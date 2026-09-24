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Virginia Woolf Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Virginia Woolf Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
24.09.2026 - 13:01
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Virginia Woolf bugün yaşasaydı Spotify listesinde nasıl şarkılar olurdu diye hiç düşündünüz mü? Yazdıkları kadar müzik zevkiyle de dikkat çeken Woolf'un listesini hazırlarken biraz klasik müzik, biraz hüzün ve bolca düşünceli ruh hali beklememiz gerekiyor. Listenin detaylarına birlikte dalalım!

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Radiohead - No Surprises

Eski zamanların kargaşasından bunalıp Londra sokaklarında sessizce yürürken bu melodiye kulak verirdi. Şarkının içindeki o huzursuz ama sakin akış ruhunun derinliklerindeki dalgalanmaları tam olarak özetlerdi. Thom Yorke'un vokali zihninin içinde yankılanan binlerce düşünceye kusursuz bir ses ortağı olurdu.

The Smiths - Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

Zamanın ötesinden süzülüp gelen bu hüzünlü ve kısa parça akşamüstü çayını yudumlarken pencereden dışarıyı izlemesine eşlik ederdi. İstediği tek şeyin sadece anlaşılmak ve huzur bulmak olduğu o sessiz anları en iyi bu ezgiler anlatırdı. Şarkının bu kadar kısa sürede bu kadar derin bir duygu yaratması edebi üslubuna çok benzerdi doğrusu.

Leonard Cohen - Suzanne

Kelimelerin ustası olan bu büyük yazar kelimelerin büyücüsü sayılan Cohen'in şiirsel anlatımına hayran kalırdı kesinlikle. Çayın yanına ekmek ve çay eşliğinde liman kenarındaki o mistik hikayeyi dinlemek yaratıcı dünyasını beslerdi. Şarkının sanki bir romandan fırlamış gibi akıp giden dizeleri ruhuna dokunurdu.

Massive Attack - Teardrop

Zihnin derinliklerinde kaybolup giden o meşhur bilinç akışı tekniğini bu trip hop klasiğiyle kulaklarında yeniden yaşardı. Şarkının açılışındaki o kalp atışına benzeyen ritim yazma masasındaki saatleri hatırlatırdı. İnsan ruhunun karmaşık labirentlerinde dolaşırken bu parça en sadık yol arkadaşı olurdu.

Björk - Human Behaviour

İnsan doğasını ve tuhaf alışkanlıklarını gözlemlemeyi seven biri olarak bu deneysel ve sıra dışı müziğe bayılırdı. Şarkının klibindeki doğallık ve saf yaratıcılık ruhundaki çocukla harika bir bağ kurardı. Dünyaya dışarıdan bakan meraklı bir göz gibi bu müziği dinlerken keyif alırdı.

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Joni Mitchell - Both Sides Now

Hayatın hem neşesini hem de kederini sonuna kadar tecrübe etmiş biri olarak bu şarkının sözlerinde kendini bulurdu. Yaş aldıkça bulutların ve hayatın aslında ne kadar farklı yüzleri olduğunu bu ezgilerle anlamlandırırdı. Şarkının ilerleyen yıllarda tekrar kaydedilen o yorgun ama bilge vokalini çok severdi.

Chopin - Nocturne in E-flat Major

Sözlerin bittiği ve sadece saf müziğin konuştuğu gece yarısı saatlerinde bu klasik eseri dinleyerek huzur bulurdu. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdedir müziğin başladığı felsefesini bu piyano tuşlarında en saf haliyle hissederdi. Zihnindeki tüm gürültüyü susturan bu zarif kapanışla yeni bir güne hazırlanmak üzere dinlenmeye çekilirdi.

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Geleneksel edebiyatın ötesine geçip sokağın ve modern toplumun gerçeklerini, kibrini ve çelişkilerini yüzüne vuran bu hip hop dehasına hayran kalırdı. Şarkının o sert, vurucu ve sorgulayıcı ritmi insanın içindeki o karanlık güç tutkularını ve zaaflarını mercek altına alırdı. Edebiyattaki o eleştirel ve cesur duruşun müzikteki karşılığını bu sarsıcı eserde bulurdu. Zihnindeki karmaşık toplumsal gözlemleri bu güçlü ritimlerle harmanlardı.

Taylor Swift - exile

İnsan ilişkilerindeki o derin iletişimsizliği ve iki insanın birbirine yabancılaşmasını işleyen bu etkileyici düet edebiyat eserlerini aratmazdı. Şarkının sözlerindeki o ince kırgınlık ve karşılıklı pişmanlık hissi romanlarındaki karakterlerin iç monologlarıyla birebir uyuşurdu. İki farklı sesin çarpışmasından doğan o dramatik yapı yaratıcı dünyasını derinden etkilerdi. Zihnindeki karmaşık karakter tahlillerini bu hüzünlü melodilerle beslerdi.

FKA twigs - Two Weeks

İnsan ilişkilerindeki güç dengelerini ve arzunun o karanlık yüzünü anlatan bu deneysel ve yenilikçi parçaya vurulurdu. Şarkının prodüksiyonundaki o katmanlı ve karmaşık yapı zihninin o anki labirentlerini harika bir şekilde yansıtırdı. Sanatçının hem dans edip hem de bu kadar kırılgan kalabilmesi yaratıcı dünyası için büyük bir ilham kaynağı olurdu.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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