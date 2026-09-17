Fed Faizi Yüzde 4'e Dayandı: Goldman Sachs Ekim İçin Tarih Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Kararın hemen ardından Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi küresel yatırım bankaları art arda yeni tahminlerini paylaştı. Üç dev bankanın ortak mesajı net: Faiz artışları burada bitmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fed Faizi Açıkladı: Artış Yüzde 3,75-4,00'e Çıktı, Bir Artış Daha Kapıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley Aynı Noktada Birleşti: Sıradaki Artışlar Belli Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın