Paradox'un Hearts of Iron IV Discord'unda Atatürk Fotoğrafı 'Karl Marx Gibi Tartışmalı' Denip Yasaklandı

Krizin fitilini ise 11 dakika sonra, saat 21:30'da gelen ikinci mesaj ateşledi. chakerathe, Atatürk'ün 1915 olayları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğunu ve bu olaylara 'destek verip vermediğinin ya da dahil olup olmadığının tartışmalı' olduğunu yazdı.

Moderatöre göre bu tür tartışmaların ve 'bunları konuşan kişilere yönelik saldırganlığın' önüne geçmek için oyun içi etkinlikler ve görseller dışındaki Atatürk tasvirleri yasaklanmıştı. Aynı yasağın kamu görevinde bulunmuş ya da başka tartışmalara karışmış diğer figürler için de geçerli olduğunu savunan chakerathe, kararın 'Atatürk'ün şahsıyla ilgili olmaktan çok' sunucunun 2 numaralı kuralıyla ilgili olduğunu söyledi. O kural da tek cümleden ibaret: 'Gerçek hayattaki din, siyaset veya tartışmalı konuları konuşmaktan kaçının.'

Türk oyuncular ise bu gerekçeyi tarihsel olarak çarpıtılmış bir iftira olarak nitelendirdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, Stalin gibi figürlere bile bu kadar sert bir uygulama yapılmadığı vurgulandı.