Bu Yazı Özetleyen En Anlamı Parçalar

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Yazın bir kokusu, bir rengi ve kesinlikle bir müziği var. Kimi şarkılar daha ilk notasını duyduğun anda seni geçen yazlara götürür, kimi ise henüz yaşanmamış güzel anıların fon müziği gibi hissettirir. Uzun yolculuklar, sahil yürüyüşleri, arkadaşlarla yapılan plansız geceler ve güneş batarken gelen o hafif huzur… İşte tam olarak yazın ruhunu taşıyan, bu mevsimi birkaç dakikada anlatabilecek parçalar.
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Yalın – Küçücüğüm
Güneş – Suçlarımdan Biri
Sefo – Tutsak
Tarkan – Dudu
Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz
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Manifest – Yaşanacaksa
Semicenk – Çıkmaz Bir Sokakta
Sezen Aksu – Gülümse
Gökhan Türkmen – Yalan
Baba Zula – Cecom
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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