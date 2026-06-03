Fenomen Fatma Soydaş, Instagram Abonelik Sisteminden Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı
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Ramazan ayı boyunca yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programlarına katılan Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosunun ardından viral olmuştu. Kısa sürede takipçi sayısı artan Fatma Soydaş bu kez Instagram abonelik sistemini aktif hale getirmiş ve ardından TikTok'ta canlı yayın açmaya başlamıştı. Kısa sürede ne kadar para kazandığı merak edilen Fatma Soydaş, özel abonelik sisteminden kazandığı parayı ilk kez açıkladı.
Kaynak: Sinem Yıldız
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Son zamanların en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Fatma Soydaş, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Fatma Soydaş, Sinem Yıldız'ın YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı.
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