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Fenomen Fatma Soydaş, Instagram Abonelik Sisteminden Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Fenomen Fatma Soydaş, Instagram Abonelik Sisteminden Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 15:40
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Ramazan ayı boyunca yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programlarına katılan Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosunun ardından viral olmuştu. Kısa sürede takipçi sayısı artan Fatma Soydaş bu kez Instagram abonelik sistemini aktif hale getirmiş ve ardından TikTok'ta canlı yayın açmaya başlamıştı. Kısa sürede ne kadar para kazandığı merak edilen Fatma Soydaş, özel abonelik sisteminden kazandığı parayı ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sinem Yıldız

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Son zamanların en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Fatma Soydaş, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Son zamanların en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Fatma Soydaş, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına sık sık katılan Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu'yla çektiği akım videosu sonrası çok konuşuldu. Kimi kesim tarafından eleştirilen, kimi kesim tarafından çok beğenilen video kısa sürede viral oldu. Videonun viral olmasının ardından Said Hatipoğlu, Fatma Soydaş'ı takipten çıkarak herkesi şaşırtmıştı. 

Videodan kısa bir süre sonra Fatma Soydaş Instagram özel abonelik sistemini aktif hale getirdi. Bu gelişmenin ardından TikTok'ta canlı yayınlara da başlayan Soydaş, kısa sürede ne kadar para kazandığıyla ilgili sorularla gündeme oturdu.

Fatma Soydaş, Sinem Yıldız'ın YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı.

Instagram abonelik sistemi hakkında da konuşan Fatma Soydaş, 60 liraya abone olunuyor şu an. Şu an 20.000 civarı bir abonem var. 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir elde ediyorum.' açıklamasında bulundu. Soydaş ayrıca ücretin hemen yatmadığını da belirtti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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