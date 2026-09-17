Altında Dev Dalga Kapıda: Uzman İsimden "Satış Dalgası" Sözleri

Son haftalarda yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve değer kazanan dolar altın üzerinde baskı oluştursa da spot fiyat, ons başına 4.300 doların üzerindeki duruşunu koruyor. Kuptsikevich, faiz artışlarının Beyaz Saray ve borç piyasaları üzerindeki yükü ağırlaştırarak ABD'nin mali sorunlarını derinleştirebileceğine dikkat çekiyor; bu senaryonun merkeziyetsiz finans varlıklarına ve altına olan talebi uzun vadede beslemesi bekleniyor.

Dün 4.235 dolara kadar gerileyen ons altın, faiz artırım beklentisinin fiyatlara büyük ölçüde yansımış olması sayesinde hızla toparlandı. Bugün yüzde 1 değer kazanan ons altın, 4.312-4.334 dolar bandında işlem görerek kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunmayı sürdürdü.

Piyasa uzmanları, Fed kararının ardından yaşanabilecek kısa vadeli geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatına dönüşebileceğini vurguluyor. Yatırımcılar bu süreçte hem Fed Başkanı'nın basın toplantısında vereceği mesajları hem de dolar endeksindeki seyri yakından takip ederek pozisyonlarını buna göre şekillendiriyor.