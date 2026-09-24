Sen Bir Parfüm Olsaydın Nasıl Kokardın?

Sen insanı ilk andan itibaren sarıp sarmalayan, içini tatlı bir huzurla kaplayan ve yanından hiç ayrılmak istenmeyen sıcak bir dokunuşsun. Dışarıdan bakıldığında gizemli ve merak uyandıran bir havan var ama yaklaştıkça ne kadar derin, şefkatli ve romantik bir ruha sahip olduğun ortaya çıkıyor. İnsanların hafızasında iz bırakan o sıcak ve çekici aura tam seni anlatıyor. Duygularını ve iç dünyandaki o tatlı derinliği kokulara dökmek için Parfüm Tasarımı Atölyesi biletini hemen Passo’dan alabilirsin!