EarPods En Çok Zamlanan Aksesuar Oldu: Kablolu Kulaklık Hem Pahalandı Hem Yeniden Moda Oldu

EarPods'a gelen zam, ilginç bir tesadüfle kablolu kulaklığın yeniden trend haline geldiği bir döneme denk geldi. Bella Hadid, Harry Styles, Charli XCX, Ariana Grande, Paul Mescal, Emily Ratajkowski ve Kaia Gerber gibi isimler son dönemde kablolu kulaklıkla görüntülenirken, Dua Lipa ve Lily-Rose Depp de bu kulaklıklarla marka iş birliklerine imza attı.

Paul Mescal, kablosuz kulaklık kullanamadığını söylerken 'Kulaktan sürekli düşüyorlar gibi hissediyorum' ifadesini kullandı. Dua Lipa ise seyahatlerinde birden fazla kablolu kulaklık taşıdığını belirterek 'Şarj etmem gereken bir şey daha azalmış oluyor' dedi. Addison Rae de son açıklamalarında kablolu kulaklık tercih ettiğini belirten isimler arasında. Bazı pazar verilerine göre kablolu kulaklık satışları, 2026'nın ilk aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 civarında büyüme gösterdi. Trend, hem pratik nedenlerle (şarj derdi olmaması, kaybolma riskinin düşük olması) hem de Y2K modasının geri dönüşüyle açıklanıyor.