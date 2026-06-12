Mutfağında Sürekli Alüminyum Folyo Kullananlara Uyarı Geldi

Domates, limon, sirke veya turunçgiller gibi asidik yiyecekler alüminyum ile doğrudan kimyasal reaksiyona girer. Eğer tavuk göğsünü limonlu sosta marine edip folyoya sarıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Asit, metali aşındırarak yiyeceğe yüksek oranda alüminyum salınmasına neden olur. Bu durum sadece yemeğe metalik bir tat vermekle kalmaz; mide tahrişine ve uzun vadede ciddi nörolojik rahatsızlıklara zemin hazırlar. Asitli gıdalar için her zaman cam veya seramik kaplar tercih edilmelidir.

2. Artıkları Saklamak İçin Uzun Süre Kullanmayın

Birçok kişi akşamdan kalan yemekleri folyoya sarıp buzdolabına kaldırmanın güvenli olduğunu düşünür. Ancak Dr. Detwiler, 'Alüminyum folyo hava geçirmez bir malzeme değildir' diyerek uyarıyor. Folyoya sarılan yiyecekler zamanla hava alır ve bakterilerin içeri sızmasına neden olur. Bu da gıda kaynaklı hastalıklara ve hızlı bozulmalara davetiye çıkarır. Saklama işlemi için en güvenli yol hava geçirmez kaplardır.