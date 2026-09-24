Casper Nirvana S100 Her İşini Görür mü? Detaylı İnceleme ve Satın Alma Rehberi!

Casper Nirvana S100 ince ve hafif mi, taşıması kolay mı?

Evet, Casper Nirvana S100 ince-hafif laptop arayanların listesine rahatça girer. 361 x 252 x 18,3 mm boyutlarındaki gövde 1,8 kg ağırlığında ve alüminyum alaşımdan üretiliyor. Casper'a göre bu ince yapı, Nirvana S100'ün sırt çantalarının tablet bölmesine bile sığabilmesini sağlıyor. 16 inçlik ekranı olan bir laptop için bu ölçüler, ofis, ev ve kafe arasında mekik dokuyanlara ciddi bir rahatlık demek.

İncelik: 18,3 mm

18,3 mm Ağırlık: 1,8 kg

1,8 kg Kasa: Alüminyum alaşım, hairline yüzey, Titanyum Grisi renk

Alüminyum alaşım, hairline yüzey, Titanyum Grisi renk Menteşe: Ekranı 180 dereceye kadar açabilen silindirik menteşe

Ekranı 180 dereceye kadar açabilen silindirik menteşe Klavye: 3 kademeli aydınlatmalı, Chocolate/Slim Türkçe Q klavye

Casper Nirvana S100'ün ekranı dizi-film izlemek için yeterli mi?

Casper Nirvana S100, 16 inç 16:10 FHD IPS panel ve 300 NIT parlaklıkla hem çalışma hem dizi-film için geniş ve net bir alan sunuyor. Casper, IPS teknolojisinin daha geniş görüş açısı sağladığını ve video izleme için iyi bir panel olduğunu belirtiyor. Ses tarafında 2 x 2W stereo hoparlör ve Dolby Audio var, bu yüzden akşam dizisini ya da hafta sonu filmini harici hoparlöre ihtiyaç duymadan izlemek mümkün.

Casper Nirvana S100 uzun ömürlü ve dayanıklı bir laptop mu?

Casper Nirvana S100, uzun ömür konusunda dışarıda alüminyum kasaya, içeride yükseltilebilir bellek yapısına güveniyor. Casper'a göre alüminyum kasa ısıyı daha verimli dağıtarak uzun süreli kullanımda cihazın daha stabil çalışmasına katkı sağlıyor ve darbelere karşı ekstra dayanıklılık sunuyor. Teknik tarafta 2 adet SODIMM bellek yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteği bulunuyor; yani RAM ihtiyacınız zamanla artarsa yükseltme yolu açık.

En az arıza çıkaran laptopu gösteren bağımsız bir veri burada yok, o yüzden bu konuda iddialı konuşmayalım. Ama Nirvana S100 tarafında elimizdeki somut bilgi şu: garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay ve Casper'ın servis noktalarıyla destek alınabiliyor.