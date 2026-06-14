Ayakkabınızdaki Küçük Halkalar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 4 Gerçek
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Günlük hayatta, koşuda veya yürüyüşte sıkça tercih ettiğimiz spor ayakkabılarının arkasında bulunan ve çoğumuzun sadece bir tasarım detayı sandığı o küçük kumaş halkaların ardındaki sır çözüldü. Meğer o ince şeritler hayatı kolaylaştıran işlevlere sahipmiş.
Gelin anlatalım...
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Ayakkabı tasarımcıları bu şeritlerin kesinlikle görsel bir süsten ibaret olmadığını belirtiyor.
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3. Asarak Kurutma
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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