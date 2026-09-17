Altında Dev Dalga Kapıda: Uzman İsimden "Satış Dalgası" Sözleri
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ABD ekonomisindeki güçlü seyir ve enflasyondaki inatçı yükseliş, Fed'in yılın ikinci yarısında faiz artırımına gitmesini neredeyse kaçınılmaz hale getirdi. Piyasalar 25 baz puanlık artırımı yüzde 90'ın üzerinde bir olasılıkla fiyatlarken, gözler ons altının 4.300 dolar sınırındaki direncine çevrildi. FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, kısa vadeli baskıya rağmen Fed'in altını uzun süre bastıramayacağını söylüyor.
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CME FedWatch: İkinci faiz artırımı ihtimali yüzde 80'e dayandı.
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Altında kritik seviyeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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