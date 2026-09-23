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Paradox'un Hearts of Iron IV Discord'unda Atatürk Fotoğrafı 'Karl Marx Gibi Tartışmalı' Denip Yasaklandı

Paradox'un Hearts of Iron IV Discord'unda Atatürk Fotoğrafı 'Karl Marx Gibi Tartışmalı' Denip Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 19:52
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Strateji oyunlarının en bilinen yapımcılarından Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV için açtığı resmi Discord sunucusu, profil fotoğrafında Atatürk'ün portresini kullanan bir Türk oyuncunun banlanmasıyla gündem oldu. Moderatörler Atatürk'ü 'tartışmalı ve kutuplaştırıcı' bir figür olarak nitelendirdi. Karara itiraz eden Türk kullanıcıların mesajları silinirken, sunucu yeni üye alımını da durdurdu.

Kaynak: Webtekno

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Hesabını geri almaya çalışan oyuncuya moderatörden net bir şart geldi: "Atatürk fotoğrafını kaldırırsan yasağın kalkar."

Hesabını geri almaya çalışan oyuncuya moderatörden net bir şart geldi: "Atatürk fotoğrafını kaldırırsan yasağın kalkar."

Olay, sunucudan uzaklaştırılan Türk oyuncunun hesabının kontrolünü yeniden ele geçirip yasağa itiraz etmesiyle başladı. İtiraz başvurusu, sunucunun 'HOI Ban Appeal' kanalı üzerinden chakerathe kullanıcı adlı moderatöre ulaştı.

Moderatörün saat 21:19'da gönderdiği yanıt kısaydı: Oyuncu profil fotoğrafında Atatürk'ün gerçek hayattaki bir görselini kullanıyordu ve bu, sunucunun 4 numaralı kuralına aykırıydı. chakerathe, 'Atatürk tartışmalı kabul edildiği için, katılsan da katılmasan da Kural 4 uyarınca sunucuda profil fotoğrafı olarak kullanılamaz' ifadelerini kullandı. Oyunun geçtiği dönemde ya da sonrasında yaşamış 'tartışmalı kişilerin' gerçek fotoğraflarına izin verilmediğini de ekledi.

Moderatörün önerdiği çözüm ise dikkat çekti. Oyuncunun Hearts of Iron IV'ün kendi içindeki varsayılan Atatürk görselini kullanmasına itiraz etmeyeceğini belirten chakerathe, ona ya da 'ilgisiz başka bir görsele' geçilmesi halinde yasağın kaldırılabileceğini kaydetti.

Ancak asıl tepkiyi gerekçe çekti: Moderatör, Atatürk'ü İttihat ve Terakki üzerinden 'tartışmalı' ilan etti.

Ancak asıl tepkiyi gerekçe çekti: Moderatör, Atatürk'ü İttihat ve Terakki üzerinden 'tartışmalı' ilan etti.

Krizin fitilini ise 11 dakika sonra, saat 21:30'da gelen ikinci mesaj ateşledi. chakerathe, Atatürk'ün 1915 olayları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğunu ve bu olaylara 'destek verip vermediğinin ya da dahil olup olmadığının tartışmalı' olduğunu yazdı.

Moderatöre göre bu tür tartışmaların ve 'bunları konuşan kişilere yönelik saldırganlığın' önüne geçmek için oyun içi etkinlikler ve görseller dışındaki Atatürk tasvirleri yasaklanmıştı. Aynı yasağın kamu görevinde bulunmuş ya da başka tartışmalara karışmış diğer figürler için de geçerli olduğunu savunan chakerathe, kararın 'Atatürk'ün şahsıyla ilgili olmaktan çok' sunucunun 2 numaralı kuralıyla ilgili olduğunu söyledi. O kural da tek cümleden ibaret: 'Gerçek hayattaki din, siyaset veya tartışmalı konuları konuşmaktan kaçının.'

Türk oyuncular ise bu gerekçeyi tarihsel olarak çarpıtılmış bir iftira olarak nitelendirdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, Stalin gibi figürlere bile bu kadar sert bir uygulama yapılmadığı vurgulandı.

Moderasyon ekibi geri adım atmadı, Atatürk'ü Karl Marx ile aynı kefeye koydu.

Moderasyon ekibi geri adım atmadı, Atatürk'ü Karl Marx ile aynı kefeye koydu.

Ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca itiraz başvuruları çoğaldı. Bu kez yanıt tek bir moderatörden değil, 'Hearts of Iron Resmi Discord Sunucusu' imzasıyla doğrudan moderasyon ekibinden geldi.

Açıklamada Atatürk'ün 'Karl Marx gibi, modern siyasetle son derece ilgili, tartışmalı ve kutuplaştırıcı bir tarihi figür olduğu için yasaklandığı' ifade edildi. Ekip, ardından suçlamaları önceden savuşturmaya çalıştı: 'Moderasyon ekibimiz Türkleri hedef almıyor. Biz, kişilerin kimlikleri, milliyetleri veya ırkları nedeniyle değil, baskınlar/kural ihlalleri nedeniyle işlem yapıyoruz.'

Mesaj, 'Başka sorunuz yoksa bu destek talebi kısa süre içinde kapatılacaktır' cümlesiyle bitiyordu. Kararın değişmeyeceği mesajı da böylece net biçimde verilmiş oldu.

Bunun ardından itiraz mesajları kanallardan silindi, tepki gösteren Türk oyuncular sunucudan kalıcı olarak atıldı.

Bunun ardından itiraz mesajları kanallardan silindi, tepki gösteren Türk oyuncular sunucudan kalıcı olarak atıldı.

Edinilen bilgiye göre sunucudaki itiraz bildirimleri ve eleştiri mesajları kısa sürede kanallardan kaldırıldı. Karara tepki gösteren çok sayıda Türk kullanıcı sunucudan kalıcı olarak uzaklaştırıldı, sunucu da bir süreliğine yeni üye kabulünü durdurdu. Oyunun Steam forumlarında Atatürk'ü savunan yorumların da silindiği iddia edildi.

Tepki Discord'la sınırlı kalmadı. 21 Eylül'de Steam'in Hearts of Iron IV forumunda 'Discord Yetkililerinin Ayrımcı Yasağı ve İfade Özgürlüğünün İhlali' başlıklı bir tartışma açıldı ve kısa sürede sayfalarca yoruma ulaştı. Türk oyuncular ayrıca oyunun Steam sayfasında olumsuz inceleme kampanyası başlattı ve yüzlerce olumsuz değerlendirme yazıldı.

Bu arada oyunun Steam'deki genel tablosu şimdilik korunuyor: Toplam 278 bin 541 incelemenin 248 bin 114'ü olumlu ve oyun 'Çok Olumlu' seviyesinde. Ancak yalnızca Türkçe incelemelere bakıldığında bu oran 'Çoğunlukla Olumlu'ya iniyor; 30 bin 173 Türkçe incelemenin 6 bin 311'i olumsuz.

Paradox'a 20 maddelik bir zincirle seslenildi: 'Aynı kurallar, aynı kanıt, aynı standart.'

Paradox'a 20 maddelik bir zincirle seslenildi: 'Aynı kurallar, aynı kanıt, aynı standart.'
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Tartışmanın uluslararası arenaya taşınmasında rabitto (@rabittoke) adlı kullanıcının 22 Eylül akşamı paylaştığı İngilizce zincir etkili oldu. Hearts of Iron IV'ün resmi hesabını, Paradox Interactive'i, Paradox Development Studio'yu ve moderatör chakerathe'yi doğrudan etiketleyen 20 maddelik paylaşım, 455 binden fazla görüntülenme, 5 bin 470 beğeni ve 855 yeniden paylaşıma ulaştı.

Zincirde kararın 'Türk karşıtı ayrımcılık ve milliyete dayalı çifte standart' izlenimi verdiği savunuldu. Kronolojiye de dikkat çekildi: 1915'te Mustafa Kemal'in ne hükümetin başında ne de İçişleri Bakanı olduğu, Çanakkale Cephesi'nde 19. Tümen'e komuta eden bir subay olduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı 1923'te başladı. 10 Kasım 1938'de hayatını kaybettiği için Eylül 1939'da başlayan II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi yönetmediği ve bu nedenle savaşın diktatörleriyle aynı kefeye konmasının tarihsel bağlamı çarpıttığı vurgulandı.

'Bir argümanı silmek onu çürütmek değildir. Soruyu soranı banlamak da kanıt değildir' diye yazan rabitto, Paradox'a ve moderatöre bir dizi soru yöneltti: Sıradan bir Atatürk profil fotoğrafını hangi yazılı kural yasaklıyor, itirazlar neden silindi, sunucu neden yeni üyelere kapatıldı ve ayrımcılıkla suçlanan bir moderatörü kim denetliyor?

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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da yaşananlara tepki gösteri ve 'boykot' paylaşımı yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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