Türkiye'de 156 Şubesi Bulunan Market Zincirinin Dana Etinden Tavuk ve Taşlık Çıktı!

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 14:27

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirli periyotlarla tağşiş listesi açıklayarak, gıdada hileye imza atan firmaları kamuoyuna ifşa etmeye devam ediyor. 156 şubesi bulunan Onur Market, dana etine tavuk ve taşlık karıştırması gerekçesiyle tağşiş listesinde yer aldı.

Çoğu İstanbul'da 156 şubesi bulunan Onur Market, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listesinde yer aldı.

55 işletme veya üreticinin yer aldığı listede 55 gıda hilesi yer alırken, et ve et ürünleri ile bal ve zeytinyağında yapılan hileler dikkat çekti. Yapılan denetim sonucunda, Onur Market'te satılan dana etli köftede de, kanatlı eti ile taşlık kullanıldığı tespit edildi. Gıda Bülteni'nin tağşiş tespiti ile ilgili sorularını yanıtlayan Onur Market yetkilileri, söz konusu etin Eyüpsultan Şubesi'nin kasap reyonundaki görevli tarafından hazırlandığını ve kombinada hazırlanan et ürünü olmadığını dile getirdi. Market yetkilileri, kasap reyonunda çalışan görevlilerin uyarıldığını belirtti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
