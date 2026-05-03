Yapay Zeka Sayesinde 1000 Tane İş İlanına Başvurdu, Sabah Uyandığında Beklemediği Bir Şeyle Karşılaştı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
İş arama sürecini hızlandırmak isteyen bir kişi, geliştirdiği yapay zekâ destekli sistemle dikkat çeken bir deneye imza attı. Gece boyunca otomatik olarak yüzlerce iş ilanına başvuru yapan sistemin sonuçları ise sabah ortaya çıktı. Kısa sürede gelen geri dönüşler, yapay zekânın işe alım süreçlerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

Sosyal medya platformu Reddit’te paylaşım yapan anonim bir kullanıcı, iş başvurularını baştan sona yöneten bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Kullanıcının aktardığına göre bu sistem; iş ilanlarını tarıyor, her pozisyonu analiz ediyor, başvuruya özel CV ve ön yazı hazırlıyor, işe alım süreçlerinde sorulan sorulara yanıt veriyor ve tüm başvuruları otomatik olarak gönderiyor.

Üstelik tüm bu işlemler, kullanıcı uyurken gerçekleşiyor. Kendi ifadesine göre sistem, bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1.000 farklı işe başvuru yaptı ve bu süreçte 50 civarında mülakat daveti almasını sağladı.

Kullanıcı, elde ettiği başarının arkasında başvuruların tamamen kişiselleştirilmiş olmasının yattığını vurguladı.

Her iş ilanına özel olarak hazırlanan CV ve ön yazıların, işe alım süreçlerinde önemli bir fark yarattığını belirtti.

Öte yandan bu yöntem, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, başvuruların tamamen yapay zekâ tarafından hazırlanmasının adayın kendisini doğru şekilde temsil etmediğini savunurken, bazıları ise şirketlerin de benzer şekilde yapay zekâ destekli eleme sistemleri kullandığını hatırlatarak bu yaklaşımın “adil” olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kullanıcı da bu noktaya dikkat çekerek, geliştirdiği sistemin özellikle şirketlerin kullandığı otomatik eleme araçlarını aşacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Ona göre bu durum, “aynı silahla karşılık vermek” anlamına geliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
