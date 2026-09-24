MF DOOM'un Underground Rap'i Baştan Yazan Parçaları
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Maskesinin arkasına saklanarak rap dünyasının en büyük yıldızlarından birine dönüşen MF DOOM, kariyeri boyunca müziğin kurallarını takip etmek yerine kendi kurallarını yazdı. Süper kahramanlardan çizgi filmlere, absürt esprilerden sokak hikayelerine kadar eline geçen her şeyi müziğinin içine atan DOOM, dinleyene ilk seferde çözülmeyen ama her dinleyişte yeni bir ayrıntı yakalatan şarkılar bıraktı. Haydi MF DOOM'un dünyasına birlikte bakalım!
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Rapp Snitch Knishes
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Hoe Cakes
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All Caps
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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