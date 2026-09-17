Volkswagen'den SEAT İçin Tarihi Karar: Veda mı Ediyor?
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Bir dönemin en tanınan otomobil markalarından SEAT için dikkat çeken bir iddia gündemde. Volkswagen Grubu'nun yönetim kuruluna sunulması beklenen yeniden yapılandırma planında, markanın 2029 sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılması değerlendiriliyor. Planın odağında ise SEAT'ın kardeş markası Cupra var.
İşte detaylar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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