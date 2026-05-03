Türkiye'de 156 Şubesi Bulunan Market Zincirinin Dana Etinden Tavuk ve Taşlık Çıktı!

55 işletme veya üreticinin yer aldığı listede 55 gıda hilesi yer alırken, et ve et ürünleri ile bal ve zeytinyağında yapılan hileler dikkat çekti. Yapılan denetim sonucunda, Onur Market'te satılan dana etli köftede de, kanatlı eti ile taşlık kullanıldığı tespit edildi. Gıda Bülteni'nin tağşiş tespiti ile ilgili sorularını yanıtlayan Onur Market yetkilileri, söz konusu etin Eyüpsultan Şubesi'nin kasap reyonundaki görevli tarafından hazırlandığını ve kombinada hazırlanan et ürünü olmadığını dile getirdi. Market yetkilileri, kasap reyonunda çalışan görevlilerin uyarıldığını belirtti.