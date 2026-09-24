Virginia Woolf Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Hayatın hem neşesini hem de kederini sonuna kadar tecrübe etmiş biri olarak bu şarkının sözlerinde kendini bulurdu. Yaş aldıkça bulutların ve hayatın aslında ne kadar farklı yüzleri olduğunu bu ezgilerle anlamlandırırdı. Şarkının ilerleyen yıllarda tekrar kaydedilen o yorgun ama bilge vokalini çok severdi.