İstanbul'da Akıllara Durgunluk Veren Olay: Televizyon İzlerken Kör Oldu!

Olay günü yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülşen Şenol, her şeyin bir anda başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Torun okula gitti, televizyon açtım. Bir anda bir karartı oldu, ayağa kalktım. Başımda dönme oldu; geri oturdum. Zaten yakın ve uzağı göremiyorum; gözlük kullanıyorum. Sağ gözümde bir siyahlık oldu. Gözlüğü sildim yine devam ediyor. Gören sol gözümü kapattığımda televizyon simsiyahtı, alttan bir çizgi vardı.”

İlk etapta durumu tansiyon problemine yoran ancak eczacısının uyarısıyla hastaneye koşan Şenol, durumun ciddiyetini çocuklarına, “Oğlum ben gelemem benim mide bulantım var, bir de gözüm görmüyor” sözleriyle aktardı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından durumun 'santral retinal arter tıkanıklığı' olduğu teşhis edildi. Bu durum, gözü besleyen ana atardamarın tıkanması anlamına geliyordu ve müdahale edilmezse kalıcı körlük kaçınılmazdı. Şenol’un tek şansı, yüksek basınçlı oksijen tedavisi olan Hiperbarik Oksijen tedavisiydi.

Hızla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şenol, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Acilen benim hiperbarik oksijen tedavisine girmem gerekiyormuş. 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söyledi. Ben tedaviyi aldığım gecenin sabahında görmeye başladım. Gözüm yarı yarıya açıldı, bulanıklık gitti. Bu tedaviyle birlikte gözümde % 100 fayda gördüm.”