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Trabzon'da Salah Fırsatçılığı: Stada Yakın Villa 'Salah'a Komşu Ol' Diye 31 Milyon TL'ye Satışta

Trabzon'da Salah Fırsatçılığı: Stada Yakın Villa 'Salah'a Komşu Ol' Diye 31 Milyon TL'ye Satışta

Trabzon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 20:21
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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin etkisi futbolun dışına taşmaya devam ederken, yıldız oyuncunun kentte oluşturduğu ilgi bu kez bir emlak ilanına yansıdı. Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'a yaklaşık 500 metre mesafedeki 3 katlı bir villa, 'Mohamed Salah'a komşu ol' ifadesiyle 31 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

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İlanda Salah'ın adı pazarlama aracı olarak kullanıldı.

İlanda Salah'ın adı pazarlama aracı olarak kullanıldı.

Akyazı bölgesinde satışa sunulan villanın tanıtımında taşınmazın stada yakınlığına özellikle vurgu yapılırken, ilanda 'Mohamed Salah'a komşu ol... Trabzonspor Stadı'nın karşısında lüks villa' ifadelerine yer verildi. İlan kısa sürede Mısır basınında da geniş yer bulurken, Salah'ın transferinin kentte spor dışındaki sektörlerde de fırsatçılığa yol açtığı yorumları yapıldı.

Salah'ın adı Trabzon'da ilk kez kullanılmıyor.

Salah'ın adı Trabzon'da ilk kez kullanılmıyor.

Salah'ın isminin Trabzon'da kullanılması daha önce de gündeme gelmiş, Kürtün'de bir yaylanın girişine 'Salah Yaylası' yazılı tabela konulması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Salah'ın yaylada üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği taşa ziyaretçi akını yaşanırken, yayla Google Haritalar'da 'tarihi yer' olarak işaretlenmiş ve taşın yanına bir de bank konulmuştu. Trabzonspor ise daha önce yaptığı açıklamada Salah'ın adının izinsiz olarak ticari amaçla kullanılmasına karşı hukuki ve cezai yollara başvurulacağı uyarısında bulunmuştu.

Salah'ın Bodrum'da da villa aldığı iddia edilmişti.

Salah'ın Bodrum'da da villa aldığı iddia edilmişti.

Salah'ın Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları da daha önce gündeme gelmişti. Basına yansıyan haberlere göre yıldız futbolcunun Bodrum'un Küçükbük bölgesinde yaklaşık 400 milyon TL değerinde, Ege manzaralı, özel plajı, Türk hamamı, sauna, spa, spor salonu, sinema odası ve kütüphanesi bulunan lüks bir villa satın aldığı iddia edilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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