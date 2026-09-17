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Volkswagen'den SEAT İçin Tarihi Karar: Veda mı Ediyor?

Volkswagen'den SEAT İçin Tarihi Karar: Veda mı Ediyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 17:00
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Bir dönemin en tanınan otomobil markalarından SEAT için dikkat çeken bir iddia gündemde. Volkswagen Grubu'nun yönetim kuruluna sunulması beklenen yeniden yapılandırma planında, markanın 2029 sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılması değerlendiriliyor. Planın odağında ise SEAT'ın kardeş markası Cupra var.

İşte detaylar! 

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75 Yıllık Marka İçin Kritik Plan

75 Yıllık Marka İçin Kritik Plan

İddianın kaynağı, Almanya'nın ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'nin ulaştığı belirtilen 147 sayfalık şirket içi rapor. 3 Eylül'de Autocar da konuyu Volkswagen ve SEAT/Cupra yetkililerine sorarak gündeme taşıdı.

1950'de kurulan SEAT, 1986'dan beri Volkswagen Grubu bünyesinde bulunuyor. Ancak grubun İspanya'daki marka stratejisinde dengeler son yıllarda değişti.

SEAT'ın bünyesinden doğan Cupra, 2018'de bağımsız bir marka haline geldi ve özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Volkswagen'in iki markayı aynı anda geliştirmek yerine kaynakları Cupra'ya yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Cupra Satışlarda SEAT'ı Geçti

Cupra Satışlarda SEAT'ı Geçti

Rakamlar da iki marka arasındaki değişimi ortaya koyuyor. 2026'nın ilk yarısında Cupra 170 bin 100 araç satarken SEAT'ın satışları 129 bin 600'de kaldı. Böylece Cupra, satışlarda SEAT'ın önüne geçti.

2025'te de benzer bir tablo vardı. Cupra'nın satışları yüzde 32,5 artarken SEAT'ın satışları yüzde 17 geriledi.

Volkswagen'in planında da bu büyüme farkının önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Grup, aynı pazara hitap eden iki İspanyol markası yerine yatırımlarını daha fazla büyüme gösteren Cupra'ya kaydırmayı düşünüyor.

Peki SEAT Kapatılıyor Mu?

Peki SEAT Kapatılıyor Mu?

Autocar'ın sorularına yanıt veren SEAT/Cupra tarafı, otomotiv sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini ve grubun daha verimli ve yalın bir yapı için çalıştığını belirtti. Ancak şu aşamada SEAT'ın geleceğiyle ilgili kesin bir karar alınmadığını da açıkladı.

Yani bugün için SEAT, sektöre veda etmiyor. Ancak Volkswagen'in planı hayata geçerse, 2029 sonuna kadar kademeli olarak sahneden çekilmesi ve grubun İspanya'daki ağırlığının Cupra'ya kayması mümkün.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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