Haberler
Teknoloji
Apple Türkiye’den iPhone Fiyatlarına Dev Zam: iPhone Fiyatı 200 Bin TL’ye Dayandı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 10:27

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyat artışına gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte en uygun fiyatlı iPhone 17e modeli 60 bin TL sınırına dayanırken, ailenin en güçlü üyesi olan iPhone 17 Pro Max’in 2 TB’lık versiyonu 189 bin TL seviyesine ulaştı.

Apple, Türkiye pazarındaki ürünlerinin satış fiyatlarını yukarı yönlü güncelleyerek teknoloji dünyasında hareketli bir güne imza attı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesi; iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin tamamını kapsıyor. Sadece telefonlarla sınırlı kalmayan bu zam dalgası, AirPods kulaklık modellerinin belirli versiyonlarına da yansıdı.

Yapılan bu fiyat düzenlemesiyle birlikte serinin giriş seviyesi olarak kabul edilen iPhone 17e modelinin fiyatı, 54 bin 999 TL seviyesinden 59 bin 999 TL’ye çıktı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği standart iPhone 17 modelinde ise 7 bin TL’lik net bir artış görüldü. Zam öncesinde 77 bin 999 TL’den alıcı bulan standart modelin başlangıç etiketi, yeni listeyle birlikte 84 bin 999 TL olarak güncellendi.

Apple’ın teknolojik açıdan en üst segmentte konumlandırdığı Pro serisinde de rakamlar dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Özellikle en yüksek depolama kapasitesine sahip olan 2 TB hafızalı iPhone 17 Pro Max modeli, 189 bin TL’lik fiyatıyla serinin en pahalı seçeneği haline geldi. Şirket, iPhone modellerinin yanı sıra AirPods ailesindeki fiyat etiketlerini de güncelleyerek Türkiye operasyonundaki tüm popüler ürünlerin maliyet tablosunu değiştirmiş oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
