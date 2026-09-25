Sabahları Okul Yolunda Uykunuzu Açacak 10 Şarkı

Çıktığı ilk günden beri herkesin enerjisini artıran APT parçası bu listede olmayı en hak eden parçalardan biri. Rose ve Bruno Mars'ın birlikte söylediği şarkı melodisi ve sözleriyle enerjiyi hemen yükseltiyor. Sabahları okula giderken bir türlü uyanamıyorsanız bir de APT dinlemeyi deneyin bizce!