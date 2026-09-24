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Eşref Rüya Oyuncusu Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Eşref Rüya Oyuncusu Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Uzak Şehir Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 15:49
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Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in 3. sezonu başladı. Uzak Şehir'in 3. sezonu pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Eşref Rüya dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Uzak Şehir'de rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Uzak Şehir 3. sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürürken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

Uzak Şehir 3. sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürürken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamları ekran yolculuğuna devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olacağı ortaya çıktı. Yeni sezonda hikayesini genişleten Uzak Şehir'e katılacak oyuncuyu ise ekranların bir başka iddialı yapımı Eşref Rüya'da izlemiştik.

Son olarak Eşref Rüya'da rol alan Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Eşref Rüya'da rol alan Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon hikayesine yeni bir aşiret reisi katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Eşref Rüya dizisinde izlediğimiz Taner Turan, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Taner Turan'ın dizide “Mirza” isimli karaktere hayat vereceği öğrenilirken Mirza'nın bölgenin önde gelen aşiret reislerinden biri olarak hikâyeye dahil olacağı belirtildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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