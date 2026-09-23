Paradox'un Hearts of Iron IV Discord'unda Atatürk Fotoğrafı 'Karl Marx Gibi Tartışmalı' Denip Yasaklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Strateji oyunlarının en bilinen yapımcılarından Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV için açtığı resmi Discord sunucusu, profil fotoğrafında Atatürk'ün portresini kullanan bir Türk oyuncunun banlanmasıyla gündem oldu. Moderatörler Atatürk'ü 'tartışmalı ve kutuplaştırıcı' bir figür olarak nitelendirdi. Karara itiraz eden Türk kullanıcıların mesajları silinirken, sunucu yeni üye alımını da durdurdu.
Kaynak: Webtekno
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hesabını geri almaya çalışan oyuncuya moderatörden net bir şart geldi: "Atatürk fotoğrafını kaldırırsan yasağın kalkar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak asıl tepkiyi gerekçe çekti: Moderatör, Atatürk'ü İttihat ve Terakki üzerinden 'tartışmalı' ilan etti.
Moderasyon ekibi geri adım atmadı, Atatürk'ü Karl Marx ile aynı kefeye koydu.
Bunun ardından itiraz mesajları kanallardan silindi, tepki gösteren Türk oyuncular sunucudan kalıcı olarak atıldı.
Paradox'a 20 maddelik bir zincirle seslenildi: 'Aynı kurallar, aynı kanıt, aynı standart.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın