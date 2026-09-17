Fed Faizi Yüzde 4'e Dayandı: Goldman Sachs Ekim İçin Tarih Verdi

Foreks'e yansıyan bilgilere göre Goldman Sachs, Fed'in ekim ayındaki toplantısında da 25 baz puanlık bir artışa gideceğini öngörüyor. Wall Street devi, bir sonraki adım için en olası tarihin ekim olduğunu açıkladı.

JPMorgan Asset Management Stratejisti Tai Hui ise farklı bir noktaya dikkat çekti: ABD faiz oranlarının 2027'ye girerken de yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Hui, özellikle faiz hareketlerine duyarlı teknoloji hisselerinin bu süreçte daha fazla dalgalanabileceğinin altını çizdi.

Morgan Stanley'nin tahmini de bu tabloyu destekliyor: Banka, Fed'den bu yılın aralık ayının ardından 2027'nin martında da 25 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

Üç kurumun ortak vurgusu, faiz artışı sürecinin takvimden çok enflasyon ve istihdam verileriyle şekilleneceği yönünde. Bu da önümüzdeki Fed toplantılarını yalnızca ABD için değil, dolar kuruna duyarlı gelişmekte olan ekonomiler için de yakından izlenmesi gereken bir gündem maddesi haline getiriyor. Yatırımcılar bu nedenle Fed'in kendi açıklamalarının yanı sıra büyük bankaların art arda gelen tahminlerini de mercek altına alıyor.