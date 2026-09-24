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Casper Nirvana S100 Her İşini Görür mü? Detaylı İnceleme ve Satın Alma Rehberi!

Casper Nirvana S100 Her İşini Görür mü? Detaylı İnceleme ve Satın Alma Rehberi!

Yapay Zeka
Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
24.09.2026 - 15:46
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Casper Nirvana S100; 1,8 kg ağırlığı, 18,3 mm inceliği, Intel H serisi ve Core Ultra AI işlemci seçenekleri, Copilot tuşu ve 32.765 TL'den başlayan fiyatıyla iş, okul ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış bir laptop. Artısı, eksisi ve S200 farkı bu rehberde.

Son Güncelleme: 23 Eylül 2026

Casper Nirvana S100, 32-35 bin TL bandında ince, hafif ve yapay zeka destekli bir laptop arayanlar için güçlü bir aday. Casper'ın resmi sitesinde 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana S100; 18,3 mm inceliğinde, 1,8 kg ağırlığında alüminyum alaşım kasaya, 16 inç 16:10 FHD IPS ekrana, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçeneklerine, tek tuşla açılan Microsoft Copilot'a, parmak izi okuyucuya ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrüne sahip. Aynı kasa ve işlemci seçeneklerini paylaşan Nirvana S200 ise 35.953 TL'den başlıyor; yani S100 yaklaşık 3.188 TL (%8,9) daha uygun bir giriş fiyatı sunuyor. Çalışmak, dizi-film izlemek ve Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla günlük işleri yürütmek isteyenler için dengeli bir seçim.

Casper Nirvana S100, 1,8 kg ağırlığı ve 18,3 mm'lik alüminyum kasasıyla çantaya girip her yere gelen ince-hafif bir laptop.

Casper Nirvana S100, 1,8 kg ağırlığı ve 18,3 mm'lik alüminyum kasasıyla çantaya girip her yere gelen ince-hafif bir laptop.

Casper Nirvana S100 ince ve hafif mi, taşıması kolay mı?

Evet, Casper Nirvana S100 ince-hafif laptop arayanların listesine rahatça girer. 361 x 252 x 18,3 mm boyutlarındaki gövde 1,8 kg ağırlığında ve alüminyum alaşımdan üretiliyor. Casper'a göre bu ince yapı, Nirvana S100'ün sırt çantalarının tablet bölmesine bile sığabilmesini sağlıyor. 16 inçlik ekranı olan bir laptop için bu ölçüler, ofis, ev ve kafe arasında mekik dokuyanlara ciddi bir rahatlık demek.

  • İncelik: 18,3 mm
  • Ağırlık: 1,8 kg
  • Kasa: Alüminyum alaşım, hairline yüzey, Titanyum Grisi renk
  • Menteşe: Ekranı 180 dereceye kadar açabilen silindirik menteşe
  • Klavye: 3 kademeli aydınlatmalı, Chocolate/Slim Türkçe Q klavye

Casper Nirvana S100'ün ekranı dizi-film izlemek için yeterli mi?

Casper Nirvana S100, 16 inç 16:10 FHD IPS panel ve 300 NIT parlaklıkla hem çalışma hem dizi-film için geniş ve net bir alan sunuyor. Casper, IPS teknolojisinin daha geniş görüş açısı sağladığını ve video izleme için iyi bir panel olduğunu belirtiyor. Ses tarafında 2 x 2W stereo hoparlör ve Dolby Audio var, bu yüzden akşam dizisini ya da hafta sonu filmini harici hoparlöre ihtiyaç duymadan izlemek mümkün.

Casper Nirvana S100 uzun ömürlü ve dayanıklı bir laptop mu?

Casper Nirvana S100, uzun ömür konusunda dışarıda alüminyum kasaya, içeride yükseltilebilir bellek yapısına güveniyor. Casper'a göre alüminyum kasa ısıyı daha verimli dağıtarak uzun süreli kullanımda cihazın daha stabil çalışmasına katkı sağlıyor ve darbelere karşı ekstra dayanıklılık sunuyor. Teknik tarafta 2 adet SODIMM bellek yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteği bulunuyor; yani RAM ihtiyacınız zamanla artarsa yükseltme yolu açık.

En az arıza çıkaran laptopu gösteren bağımsız bir veri burada yok, o yüzden bu konuda iddialı konuşmayalım. Ama Nirvana S100 tarafında elimizdeki somut bilgi şu: garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay ve Casper'ın servis noktalarıyla destek alınabiliyor.

Intel H serisi ve Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucuyla Nirvana S100 iş bilgisayarı rolüne hazır.

Intel H serisi ve Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucuyla Nirvana S100 iş bilgisayarı rolüne hazır.

Casper Nirvana S100 yapay zeka destekli bir laptop mu?

Evet. Casper Nirvana S100, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği ve klavyedeki Microsoft Copilot tuşuyla yapay zeka destekli laptoplar arasında yer alıyor. Casper'a göre AI destekli H işlemci, yapay zekayla optimize edilen performans, hız ve enerji verimliliği sunuyor. Copilot tuşu ise asistanı tek tuşla açıyor; e-posta taslağı, toplantı özeti ya da günlük plan gibi işleri hızlandırmak için pratik bir kısayol.

Casper Nirvana S100'de hangi işlemci seçenekleri var?

  • Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci
  • Series 2 Intel Core 9 270H
  • Series 2 Intel Core 7 240H
  • Series 2 Intel Core 5 210H
  • 13. Nesil Intel Core i7 13620H
  • 13. Nesil Intel Core i5 13420H

Casper Nirvana S100 hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana S100'ün gücü, Intel'in notebooklar için tasarladığı yüksek performanslı H serisi işlemcilerden geliyor. Buna DDR5 4800MHz bellek ve PCIe 4.0 SSD seçenekleri eşlik ediyor. 2TB SSD seçeneğinde okuma hızı 6400 MB/s, yazma hızı 5000 MB/s; 1TB seçeneğinde okuma 5000 MB/s, yazma 4500 MB/s. Casper, DDR5'in önceki nesil DDR4'e kıyasla 2 kata varan hız sunduğunu belirtiyor. Ekran kartı dahili, yani Nirvana S100'ün odağı ofis işleri, çoklu görev ve multimedya.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi araçlar için hangi Nirvana S100 yapılandırması mantıklı?

Tarayıcıda çok sayıda sekme, bir görüntülü toplantı ve yapay zeka araçlarını aynı anda açık tutacaksanız Nirvana S100'de 16GB ve üzeri RAM ile Core Ultra 7 255H AI ya da Core 7 240H işlemciyi seçmek mantıklı olur, çünkü bu senaryoda bellek kapasitesi rahatlığı doğrudan etkiler. Cihaz dahili ekran kartıyla geldiği için Midjourney gibi tarayıcı üzerinden çalışan araçlar, yerelde ağır görsel üretimden daha uygun bir kullanım şekli.

Casper Nirvana S100 iş için güvenli mi?

Casper Nirvana S100, power tuşunun üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden tek dokunuşla oturum açmayı sağlıyor. Böylece şifre karmaşasıyla uğraşmadan cihazınızı koruyabiliyorsunuz. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Kasada fiziksel güvenlik için 1 adet Kensington kilit yuvası bulunuyor, görüntülü toplantılarda ise 1MP HD 720p kamera gürültü engelleme özelliğiyle geliyor.

Fiyat/performans ve S200 karşılaştırması: Aynı kasa, aynı işlemci seçenekleri; Nirvana S100 yaklaşık 3.188 TL daha uygun başlıyor.

Fiyat/performans ve S200 karşılaştırması: Aynı kasa, aynı işlemci seçenekleri; Nirvana S100 yaklaşık 3.188 TL daha uygun başlıyor.

Casper Nirvana S100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?

Casper Nirvana S100, 32.765 TL'den başlayan fiyatıyla 32 bin TL civarı bütçede H serisi işlemci, DDR5 bellek, 16 inç IPS ekran ve alüminyum kasayı bir arada sunuyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 34.130 TL, indirim oranı %4 olarak görünüyor. Aynı işlemci seçeneklerine, aynı ekran, batarya ve kasa ölçülerine sahip Nirvana S200 ise 35.953 TL'den başlıyor. Yani benzer temel donanıma Nirvana S100 ile yaklaşık %8,9 daha düşük giriş fiyatıyla ulaşılıyor. Fiyatlar RAM, SSD, işlemci ve işletim sistemi seçimine göre değişiyor.

Casper Nirvana S100 ile S200 arasındaki fark ne?

Casper Nirvana S100 ile S200 arasındaki temel farklar fiyat, RAM seçenekleri, renk ve konumlandırma. İki model de aynı 6 işlemci seçeneğini, 16 inç 16:10 FHD IPS 300 NIT ekranı, 1,8 kg ve 18,3 mm'lik gövdeyi ve 54,72Whr bataryayı paylaşıyor. Nirvana S200'de 48GB ve 64GB RAM seçenekleri de sunulurken S100'de seçenekler 32GB'a kadar çıkıyor. Casper, S200'ü kurumsal laptop kategorisinde konumlandırıyor ve S200 sayfasında slider kamera vurgusu yapıyor.

ÖzellikCasper Nirvana S100Casper Nirvana S200
Başlangıç fiyatıFark32.765 TL (liste: 34.130 TL, %4 indirim)35.953 TL (liste: 36.687 TL, %2 indirim)
İşlemci seçenekleriCore Ultra 7 255H AI, Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H, i7 13620H, i5 13420HS100 ile aynı
RAM seçenekleriFark8 / 12 / 16 / 24 / 32GB DDR5 4800MHz8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64GB DDR5 4800MHz
Maks. bellek desteği64GB (2 adet SODIMM yuvası)S100 ile aynı
Depolama250GB, 500GB, 1TB, 2TB M.2 NVMe SSDS100 ile aynı
Ekran16' 16:10 FHD IPS, 300 NITS100 ile aynı
Boyut / Ağırlık361 x 252 x 18,3 mm / 1,8 kgS100 ile aynı
Batarya3 hücre, 54,72Whr, 8+ saat pil ömrü, 65W adaptörS100 ile aynı
RenkFarkTitanyum GrisiMetalik Gri
Kamera1MP HD 720p, gürültü engelleme1MP HD 720p, gürültü engelleme; slider kamera vurgusu
GüvenlikPower tuşunda parmak izi okuyucu, Kensington kilitS100 ile aynı
Yapay zekaCopilot tuşu, Core Ultra 7 255H AI seçeneğiS100 ile aynı
Garanti24 ay24 ay
Kaynak: casper.com.tr Nirvana S100 ve S200 ürün sayfaları. Fiyatlar başlangıç yapılandırmasına aittir ve değişebilir.

Casper Nirvana S100'ün şarjı ne kadar gidiyor?

Casper Nirvana S100 için Casper'ın verdiği pil ömrü 8+ saat. Bu süreyi 3 hücreli, 54,72Whr (4800mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor, şarj için 65W AC/DC adaptör kullanılıyor. USB 3.2 Type-C portu tam fonksiyonlu ve 15W'a kadar şarj desteği sunuyor. Gerçek kullanım süresi ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir ama tam gün ofis-kafe-okul trafiğinde prizden bağımsız kalmak isteyenler için Nirvana S100 iyi bir denge kuruyor.

Casper Nirvana S100 günlük kullanımda kimin işini görür?

Casper Nirvana S100, günlük kullanımda ofis işleri, online toplantılar, dizi-film ve yapay zeka araçlarıyla çalışanların işini görecek şekilde tasarlanmış. Kimler için özellikle mantıklı, kısaca bakalım:

  • Hibrit çalışanlar ve beyaz yakalılar: 1,8 kg ağırlık, Copilot tuşu, parmak izi ve Windows 11 Pro seçeneği iş takibini ve günlük operasyonları kolaylaştırıyor.
  • Üniversite öğrencileri: 8+ saat pil ömrü ve ince gövde, kampüste gün boyu taşımayı rahatlatıyor.
  • Dizi-film sevenler: 16 inç IPS ekran, Dolby Audio ve 2 x 2W stereo hoparlör akşam keyfine yetiyor.
  • Küçük işletmeler: Windows 11 Pro, Kensington kilit ve 24 ay garanti iş bilgisayarı ihtiyacına cevap veriyor.
  • Çok bağlantı kullananlar: 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon girişi, 802.11ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2.

Casper Nirvana S100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

32 bin TL civarı bütçeyle Casper Nirvana S100 alınır mı?

Evet. Casper Nirvana S100, Casper'ın resmi sitesinde 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede ince-hafif gövde, H serisi Intel işlemci, DDR5 bellek, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucu bir arada geliyor. RAM, SSD ve işletim sistemi seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.

35 bin TL bütçeyle iş için Nirvana S100 mü, S200 mü alınmalı?

35 bin TL civarı bütçede Casper Nirvana S100, yapılandırmayı güçlendirmek için pay bırakıyor; örneğin daha yüksek RAM ya da Windows 11 Pro seçilebilir. 35.953 TL'den başlayan Nirvana S200 ise 48GB ve 64GB RAM seçenekleri ve kurumsal konumlandırmasıyla öne çıkıyor. Şık, hafif, yapay zekalı ve güvenli iş laptopu arayanlar için iki model de aynı kasa, işlemci ve güvenlik özelliklerini paylaşıyor.

Casper Nirvana S100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?

Casper Nirvana S100'ün teknik özelliklerinde SODIMM bellek teknolojisi, 2 adet bellek yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteği yer alıyor. Yükseltme için Casper yetkili servisinden destek almak en sağlıklı yol.

Casper Nirvana S100'ün garanti süresi ne kadar?

Casper'a göre Nirvana S100'ün garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay).

Dürüst olalım: Nirvana S100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama iş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları için dengeli bir seçim.

Dürüst olalım: Nirvana S100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama iş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları için dengeli bir seçim.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana S100 dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper'ın SSS bölümüne göre notebooklarda ekran kartı değiştirilemiyor. Bu yüzden güncel oyunları yüksek ayarlarda oynamak, 3D render ya da yoğun video kurgusu yapmak isteyenler için doğru adres değil; bu kullanıcılar Casper'ın Excalibur gaming serisine bakabilir. 1,8 kg ağırlık 16 inç sınıfında hafif sayılsa da 13-14 inçlik kompakt bir cihaz arayanlara büyük gelebilir. Fabrika çıkışı 48GB ya da 64GB RAM isteyenler ise Nirvana S200'ü değerlendirmeli.

Sonuç: Casper Nirvana S100 her işini görür mü?

Günlük iş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper Nirvana S100; 32.765 TL'den başlayan fiyatı, 1,8 kg ve 18,3 mm'lik alüminyum kasası, Core Ultra 7 255H AI'ya kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, Copilot tuşu, parmak izi okuyucusu ve 8+ saatlik pil ömrüyle 32-35 bin TL bandında ince, hafif ve yapay zeka destekli laptop arayanlara dengeli bir paket sunuyor. Aynı kasaya daha fazla RAM seçeneği ve kurumsal konumlandırma isteyenler için Nirvana S200 alternatif; ama fiyat/performans tarafında S100 yaklaşık 3.188 TL avantajla başlıyor.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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