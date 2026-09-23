Dolar 6 Ayın Dibini Gördü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
FED'in geçen hafta faizi çeyrek puan artırmasının ardından dolar endeksi 100 sınırını aştı. İç piyasada da 23 Eylül itibarıyla dolar/TL, günü 48,8350 liradan açtı. Asıl dikkat çeken detay ise kulis rakamlarında saklı: küresel hedge fonlarının dolardaki yükseliş bahisleri son bir haftada 15 milyar dolar eriyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Peki dolar şimdi hangi yöne gidiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FED yetkilileri art arda uyardı: Enflasyon düşüşü sanıldığı kadar kolay olmayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın