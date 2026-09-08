Eylül 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman mühendisliğinin yüksek konfor ve kalite anlayışıyla buluştuğu Volkswagen, Eylül ayında güncellenen fiyat listelerini yayınladı. Yıllardır sınıfının referans noktası olan Polo ve Golf'ten, SUV segmentinin iddialı üyeleri T-Cross, Taigo, T-Roc ve Tiguan'a; üst segment konfor vadeden Passat ve Touareg'e kadar markanın tüm modelleri sonbahara yeni fiyat etiketleriyle adım atıyor.

Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.