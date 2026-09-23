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Ekonomi
Dolar 6 Ayın Dibini Gördü

Dolar 6 Ayın Dibini Gördü

Merkez Bankası Dolar Faiz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 20:01
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FED'in geçen hafta faizi çeyrek puan artırmasının ardından dolar endeksi 100 sınırını aştı. İç piyasada da 23 Eylül itibarıyla dolar/TL, günü 48,8350 liradan açtı. Asıl dikkat çeken detay ise kulis rakamlarında saklı: küresel hedge fonlarının dolardaki yükseliş bahisleri son bir haftada 15 milyar dolar eriyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Peki dolar şimdi hangi yöne gidiyor?

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FED yetkilileri art arda uyardı: Enflasyon düşüşü sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

FED yetkilileri art arda uyardı: Enflasyon düşüşü sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Doların son haftalardaki hareketinde asıl belirleyici, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası oldu. FED, eylül ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Karar sonrası dolar endeksi 100,70 seviyesine kadar yükseldi ve son sekiz haftanın zirvesini gördü.

FED yetkilileri de kararın ardından art arda konuştu. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun sadece enerji fiyatlarından değil, güçlü tüketici talebinden de beslendiğini söyleyerek fiyat baskılarının kolay sönmeyeceğine dikkat çekti. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise geçen haftaki faiz artırımını desteklediğini belirtirken, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde uzun süre kalabileceği endişesini paylaştı. Bu açıklamaların ardından piyasada ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimali yüzde 54'e kadar yükseldi.

Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Dolar açısından jeopolitik cephede de farklı bir tablo var. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li yetkililerin İranlı temsilcilerle 'çok iyi' bir görüşme yaptığını açıklaması, Orta Doğu'daki enerji arzına dair endişeleri bir miktar hafifletti. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesi, küresel enflasyon baskısının da yumuşayabileceği beklentisini güçlendirdi. Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme, doların geleneksel 'güvenli liman' talebini sınırlayabilecek bir etken olarak öne çıkıyor; enerji arzına ilişkin risklerin azalması FED'in 'daha uzun süre yüksek faiz' söylemine yönelik beklentilerde de zaman zaman gevşemeye yol açabiliyor.

Tablonun bir diğer ayağında ABD'nin yüksek kamu borcu var. Hazine'nin borçlanmaya daha fazla yönelmesi, yükselen uzun vadeli faizler ve büyüyen bütçe açığı, dolar varlıklarının uzun vadeli cazibesine dair tartışmaları da canlı tutuyor. Önümüzdeki bir yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık kısa vadeli Hazine tahvili ihracı bekleniyor; bu da piyasada dolar arzına dair yeni bir baskı unsuru olarak takip ediliyor.

Asıl çarpıcı veri ise pozisyonlanma tarafında. 15 Eylül'de sona eren haftada küresel hedge fonları ve varlık yöneticilerinin dolardaki 'yükseliş yönlü' pozisyonları 15 milyar dolar azalarak 5 milyar dolara geriledi. Böylece dolardaki yükseliş beklentisini gösteren pozisyonlanma mart ayından bu yana en düşük seviyesine indi; oysa söz konusu pozisyonlar temmuz ortasında yaklaşık 50 milyar dolara kadar çıkmıştı. Kurumsal yatırımcıların dolara yönelik iyimserliği son yedi haftadır aralıksız geriliyor ve bu süreçte toplam 45 milyar dolarlık bir pozisyon çözülmesi yaşandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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