Virginia Woolf Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
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Virginia Woolf bugün yaşasaydı Spotify listesinde nasıl şarkılar olurdu diye hiç düşündünüz mü? Yazdıkları kadar müzik zevkiyle de dikkat çeken Woolf'un listesini hazırlarken biraz klasik müzik, biraz hüzün ve bolca düşünceli ruh hali beklememiz gerekiyor. Listenin detaylarına birlikte dalalım!
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Radiohead - No Surprises
The Smiths - Please, Please, Please, Let Me Get What I Want
Leonard Cohen - Suzanne
Massive Attack - Teardrop
Björk - Human Behaviour
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Joni Mitchell - Both Sides Now
Chopin - Nocturne in E-flat Major
Kendrick Lamar - HUMBLE.
Taylor Swift - exile
FKA twigs - Two Weeks
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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