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MF DOOM'un Underground Rap'i Baştan Yazan Parçaları

etiket MF DOOM'un Underground Rap'i Baştan Yazan Parçaları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
24.09.2026 - 19:01
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Maskesinin arkasına saklanarak rap dünyasının en büyük yıldızlarından birine dönüşen MF DOOM, kariyeri boyunca müziğin kurallarını takip etmek yerine kendi kurallarını yazdı. Süper kahramanlardan çizgi filmlere, absürt esprilerden sokak hikayelerine kadar eline geçen her şeyi müziğinin içine atan DOOM, dinleyene ilk seferde çözülmeyen ama her dinleyişte yeni bir ayrıntı yakalatan şarkılar bıraktı. Haydi MF DOOM'un dünyasına birlikte bakalım!

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Rapp Snitch Knishes

MF DOOM'un hikayesini anlamak için önce Daniel Dumile'ı tanımak gerekiyor. 13 Temmuz 1971'de Londra'nın Hounslow bölgesinde dünyaya gelen Dumile, henüz çocukken ailesiyle birlikte New York'un Long Island bölgesine taşındı ve müzik kariyerinin temellerini burada attı. Daha sonra rap dünyasının tanıyacağı karakterden oldukça farklı bir isim olan Zev Love X'i kullanmaya başladı. Kardeşi Dingilizwe Dumile, yani DJ Subroc ve Onyx the Birthstone Kid ile birlikte 1988'de KMD grubunu kurdu. O dönemde henüz maskeli bir süper kötü karakter değildi; genç, yaratıcı ve hip-hop'ın altın çağının etkisiyle kendi sesini bulmaya çalışan bir rapçiydi.

Doomsday

KMD'nin kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 3rd Bass ile kurduğu bağlantı oldu. Zev Love X'in 3rd Bass'in 1989 tarihli The Gas Face parçasında yer alması, onun daha geniş bir hip-hop çevresi tarafından fark edilmesini sağladı. Bu bağlantı kısa süre içinde KMD'nin Elektra Records ile anlaşmasına kadar uzandı. 1991'de grubun ilk albümü Mr. Hood yayımlandı. Albüm, dönemin Native Tongues hareketinden etkilenen alternatif ve mizahi hip-hop anlayışını taşıyordu. KMD hiçbir zaman dönemin en büyük ticari rap gruplarından biri olmadı ancak grubun kendine has tavrı, özellikle underground dinleyiciler üzerinde iz bıraktı.

Hoe Cakes

1993 yılı Daniel Dumile'ın hayatındaki en büyük kırılmalardan biriydi. KMD ikinci albümü Black Bastards üzerinde çalışırken kardeşi DJ Subroc, Long Island Expressway'i geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Subroc henüz 19 yaşındaydı ve aynı zamanda Daniel'ın müzikteki en yakın çalışma arkadaşıydı. Bu trajedinin ardından KMD'nin kariyeri de çökmeye başladı. Aynı hafta Elektra Records grubun sözleşmesini sonlandırdı ve Black Bastards'ın yayımlanması rafa kaldırıldı. Albümün tartışmalı kapak görseli de plak şirketinin kararında önemli rol oynadı. Daniel Dumile bir anda hem kardeşini hem de kariyerini kaybetmişti.

One Beer

Kardeşinin ölümünün ardından Dumile uzun süre müzik dünyasından uzaklaştı. 1990'ların ortalarında adeta ortadan kayboldu ve yıllarca yeni bir kayıt yayımlamadı. Daha sonra verdiği röportajlarda bu dönemi son derece zor bir süreç olarak anlattı. Bir süre evsizliğe varan ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı ve Manhattan sokaklarında dolaştığı biliniyor. Müzik sektörüne karşı da büyük bir öfke geliştirmişti. KMD döneminde yaşadığı trajedinin ardından artık eski Zev Love X olarak geri dönmek istemiyordu. Bu kayboluş, onun kariyerinin sonu gibi görünüyordu. Fakat aslında bu sessizlik, hip-hop tarihinin en sıra dışı geri dönüşlerinden birinin hazırlığıydı.

All Caps

1990'ların sonuna gelindiğinde Daniel Dumile yeniden sahneye çıkmaya başladı ancak bu kez karşımızda Zev Love X yoktu. Yüzünü tamamen gizleyen metal bir maske takıyor ve kendisini MF DOOM olarak tanıtıyordu. Karakterin adı Marvel Comics'in ünlü kötü karakteri Doctor Doom'dan esinlenmişti. Ancak DOOM yalnızca bir sahne adı değildi. Dumile bu karakteri adeta yeni bir kimlik, hatta kendi çizgi roman evreninin baş karakteri haline getirdi. Maskenin temel fikri de oldukça güçlüydü: Dinleyici sanatçının yüzüne veya fiziksel görünüşünden ziyade yaptığı müziğe odaklanmalıydı. Böylece rap dünyasında alışılmış yıldız imajının tam tersine bir karakter ortaya çıktı.

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November Has Come

1999'da yayımlanan Operation: Doomsday, MF DOOM'un solo kariyerinin başlangıcı oldu ve underground hip-hop için önemli bir dönüm noktasına dönüştü. Albümün prodüksiyonunda DOOM'un kendisi de büyük rol oynuyordu ve müziğinde eski soul kayıtlarından caz parçalarına, çizgi film seslerinden popüler kültür göndermelerine kadar çok farklı kaynakları bir araya getiriyordu. En önemlisi ise albümün büyük bir plak şirketinin desteğine ihtiyaç duymadan kendi dünyasını kurabilmesiydi. DOOM burada tamamen yeni bir estetik anlayışla ortaya çıktı.

Rhymes Like Dimes

MF DOOM'un en ilginç özelliklerinden biri, tek bir sahne kişiliğine bağlı kalmayı reddetmesiydi. 2000'lerin başında King Geedorah ve Viktor Vaughn gibi farklı karakterler yarattı. King Geedorah daha çok dev canavar filmlerinden ve bilimkurgu estetiğinden beslenen bir karakterken Viktor Vaughn, DOOM'un farklı bir tarafını temsil ediyordu. Bu karakterler sayesinde Dumile farklı anlatıcılar, farklı kişilikler ve farklı müzikal dünyalar yaratabiliyordu. Böylece dinleyici aslında aynı sanatçının yarattığı birbiriyle bağlantılı karakterlerden oluşan büyük bir evreni takip etmeye başladı. DOOM'un kariyerindeki bu yaklaşım, onun neden klasik anlamda bir rapçiden çok bir sanatçı ve dünya kurucusu olarak görülmeye başladığını açıklıyor.

Accordion

MF DOOM'un kariyerindeki en önemli yıl hiç kuşkusuz 2004'tü. Önce Madlib ile kurduğu Madvillain projesinin albümü Madvillainy yayımlandı. Madlib'in deneysel, kısa ve alışılmadık sample'larla örülü prodüksiyonları ile DOOM'un yoğun kelime oyunları birleşince ortaya dönemin ana akım rap anlayışından tamamen farklı bir albüm çıktı. Madvillainy zamanla  genel olarak rap tarihinin en etkili albümlerinden biri kabul edildi. Albümün ticari radyo mantığına hiç uymayan kısa parçaları, alışılmadık yapısı ve yoğun sample kullanımı, alternatif hip-hop'ın önünü açan işlerden biri oldu. DOOM'un artık yalnızca underground çevrede sevilen bir rapçi olmadığı, yeni nesil sanatçılar için referans noktası haline geldiği dönem de tam olarak buydu.

Vomitspit

2004'te DOOM bir başka önemli albümünü daha yayımladı: Mm..Food. Albüm, baştan sona yemek metaforları üzerinden şekillenen benzersiz bir konsepte sahipti. Ancak DOOM'un asıl başarısı, bu konsepti yalnızca eğlenceli bir fikir olarak bırakmamasıydı. Yemek isimlerini, arkadaşlıkları, uyuşturucu kültürünü, rap sektörünü, kadın erkek ilişkilerini ve kendi hayatındaki gözlemleri birbirine bağlayan bir anlatı kurdu. Albümdeki mizah, teknik rapçilik ve sample kullanımı onun neden bu kadar özel bir MC olduğunu gösteriyordu. Üstelik DOOM hiçbir zaman dinleyicinin her şeyi ilk seferde anlamasını beklemiyordu. Onun şarkıları tekrar tekrar dinlendikçe yeni ayrıntılar keşfedilen, küçük kelime oyunlarının zamanla ortaya çıktığı eserlerdi.

QUESTION MARK

Ana akım rap yıldızı olmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı ama yıllar içinde dünyanın en saygın rapçilerinden birine dönüştü. Yüzünü gizledi, büyük medya görünürlüğünün peşinden koşmadı ve müziğini çoğu zaman bağımsız plak şirketleri üzerinden yayımladı. Buna rağmen Gorillaz gibi dünya çapında tanınan projelerle yaptığı çalışmalar sayesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Adult Swim'in programlarında müziğinin kullanılması da onun çizgi film ve popüler kültürle kurduğu ilişkinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu. DOOM böylece underground kalırken underground'ın dışına taşmayı başardı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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