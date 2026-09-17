article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
EarPods En Çok Zamlanan Aksesuar Oldu: Kablolu Kulaklık Hem Pahalandı Hem Yeniden Moda Oldu

EarPods En Çok Zamlanan Aksesuar Oldu: Kablolu Kulaklık Hem Pahalandı Hem Yeniden Moda Oldu

Zam Apple
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple'ın kablolu kulaklığı EarPods, bu yıl aksesuar kategorisinde en çok zam gören ürün oldu. Fiyat takip hesabı Boşuna Tıklama'nın paylaştığı verilere göre EarPods'un fiyatı 869 TL'den 1.149 TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 32 arttı. Apple Türkiye, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle bu yıl AirPods ve iPhone serisine de art arda zam yapmıştı. Zam haberi sosyal medyada gündem olurken, tam da bu dönemde kablolu kulaklığın genç kuşak arasında yeniden moda olması dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

EarPods'a Yüzde 32 Zam: Fiyat 869 TL'den 1.149 TL'ye Çıktı

EarPods'a Yüzde 32 Zam: Fiyat 869 TL'den 1.149 TL'ye Çıktı

Fiyat takibi yapan Boşuna Tıklama hesabının paylaştığı verilere göre Apple'ın kablolu kulaklığı EarPods, bu yıl aksesuar kategorisinde en yüksek zam oranına sahip ürün oldu: fiyat 869 TL'den 1.149 TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 32 arttı.

Bu, Apple'ın Türkiye'de bu yıl yaptığı zamlar zincirinin bir halkası. Şirket, dolar kurundaki yükseliş gerekçesiyle 5 Mayıs'ta AirPods Pro 3 ve AirPods 4 modellerine, Eylül ayında da iPhone 17 serisiyle birlikte AirPods ailesine ortalama yüzde 10 dolayında zam yapmıştı. EarPods, Apple'ın en uygun fiyatlı ses aksesuarı olma özelliğini koruyor; şarj derdi olmadan hızlı çözüm arayanlar ile spor yaparken kulaklık kaybetmek istemeyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Tam da Bu Dönemde Kablolu Kulaklık Yeniden Moda Oldu

Tam da Bu Dönemde Kablolu Kulaklık Yeniden Moda Oldu

EarPods'a gelen zam, ilginç bir tesadüfle kablolu kulaklığın yeniden trend haline geldiği bir döneme denk geldi. Bella Hadid, Harry Styles, Charli XCX, Ariana Grande, Paul Mescal, Emily Ratajkowski ve Kaia Gerber gibi isimler son dönemde kablolu kulaklıkla görüntülenirken, Dua Lipa ve Lily-Rose Depp de bu kulaklıklarla marka iş birliklerine imza attı.

Paul Mescal, kablosuz kulaklık kullanamadığını söylerken 'Kulaktan sürekli düşüyorlar gibi hissediyorum' ifadesini kullandı. Dua Lipa ise seyahatlerinde birden fazla kablolu kulaklık taşıdığını belirterek 'Şarj etmem gereken bir şey daha azalmış oluyor' dedi. Addison Rae de son açıklamalarında kablolu kulaklık tercih ettiğini belirten isimler arasında. Bazı pazar verilerine göre kablolu kulaklık satışları, 2026'nın ilk aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 civarında büyüme gösterdi. Trend, hem pratik nedenlerle (şarj derdi olmaması, kaybolma riskinin düşük olması) hem de Y2K modasının geri dönüşüyle açıklanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın