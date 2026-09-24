Eşref Rüya Oyuncusu Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu!
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Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in 3. sezonu başladı. Uzak Şehir'in 3. sezonu pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Eşref Rüya dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Uzak Şehir'de rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir 3. sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürürken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.
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Son olarak Eşref Rüya'da rol alan Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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