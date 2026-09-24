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Yalnızlık Değil, Huzur: Self-Date İşini En Güzel Şekilde Yapmanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Yalnızlık Değil, Huzur: Self-Date İşini En Güzel Şekilde Yapmanı Sağlayacak 10 Öneri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
24.09.2026 - 20:01
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Self date, kendi başına kaliteli vakit geçirebilmek demek. Kendi başına yapacağın, sürekli yetişmek zorunda olmayacağın planlar seni daha iyi hissettirebilir. Self date yapacaksan öyle büyük organizasyonlara ihtiyacın yok, basit bir plan da gayet uygun aslında. Kendi başına bir date'de neler yapabilirsin?

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1. Kafeye gidip yalnız başına kahve içebilirsin.

Kahve içmeyi hep başkalarıyla yapılabilecek bir şey gibi görüyoruz ama aslında tek başına yapabileceğin bir aktivite. En sevdiğin kafeye gidip favori kahveni ısmarlayabilirsin. Burada tek başına geçireceğin vakit sana kendini çok iyi hissettirecek.

2. Yürümek en güzel aktivitelerden.

Yürümeyi spor için yapıyoruz ama aslında self date için de ideal aktivitelerden. Kulaklığını takıp yeşillik bir alanda yürüdüğünde kendini çok daha iyi hissedeceğin kesin. Acele etmeden yapacağın bu yürüyüş sayesinde gün boyu kafandaki düşüncelerden uzaklaşıp kendinle baş başa kalabilirsin.

3. Tiyatro oyununa gitmeyi denedin mi?

3. Tiyatro oyununa gitmeyi denedin mi?

'Self date için bir türlü aktivite bulamıyorum' diyorsan senin için önerimiz tiyatro. Tek başına yapılabilecek ideal aktivitelerden biri hem de! Eylül ayı boyunca Haluk Bilginer'in de içinde yer aldığı Baba tiyatrosunu izleyebilirsin mesela. Baba-kız bağlarının anlatıldığı oyun, tam da kendi başına yapacağın date'e uygun! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

4. Kitapçıda vakit geçirmek de iyi fikir!

Kitapçıya artık gitmez olduk, her şeyi online alıyoruz. Ama kitapçıya gidip orada vakit geçirmenin keyfi hiçbir şeyde yok aslında. Kitapçıya gidip raflar arasında dolaşabilir, hatta kitapları uzun uzun inceleyebilirsin. Kendi başına yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri bu olabilir, ne dersin?

5. Sinemaya hiç tek başına gittin mi?

Sinemayı genelde birileriyle birlikte gidilen bir aktivite olarak görüyoruz ama aslında tek başına gitmenin önünde bir engel yok. Self date için öneri arıyorsan vizyona yeni giren filmlerden birini seçip gidebilirsin. Kendine güzel bir kova patlamış mısır ısmarlamayı da ihmal etme!

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6. Güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin.

İnsan tek başınayken genelde kahvaltıyı es geçiyor ya da atıştırıyor. Ama yalnızsın diye güzel bir kahvaltıdan mahrum kalmana gerek yok. Kendi başına olsan da güzel bir sofra kurup kahvaltı keyfi yapabilirsin.

7. Müze gezmek de iyi bir seçenek.

'Kendi başıma ne yapabilirim?' diye düşünüp bir türlü bulamıyorsan şehrindeki sergi ya da müzeleri gezmeyi düşünebilirsin. Bu tarz etkinlikler yalnız başına yapılabilecek ideal etkinlikler aslında. Kendi başına olunca seni kimse acele ettirmeyeceği için istediğin kadar orada durabilirsin.

Müze biletlerini Passo'dan almak için tıklayabilirsin.

8. Şehir turu yapmak için kimseyi beklemene gerek yok!

Yaşadığın şehri elbette gezmişsindir ama bir turist olarak gezmeye ne dersin? Hiç gitmediğin tarihi yerler ya da yeni açılan mekanları görmek için bundan güzel fırsat olamaz. Yaşadığın şehri gezerek kendi başına güzel bir self date yapabilirsin.

9. Kendine hiç yemek ısmarladın mı?

Yemek yemeyi de hep biriyle yapıyoruz ama en güzel self date aktivitelerden biri de kendi başına yemek yemek. Güzel bir restorana gidip kendine en sevdiğin ya da hep denemek isteyip ertelediğin bir yemeği ısmarlayabilirsin. Kimseyle sohbet etmeden tek başına kalmak sana iyi gelecek bizce!

10. Bakımın keyfi tek başına daha iyi çıkar!

Bakım günü gibisi yok. Tabii bunu yapmak için sürekli birilerinin müsait olmasını beklemek insanın canını sıkabiliyor. En iyisi kendine ayırdığın bir bakım günü. Kimseyi beklemeden kendi keyfine göre bakım yapmak, tam bir self date günü işi!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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