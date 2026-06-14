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Ayakkabınızdaki Küçük Halkalar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 4 Gerçek

Ayakkabınızdaki Küçük Halkalar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 4 Gerçek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 08:49
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Günlük hayatta, koşuda veya yürüyüşte sıkça tercih ettiğimiz spor ayakkabılarının arkasında bulunan ve çoğumuzun sadece bir tasarım detayı sandığı o küçük kumaş halkaların ardındaki sır çözüldü. Meğer o ince şeritler hayatı kolaylaştıran işlevlere sahipmiş.

Gelin anlatalım...

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Ayakkabı tasarımcıları bu şeritlerin kesinlikle görsel bir süsten ibaret olmadığını belirtiyor.

Ayakkabı tasarımcıları bu şeritlerin kesinlikle görsel bir süsten ibaret olmadığını belirtiyor.

İşte o küçük halkaların hayat kurtaran 4 ana işlevi:

1. (Kerata) Görevi

Ayakkabıyı giyerken arkadaki halkadan çekmek, topuk kısmının ezilmesini önler. Bu sayede yanınızda bir ayakkabı çekeceği olmasa bile ayağınız ayakkabının içine kolayca kayar. Ayakkabının formunun bozulmasını engeller.

2. Çamur ve Kirden Uzak Taşıma Kolaylığı

Özellikle çamurlu koşulardan sonra ayakkabıları taşımak tam bir işkenceye dönüşebilir. Bu halkalar sayesinde, ellerinizi hiç kirletmeden sadece parmağınızı geçirerek ayakkabılarınızı rahatça taşıyabilirsiniz.

3. Asarak Kurutma

3. Asarak Kurutma

Yıkama sonrasında ayakkabıları bağcıklarından asmak formlarını bozabilir. Topuk halkaları, ayakkabıları bir çamaşır ipine veya kancaya asarak hem doğru formda kurumasını hem de havalanmasını sağlar.

4. Ekstra Bilek Desteği ve Bağcık Sabitleme

Bazı spor ayakkabı modellerinde, uzun bağcıkların bu halkanın içinden geçirilerek bilek etrafına sarılması amaçlanır. Bu yöntem, yürüyüş sırasında ekstra bilek desteği sağlarken, bağcıkların çözülüp ayağa dolanma riskini de sıfıra indirir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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