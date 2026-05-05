Apple Türkiye’den iPhone Fiyatlarına Dev Zam: iPhone Fiyatı 200 Bin TL’ye Dayandı!

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesi; iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin tamamını kapsıyor. Sadece telefonlarla sınırlı kalmayan bu zam dalgası, AirPods kulaklık modellerinin belirli versiyonlarına da yansıdı.

Yapılan bu fiyat düzenlemesiyle birlikte serinin giriş seviyesi olarak kabul edilen iPhone 17e modelinin fiyatı, 54 bin 999 TL seviyesinden 59 bin 999 TL’ye çıktı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği standart iPhone 17 modelinde ise 7 bin TL’lik net bir artış görüldü. Zam öncesinde 77 bin 999 TL’den alıcı bulan standart modelin başlangıç etiketi, yeni listeyle birlikte 84 bin 999 TL olarak güncellendi.