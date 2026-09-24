Trabzon'da Salah Fırsatçılığı: Stada Yakın Villa 'Salah'a Komşu Ol' Diye 31 Milyon TL'ye Satışta
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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin etkisi futbolun dışına taşmaya devam ederken, yıldız oyuncunun kentte oluşturduğu ilgi bu kez bir emlak ilanına yansıdı. Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'a yaklaşık 500 metre mesafedeki 3 katlı bir villa, 'Mohamed Salah'a komşu ol' ifadesiyle 31 milyon TL'den satışa çıkarıldı.
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İlanda Salah'ın adı pazarlama aracı olarak kullanıldı.
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Salah'ın adı Trabzon'da ilk kez kullanılmıyor.
Salah'ın Bodrum'da da villa aldığı iddia edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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