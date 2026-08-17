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Bu Yazı Özetleyen En Anlamı Parçalar

etiket Bu Yazı Özetleyen En Anlamı Parçalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 19:01
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Yazın bir kokusu, bir rengi ve kesinlikle bir müziği var. Kimi şarkılar daha ilk notasını duyduğun anda seni geçen yazlara götürür, kimi ise henüz yaşanmamış güzel anıların fon müziği gibi hissettirir. Uzun yolculuklar, sahil yürüyüşleri, arkadaşlarla yapılan plansız geceler ve güneş batarken gelen o hafif huzur… İşte tam olarak yazın ruhunu taşıyan, bu mevsimi birkaç dakikada anlatabilecek parçalar.

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Yalın – Küçücüğüm

Bazen en büyük duygular en sade cümlelerin içinde saklıdır. Yalın’ın bu şarkısı da tam böyle bir his bırakıyor. Sakin bir akşamda düşüncelere dalmak istediğinde iyi bir eşlikçi olabilir.

Güneş – Suçlarımdan Biri

Yeni neslin yaz akşamlarına eşlik eden alternatif havasıyla dikkat çeken parçalardan biri. Biraz düşünceli, biraz cool bir yaz gecesi hissi veriyor.

Sefo – Tutsak

Gençlerin enerjisini, sokak havasını ve günümüz müzik ruhunu taşıyan parçalardan biri. Yaz yolculuklarında listeye çok yakışıyor.

Tarkan – Dudu

Bazı şarkılar vardır, hangi yıl dinlersen dinle yaz hissini verir. Tarkan’ın bu klasiği tam olarak o güneşli, hareketli yaz enerjisinde.

Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz

Yazın adını direkt taşıyan, yıllardır değişmeyen klasiklerden. Plaj çantasına koymalık bir şarkı desek yeridir.

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Manifest – Yaşanacaksa

Yeni neslin romantik yaz enerjisini taşıyan parçalardan biri. İçinde biraz heyecan, biraz cesaret ve “daha yaşayacak güzel şeyler var” hissi var. Yaz akşamında arkadaşlarınla dışarı çıkarken ya da yeni bir başlangıcın içindeyken açılabilecek şarkılardan.

Semicenk – Çıkmaz Bir Sokakta

Yeni neslin duygusal tarafını yansıtan parçalardan biri. Yazın sadece eğlenceli değil, bazen biraz içe dönük ve düşünceli anları da olur ya… Bu şarkı tam o anlara eşlik ediyor.

Sezen Aksu – Gülümse

Yıllar geçse de sıcaklığını kaybetmeyenlerden. Yazın verdiği umut, huzur ve güzel hisleri anlatan zamansız parçalardan biri.

Gökhan Türkmen – Yalan

Biraz kırgınlık, biraz geçmişe bakış… Yazın sonunda gelen o “ne güzel günlerdi” hissini taşıyan parçalardan.

Baba Zula – Cecom

Listeye biraz farklı bir renk katmak isteyenler için güzel bir seçim. Kendine özgü ritmiyle alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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