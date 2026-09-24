Yalnızlık Değil, Huzur: Self-Date İşini En Güzel Şekilde Yapmanı Sağlayacak 10 Öneri
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Self date, kendi başına kaliteli vakit geçirebilmek demek. Kendi başına yapacağın, sürekli yetişmek zorunda olmayacağın planlar seni daha iyi hissettirebilir. Self date yapacaksan öyle büyük organizasyonlara ihtiyacın yok, basit bir plan da gayet uygun aslında. Kendi başına bir date'de neler yapabilirsin?
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1. Kafeye gidip yalnız başına kahve içebilirsin.
2. Yürümek en güzel aktivitelerden.
3. Tiyatro oyununa gitmeyi denedin mi?
4. Kitapçıda vakit geçirmek de iyi fikir!
5. Sinemaya hiç tek başına gittin mi?
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6. Güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin.
7. Müze gezmek de iyi bir seçenek.
8. Şehir turu yapmak için kimseyi beklemene gerek yok!
9. Kendine hiç yemek ısmarladın mı?
10. Bakımın keyfi tek başına daha iyi çıkar!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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