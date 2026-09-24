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Sen Bir Parfüm Olsaydın Nasıl Kokardın?

etiket Sen Bir Parfüm Olsaydın Nasıl Kokardın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
24.09.2026 - 12:01
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Bazıları girdiği ortamda hemen fark edilir, bazıları ise gittikten sonra bile iz bırakır. Senin karakterin bir parfüme dönüşse hangi notalar ortaya çıkardı?

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1. Parfüm şişen nasıl görünürdü?

2. Yağmurlu bir günde pencere kenarında oturup eski günleri ve anıları yad etmek seni mutlu eder mi?

3. Arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?

4. Hangi hava durumu seni en çok mutlu eder?

5. Bir insanda seni en çok ne etkiler?

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6. İnsanlar senin yanından ayrıldığında üstlerinde nasıl bir his kalır?

7. "Bir ortama girdiğimde parfümüm benden önce içeri girmeli ve arkamda belirgin bir iz bırakmalı."

8. İlk kez kokladığında bir parfüm sende hangi duyguyu uyandırmalı?

Okyanus meltemi ve narenciye!

Sen adeta sıcak bir yaz sabahında denizden esen o taptaze meltemin canlılığını taşıyorsun. İç açıcı, enerji dolu ve son derece özgür bir ruhun var. Senin olduğun yerde kasvet ya da ağırlık barınamaz; bir odaya girdiğin an neşenle ortamın havasını bir anda dağıtıp herkesi ferahlatırsın. Hayatı kasmadan, akışında yaşamayı seven o hafif duruşun en büyük çekim gücün. Bu özgür ruhunu yansıtacak taze esansları keşfetmek ve kendi imza kokunu baştan yaratmak için Parfüm Tasarımı Atölyesi biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Amber ve baharat!

Sen sıradan, unutulup giden kokulardan değilsin; bir ortama adım attığın an rüzgarını estiren o iddialı ve imza parfümsün. Yüksek özgüvenin, karizman ve kendine has tarzınla çevrendekilerde derin bir hayranlık uyandırıyorsun. Girdiğin her yerde ağırlığını hissettirmeyi ve arkanda silinmez bir iz bırakmayı çok iyi biliyorsun. Güçlü duruşunu ve o iddialı aurayı tam olarak yansıtacak özel formülleri denemek için Parfüm Tasarımı Atölyesi hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Vanilya ve tarçın!

Sen insanı ilk andan itibaren sarıp sarmalayan, içini tatlı bir huzurla kaplayan ve yanından hiç ayrılmak istenmeyen sıcak bir dokunuşsun. Dışarıdan bakıldığında gizemli ve merak uyandıran bir havan var ama yaklaştıkça ne kadar derin, şefkatli ve romantik bir ruha sahip olduğun ortaya çıkıyor. İnsanların hafızasında iz bırakan o sıcak ve çekici aura tam seni anlatıyor. Duygularını ve iç dünyandaki o tatlı derinliği kokulara dökmek için Parfüm Tasarımı Atölyesi biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Sandal ağacı ve sedir!

Sen doğanın tam kalbinden gelen, ayakları yere sağlam basan, köklü ve son derece güven veren bir kokusun. Yapmacık tavırlardan ya da gösterişlerden tamamen uzaksın; senin olayın zamansız bir sadelik ve doğal bir estetik. İnsanlar senin yanında kendilerini inanılmaz derecede huzurlu ve güvende hissederler. Çünkü sen içsel dengeni dışarıya da yansıtırsın. Doğanın o sakinleştirici ve karakterli esanslarıyla kendi dengeli kokunu tasarlamak için Parfüm Tasarımı Atölyesi hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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