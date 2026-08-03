Yunanistan'da Satılan Neşet Ertaş'a Benzeyen Figürlü Anahtarlık Viral Oldu

Baklava, yoğurt, dolma derken Türkler ve Yunanlar arasındaki hangisi hangi milletin tartışması uzun yıllardır sürüyor. Bu tartışmaya her sene yeni yiyecekler ekleniyor. Ancak bu kez durum farklı.

Bir Instagram kullanıcısı Yunanistan'da bir hediyelik eşya mağazasında figürlü bir anahtarlığa rastladı ve bu görseldeki figürün ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a ait olduğunu öne sürdü. Tabii tartışmalar da ateşlendi.