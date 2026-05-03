İstanbul'da Akıllara Durgunluk Veren Olay: Televizyon İzlerken Kör Oldu!

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 14:53

İstanbul Sarıyer’de yaşayan 65 yaşındaki Gülşen Şenol, günlük rutini içinde televizyon izlerken akıllara durgunluk veren bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Bir anda sağ gözündeki görme yetisini kaybeden Şenol, vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, talihsiz kadının gözündeki bir damarın pıhtı nedeniyle tıkandığı anlaşıldı.

İstanbul Sarıyer'de ilginç bir olay yaşandı. 65 yaşındaki Gülşen Şenol, televizyon izlerken bir anda kör oldu.

Olay günü yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülşen Şenol, her şeyin bir anda başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Torun okula gitti, televizyon açtım. Bir anda bir karartı oldu, ayağa kalktım. Başımda dönme oldu; geri oturdum. Zaten yakın ve uzağı göremiyorum; gözlük kullanıyorum. Sağ gözümde bir siyahlık oldu. Gözlüğü sildim yine devam ediyor. Gören sol gözümü kapattığımda televizyon simsiyahtı, alttan bir çizgi vardı.” 

İlk etapta durumu tansiyon problemine yoran ancak eczacısının uyarısıyla hastaneye koşan Şenol, durumun ciddiyetini çocuklarına, “Oğlum ben gelemem benim mide bulantım var, bir de gözüm görmüyor” sözleriyle aktardı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından durumun 'santral retinal arter tıkanıklığı' olduğu teşhis edildi. Bu durum, gözü besleyen ana atardamarın tıkanması anlamına geliyordu ve müdahale edilmezse kalıcı körlük kaçınılmazdı. Şenol’un tek şansı, yüksek basınçlı oksijen tedavisi olan Hiperbarik Oksijen tedavisiydi.

Hızla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şenol, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Acilen benim hiperbarik oksijen tedavisine girmem gerekiyormuş. 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söyledi. Ben tedaviyi aldığım gecenin sabahında görmeye başladım. Gözüm yarı yarıya açıldı, bulanıklık gitti. Bu tedaviyle birlikte gözümde % 100 fayda gördüm.”

Tedavi sürecini yöneten Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selin Gamze Sümen, bu tür vakalarda zamanın önemine dikkat çekti.

Sümen, “Aslında bu tür olgularda en etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim. Şu anda bulunmuş tamamen iyileştirici bir tedavi yöntemi yok. Bu tür santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kayıplarında şu anda en iyi sonuçları ve en hızlı sonuçları hiperbarik oksijen tedavisiyle alıyoruz” diyerek yöntemin önemini vurguladı.

14 seanslık tedavinin ardından yeniden dünyayı görmeye başlayan Gülşen Şenol, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

“14 seanstan sonra çok güzel görmeye başladım. Görebiliyorum. Ben sadece aşağıda bir ışık görüyordum. Işık tamamen değil, komple açıldı. Tavanı da görebiliyorum, şu anda her yeri görebiliyorum. Benim gibi olanlar mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar.”

Uzmanlar; yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve sigara kullanımının bu tür damar tıkanıklıkları için ciddi risk faktörleri olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
