Volkswagen'den SEAT İçin Tarihi Karar: Veda mı Ediyor?

Autocar'ın sorularına yanıt veren SEAT/Cupra tarafı, otomotiv sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini ve grubun daha verimli ve yalın bir yapı için çalıştığını belirtti. Ancak şu aşamada SEAT'ın geleceğiyle ilgili kesin bir karar alınmadığını da açıkladı.

Yani bugün için SEAT, sektöre veda etmiyor. Ancak Volkswagen'in planı hayata geçerse, 2029 sonuna kadar kademeli olarak sahneden çekilmesi ve grubun İspanya'daki ağırlığının Cupra'ya kayması mümkün.