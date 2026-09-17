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Altında Dev Dalga Kapıda: Uzman İsimden "Satış Dalgası" Sözleri

Altında Dev Dalga Kapıda: Uzman İsimden "Satış Dalgası" Sözleri

Dolar Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:30
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ABD ekonomisindeki güçlü seyir ve enflasyondaki inatçı yükseliş, Fed'in yılın ikinci yarısında faiz artırımına gitmesini neredeyse kaçınılmaz hale getirdi. Piyasalar 25 baz puanlık artırımı yüzde 90'ın üzerinde bir olasılıkla fiyatlarken, gözler ons altının 4.300 dolar sınırındaki direncine çevrildi. FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, kısa vadeli baskıya rağmen Fed'in altını uzun süre bastıramayacağını söylüyor.

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CME FedWatch: İkinci faiz artırımı ihtimali yüzde 80'e dayandı.

CME FedWatch: İkinci faiz artırımı ihtimali yüzde 80'e dayandı.

CME FedWatch verilerine göre piyasa oyuncuları, Fed'in eylül toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 90'ın üzerinde görüyor. Yıl sonuna kadar gelecek ikinci bir artırımın olasılığı da yaklaşık yüzde 80 seviyesinde seyrediyor; bu tablo, merkez bankasının şahin tonunu koruyacağına dair beklentiyi güçlendiriyor.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, Fed'in faiz artırım döngüsüne girmesinin doları istikrara kavuşturup uzun vadeli tahvil getirilerini baskılayabileceğini belirtiyor. Analiste göre üç faiz artırımına işaret eden daha şahin bir senaryo devreye girerse, güçlenen dolar değerli metallerde ani bir satış dalgasını tetikleyebilir. Kuptsikevich yine de Fed'in altın fiyatlarını uzun süre bastırılı tutamayacağı görüşünde.

Altında kritik seviyeler.

Altında kritik seviyeler.

Son haftalarda yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve değer kazanan dolar altın üzerinde baskı oluştursa da spot fiyat, ons başına 4.300 doların üzerindeki duruşunu koruyor. Kuptsikevich, faiz artışlarının Beyaz Saray ve borç piyasaları üzerindeki yükü ağırlaştırarak ABD'nin mali sorunlarını derinleştirebileceğine dikkat çekiyor; bu senaryonun merkeziyetsiz finans varlıklarına ve altına olan talebi uzun vadede beslemesi bekleniyor.

Dün 4.235 dolara kadar gerileyen ons altın, faiz artırım beklentisinin fiyatlara büyük ölçüde yansımış olması sayesinde hızla toparlandı. Bugün yüzde 1 değer kazanan ons altın, 4.312-4.334 dolar bandında işlem görerek kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunmayı sürdürdü.

Piyasa uzmanları, Fed kararının ardından yaşanabilecek kısa vadeli geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatına dönüşebileceğini vurguluyor. Yatırımcılar bu süreçte hem Fed Başkanı'nın basın toplantısında vereceği mesajları hem de dolar endeksindeki seyri yakından takip ederek pozisyonlarını buna göre şekillendiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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