MF DOOM'un Underground Rap'i Baştan Yazan Parçaları

MF DOOM'un en ilginç özelliklerinden biri, tek bir sahne kişiliğine bağlı kalmayı reddetmesiydi. 2000'lerin başında King Geedorah ve Viktor Vaughn gibi farklı karakterler yarattı. King Geedorah daha çok dev canavar filmlerinden ve bilimkurgu estetiğinden beslenen bir karakterken Viktor Vaughn, DOOM'un farklı bir tarafını temsil ediyordu. Bu karakterler sayesinde Dumile farklı anlatıcılar, farklı kişilikler ve farklı müzikal dünyalar yaratabiliyordu. Böylece dinleyici aslında aynı sanatçının yarattığı birbiriyle bağlantılı karakterlerden oluşan büyük bir evreni takip etmeye başladı. DOOM'un kariyerindeki bu yaklaşım, onun neden klasik anlamda bir rapçiden çok bir sanatçı ve dünya kurucusu olarak görülmeye başladığını açıklıyor.