EarPods En Çok Zamlanan Aksesuar Oldu: Kablolu Kulaklık Hem Pahalandı Hem Yeniden Moda Oldu
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Apple'ın kablolu kulaklığı EarPods, bu yıl aksesuar kategorisinde en çok zam gören ürün oldu. Fiyat takip hesabı Boşuna Tıklama'nın paylaştığı verilere göre EarPods'un fiyatı 869 TL'den 1.149 TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 32 arttı. Apple Türkiye, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle bu yıl AirPods ve iPhone serisine de art arda zam yapmıştı. Zam haberi sosyal medyada gündem olurken, tam da bu dönemde kablolu kulaklığın genç kuşak arasında yeniden moda olması dikkat çekiyor.
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EarPods'a Yüzde 32 Zam: Fiyat 869 TL'den 1.149 TL'ye Çıktı
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Tam da Bu Dönemde Kablolu Kulaklık Yeniden Moda Oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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