Fenomen Fatma Soydaş, Instagram Abonelik Sisteminden Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Geçtiğimiz Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına sık sık katılan Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu'yla çektiği akım videosu sonrası çok konuşuldu. Kimi kesim tarafından eleştirilen, kimi kesim tarafından çok beğenilen video kısa sürede viral oldu. Videonun viral olmasının ardından Said Hatipoğlu, Fatma Soydaş'ı takipten çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

Videodan kısa bir süre sonra Fatma Soydaş Instagram özel abonelik sistemini aktif hale getirdi. Bu gelişmenin ardından TikTok'ta canlı yayınlara da başlayan Soydaş, kısa sürede ne kadar para kazandığıyla ilgili sorularla gündeme oturdu.