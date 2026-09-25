Sabahları Okul Yolunda Uykunuzu Açacak 10 Şarkı
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Sabah erken saatlerde okul için kalkmak zorundayız. Tabii erken saatlerde kalkınca uykumuz bir türlü açılmıyor. Uykunuzu açacak ve enerjinizi artıracak bazı şarkılar bulduk. Sabah okul yolunda dinleyebileceğiniz şarkılara bakalım mı?
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1. Taylor Swift - Shake It Off
2. Tarkan - Öp
3. Manifest - Snap
4. Shakira, Burna Boy - Dai Dai
5. Kenan Doğulu - Çakkıdı
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6. Sertab Erener - Rengarenk
7. Katseye - Hootie Frutti
8. Gülşen - İtaat Yok
9. Rose, Bruno Mars - APT.
10. Sabrina Carpenter - Manchild
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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