Sen Bir Parfüm Olsaydın Nasıl Kokardın?
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Bazıları girdiği ortamda hemen fark edilir, bazıları ise gittikten sonra bile iz bırakır. Senin karakterin bir parfüme dönüşse hangi notalar ortaya çıkardı?
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1. Parfüm şişen nasıl görünürdü?
2. Yağmurlu bir günde pencere kenarında oturup eski günleri ve anıları yad etmek seni mutlu eder mi?
3. Arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?
4. Hangi hava durumu seni en çok mutlu eder?
5. Bir insanda seni en çok ne etkiler?
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6. İnsanlar senin yanından ayrıldığında üstlerinde nasıl bir his kalır?
7. "Bir ortama girdiğimde parfümüm benden önce içeri girmeli ve arkamda belirgin bir iz bırakmalı."
8. İlk kez kokladığında bir parfüm sende hangi duyguyu uyandırmalı?
Okyanus meltemi ve narenciye!
Amber ve baharat!
Vanilya ve tarçın!
Sandal ağacı ve sedir!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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