Yalnızlık Değil, Huzur: Self-Date İşini En Güzel Şekilde Yapmanı Sağlayacak 10 Öneri

'Kendi başıma ne yapabilirim?' diye düşünüp bir türlü bulamıyorsan şehrindeki sergi ya da müzeleri gezmeyi düşünebilirsin. Bu tarz etkinlikler yalnız başına yapılabilecek ideal etkinlikler aslında. Kendi başına olunca seni kimse acele ettirmeyeceği için istediğin kadar orada durabilirsin.

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