akışını engeller, düzensiz pişirmeye neden olur ve ısıtıcı elementlere zarar verir. Ayrıca folyo üzerinde biriken sıcak yağlar aniden alev alarak fırın yangınlarını tetikleyebilir.

7. Çiğ Etle Temas Eden Folyoyu Yeniden Kullanmayın

7. Çiğ Etle Temas Eden Folyoyu Yeniden Kullanmayın

Alüminyum folyo geri dönüştürülebilir bir maddedir ancak temizlik kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle çiğ et, tavuk veya deniz ürünleriyle temas etmiş olan folyoları asla ikinci kez kullanmayın; çünkü bu durum ölümcül gıda patojenlerinin diğer yiyeceklere taşınmasına neden olur.

Özetle: Vücudumuz az miktarda alüminyumu tolere edip dışarı atabilse de, folyonun yanlış kullanımı bu dozu tehlikeli seviyelere çıkarıyor. Uzmanlar, mutfakta kolaylıktan ödün vermeden sağlığı korumak için en güvenli alternatiflerin cam kaplar, pişirme kağıtları ve silikon fırın matları olduğunu hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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