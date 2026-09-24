Casper Nirvana S100 Her İşini Görür mü? Detaylı İnceleme ve Satın Alma Rehberi!
Casper Nirvana S100; 1,8 kg ağırlığı, 18,3 mm inceliği, Intel H serisi ve Core Ultra AI işlemci seçenekleri, Copilot tuşu ve 32.765 TL'den başlayan fiyatıyla iş, okul ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış bir laptop. Artısı, eksisi ve S200 farkı bu rehberde.
Son Güncelleme: 23 Eylül 2026
Casper Nirvana S100, 32-35 bin TL bandında ince, hafif ve yapay zeka destekli bir laptop arayanlar için güçlü bir aday. Casper'ın resmi sitesinde 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana S100; 18,3 mm inceliğinde, 1,8 kg ağırlığında alüminyum alaşım kasaya, 16 inç 16:10 FHD IPS ekrana, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçeneklerine, tek tuşla açılan Microsoft Copilot'a, parmak izi okuyucuya ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrüne sahip. Aynı kasa ve işlemci seçeneklerini paylaşan Nirvana S200 ise 35.953 TL'den başlıyor; yani S100 yaklaşık 3.188 TL (%8,9) daha uygun bir giriş fiyatı sunuyor. Çalışmak, dizi-film izlemek ve Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla günlük işleri yürütmek isteyenler için dengeli bir seçim.
Casper Nirvana S100, 1,8 kg ağırlığı ve 18,3 mm'lik alüminyum kasasıyla çantaya girip her yere gelen ince-hafif bir laptop.
Intel H serisi ve Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucuyla Nirvana S100 iş bilgisayarı rolüne hazır.
Fiyat/performans ve S200 karşılaştırması: Aynı kasa, aynı işlemci seçenekleri; Nirvana S100 yaklaşık 3.188 TL daha uygun başlıyor.
Casper Nirvana S100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?
Casper Nirvana S100, 32.765 TL'den başlayan fiyatıyla 32 bin TL civarı bütçede H serisi işlemci, DDR5 bellek, 16 inç IPS ekran ve alüminyum kasayı bir arada sunuyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 34.130 TL, indirim oranı %4 olarak görünüyor. Aynı işlemci seçeneklerine, aynı ekran, batarya ve kasa ölçülerine sahip Nirvana S200 ise 35.953 TL'den başlıyor. Yani benzer temel donanıma Nirvana S100 ile yaklaşık %8,9 daha düşük giriş fiyatıyla ulaşılıyor. Fiyatlar RAM, SSD, işlemci ve işletim sistemi seçimine göre değişiyor.
Casper Nirvana S100 ile S200 arasındaki fark ne?
Casper Nirvana S100 ile S200 arasındaki temel farklar fiyat, RAM seçenekleri, renk ve konumlandırma. İki model de aynı 6 işlemci seçeneğini, 16 inç 16:10 FHD IPS 300 NIT ekranı, 1,8 kg ve 18,3 mm'lik gövdeyi ve 54,72Whr bataryayı paylaşıyor. Nirvana S200'de 48GB ve 64GB RAM seçenekleri de sunulurken S100'de seçenekler 32GB'a kadar çıkıyor. Casper, S200'ü kurumsal laptop kategorisinde konumlandırıyor ve S200 sayfasında slider kamera vurgusu yapıyor.
|Özellik
|Casper Nirvana S100
|Casper Nirvana S200
|Başlangıç fiyatıFark
|32.765 TL (liste: 34.130 TL, %4 indirim)
|35.953 TL (liste: 36.687 TL, %2 indirim)
|İşlemci seçenekleri
|Core Ultra 7 255H AI, Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H, i7 13620H, i5 13420H
|S100 ile aynı
|RAM seçenekleriFark
|8 / 12 / 16 / 24 / 32GB DDR5 4800MHz
|8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64GB DDR5 4800MHz
|Maks. bellek desteği
|64GB (2 adet SODIMM yuvası)
|S100 ile aynı
|Depolama
|250GB, 500GB, 1TB, 2TB M.2 NVMe SSD
|S100 ile aynı
|Ekran
|16' 16:10 FHD IPS, 300 NIT
|S100 ile aynı
|Boyut / Ağırlık
|361 x 252 x 18,3 mm / 1,8 kg
|S100 ile aynı
|Batarya
|3 hücre, 54,72Whr, 8+ saat pil ömrü, 65W adaptör
|S100 ile aynı
|RenkFark
|Titanyum Grisi
|Metalik Gri
|Kamera
|1MP HD 720p, gürültü engelleme
|1MP HD 720p, gürültü engelleme; slider kamera vurgusu
|Güvenlik
|Power tuşunda parmak izi okuyucu, Kensington kilit
|S100 ile aynı
|Yapay zeka
|Copilot tuşu, Core Ultra 7 255H AI seçeneği
|S100 ile aynı
|Garanti
|24 ay
|24 ay
Casper Nirvana S100'ün şarjı ne kadar gidiyor?
Casper Nirvana S100 için Casper'ın verdiği pil ömrü 8+ saat. Bu süreyi 3 hücreli, 54,72Whr (4800mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor, şarj için 65W AC/DC adaptör kullanılıyor. USB 3.2 Type-C portu tam fonksiyonlu ve 15W'a kadar şarj desteği sunuyor. Gerçek kullanım süresi ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir ama tam gün ofis-kafe-okul trafiğinde prizden bağımsız kalmak isteyenler için Nirvana S100 iyi bir denge kuruyor.
Casper Nirvana S100 günlük kullanımda kimin işini görür?
Casper Nirvana S100, günlük kullanımda ofis işleri, online toplantılar, dizi-film ve yapay zeka araçlarıyla çalışanların işini görecek şekilde tasarlanmış. Kimler için özellikle mantıklı, kısaca bakalım:
- Hibrit çalışanlar ve beyaz yakalılar: 1,8 kg ağırlık, Copilot tuşu, parmak izi ve Windows 11 Pro seçeneği iş takibini ve günlük operasyonları kolaylaştırıyor.
- Üniversite öğrencileri: 8+ saat pil ömrü ve ince gövde, kampüste gün boyu taşımayı rahatlatıyor.
- Dizi-film sevenler: 16 inç IPS ekran, Dolby Audio ve 2 x 2W stereo hoparlör akşam keyfine yetiyor.
- Küçük işletmeler: Windows 11 Pro, Kensington kilit ve 24 ay garanti iş bilgisayarı ihtiyacına cevap veriyor.
- Çok bağlantı kullananlar: 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon girişi, 802.11ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2.
Casper Nirvana S100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
32 bin TL civarı bütçeyle Casper Nirvana S100 alınır mı?
Evet. Casper Nirvana S100, Casper'ın resmi sitesinde 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede ince-hafif gövde, H serisi Intel işlemci, DDR5 bellek, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucu bir arada geliyor. RAM, SSD ve işletim sistemi seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.
35 bin TL bütçeyle iş için Nirvana S100 mü, S200 mü alınmalı?
35 bin TL civarı bütçede Casper Nirvana S100, yapılandırmayı güçlendirmek için pay bırakıyor; örneğin daha yüksek RAM ya da Windows 11 Pro seçilebilir. 35.953 TL'den başlayan Nirvana S200 ise 48GB ve 64GB RAM seçenekleri ve kurumsal konumlandırmasıyla öne çıkıyor. Şık, hafif, yapay zekalı ve güvenli iş laptopu arayanlar için iki model de aynı kasa, işlemci ve güvenlik özelliklerini paylaşıyor.
Casper Nirvana S100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?
Casper Nirvana S100'ün teknik özelliklerinde SODIMM bellek teknolojisi, 2 adet bellek yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteği yer alıyor. Yükseltme için Casper yetkili servisinden destek almak en sağlıklı yol.
Casper Nirvana S100'ün garanti süresi ne kadar?
Casper'a göre Nirvana S100'ün garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay).
Dürüst olalım: Nirvana S100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama iş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları için dengeli bir seçim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın