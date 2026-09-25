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Sabahları Okul Yolunda Uykunuzu Açacak 10 Şarkı

etiket Sabahları Okul Yolunda Uykunuzu Açacak 10 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
25.09.2026 - 08:01
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Sabah erken saatlerde okul için kalkmak zorundayız. Tabii erken saatlerde kalkınca uykumuz bir türlü açılmıyor. Uykunuzu açacak ve enerjinizi artıracak bazı şarkılar bulduk. Sabah okul yolunda dinleyebileceğiniz şarkılara bakalım mı?

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1. Taylor Swift - Shake It Off

Sabah yataktan kalkarken zorlananlar için Shake It Off ideal şarkılardan biri. Taylor Swift'in hiç bitmeyen enerjisiyle sabahları ayılmak çok daha kolay olacak. Şarkının hep yüksek seyreden enerjisi seni hızlıca uyandırıp okula hazır hale getirecek!

2. Tarkan - Öp

Türkçe pop denilince akla ilk Tarkan geliyor elbette. Tarkan'ın enerjik parçaları bir başka güzel oluyor. Öp şarkısı da bunlardan biri. Hareketli şarkının ritmi hiç düşmüyor. Sabah okula giderken eğlenceli bir şeyler dinleyeyim diyorsanız Öp şarkısını listenize ekleyin deriz.

3. Manifest - Snap

Manifest'in şarkıları olmadan bir liste düşünülemez elbette. Snap, grubun modu hızlıca yükselten parçalarından biri. Yüksek temposu ile sabah mahmurluğunuzu anında atmanıza yardımcı oluyor. Ayılmak için birkaç kere dinleyebilirsiniz hatta!

4. Shakira, Burna Boy - Dai Dai

Shakira'yı eğlenceli şarkılarıyla tanıyoruz zaten. Yeni şarkısı Dai Dai, Dünya Kupası'na özel hazırladığı bir şarkı. Ritmi hiç düşmeyen Latin esintili şarkı sabah dinlemek için ideal. Enerjiniz düşükken ya da yeni uyanmışken bu şarkıyı dinlerseniz anında modunuz yükseliyor.

5. Kenan Doğulu - Çakkıdı

Kenan Doğulu'nun en sevilen şarkılarından biri olan Çakkıdı, enerjiyi anında yükselten parçalardan. Şarkıyı sabah açtığınızda saniyesinde uyanıp hayata karışabiliyorsunuz. Sabah yolculuklarında bir türlü uyanamıyorsanız Çakkıdı dinlemeyi deneyin deriz!

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6. Sertab Erener - Rengarenk

Sertab Erener'in Rengarenk şarkısı eski şarkılardan ama enerjisi hiç eskimiyor. Şarkı başlar başlamaz enerjisi ile uyandırmaya yetiyor zaten. Sabah bir türlü gözünüzü açamıyorsanız Rengarenk şarkısıyla kendinize kısa sürede geleceğiniz kesin!

7. Katseye - Hootie Frutti

Katseye'nin Hootie Frutti şarkısı sabahları bir türlü uyanamayanlara özel enerjik bir parça. Grubun en enerjik parçalarından biri olan Hootie Frutti şarkısını tek dinleyişte bile gözleriniz açılacak. Sabah uyanmakta zorlanıyorsanız hemen listenize eklemelisiniz.

8. Gülşen - İtaat Yok

Gülşen'in yeni çıkardığı şarkısı İtaat Yok, enerjik şarkılar arasında yerini alıyor. Gülşen'in enerjik şarkılarını seviyorsanız bunu da çok seveceğiniz kesin. Sabahları uyanamayanlar için de en ideal parçalardan biri!

9. Rose, Bruno Mars - APT.

Çıktığı ilk günden beri herkesin enerjisini artıran APT parçası bu listede olmayı en hak eden parçalardan biri. Rose ve Bruno Mars'ın birlikte söylediği şarkı melodisi ve sözleriyle enerjiyi hemen yükseltiyor. Sabahları okula giderken bir türlü uyanamıyorsanız bir de APT dinlemeyi deneyin bizce!

10. Sabrina Carpenter - Manchild

Sabrina Carpenter'ın yeni şarkılarından olan Manchild eğlenceli bir parça. Diğerleri kadar hareketli olmasa da kendine göre eğlenceli bir tarzı var. Sabahları enerjinizi yükseltirken daha yumuşak bir enerji arıyorsanız Sabrina'nın bu şarkısı tam sizlik!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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