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Yunanistan'da Satılan Neşet Ertaş'a Benzeyen Figürlü Anahtarlık Viral Oldu

Yunanistan'da Satılan Neşet Ertaş'a Benzeyen Figürlü Anahtarlık Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.08.2026 - 13:56
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Baklava, yoğurt, dolma derken Türkler ve Yunanlar arasındaki hangisi hangi milletin tartışması uzun yıllardır sürüyor. Bu tartışmaya her sene yeni yiyecekler ekleniyor. Ancak bu kez durum farklı. 

Bir Instagram kullanıcısı Yunanistan'da bir hediyelik eşya mağazasında figürlü bir anahtarlığa rastladı ve bu görseldeki figürün ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a ait olduğunu öne sürdü. Tabii tartışmalar da ateşlendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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