Trabzon'da Salah Fırsatçılığı: Stada Yakın Villa 'Salah'a Komşu Ol' Diye 31 Milyon TL'ye Satışta

Salah'ın isminin Trabzon'da kullanılması daha önce de gündeme gelmiş, Kürtün'de bir yaylanın girişine 'Salah Yaylası' yazılı tabela konulması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Salah'ın yaylada üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği taşa ziyaretçi akını yaşanırken, yayla Google Haritalar'da 'tarihi yer' olarak işaretlenmiş ve taşın yanına bir de bank konulmuştu. Trabzonspor ise daha önce yaptığı açıklamada Salah'ın adının izinsiz olarak ticari amaçla kullanılmasına karşı hukuki ve cezai yollara başvurulacağı uyarısında bulunmuştu.