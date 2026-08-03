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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 14:28
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler ile Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi durumunda karşılacağı rakibi belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna kalmaları halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İki temsilcimizi de dikkat çeken eşleşmeler bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna kalmaları halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İki temsilcimizi de dikkat çeken eşleşmeler bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Çekya temsilcisini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Siyah-beyazlıların bu aşamada karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Kızılyıldız, St. Truiden, OFI ve Dinamo Zagreb gibi ekipler bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında ise daha dikkat çekici takımlar yer alıyor. Bordo-mavililer, kura sonucunda Viktoria Plzen, Benfica, Anderlecht, Dinamo Kiev, Rangers veya Salzburg gibi güçlü ekiplerden biriyle eşleşebilir.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

Viktoria Plzen

Benfica / Hearts

Anderlecht / Dinamo Kiev

CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv

Rangers / Jagiellonia

Ferencvaros / Gornik Zabrze

Salzburg / Pafos

Lech Poznan / Klaksvik

Shamrock Rovers / Egnatia

KuPS / Craiova

Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçmesi durumunda play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibine karşı mücadele verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçmesi durumunda play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibine karşı mücadele verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe, Sturm Graz'ı da geçmesi durumunda play-off turunda mücadele verecek. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Devler Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Avrupa Ligi lig etabından devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'a karşı mücadele edeceği ilk maçı, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21:00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Rövanş maçı ise 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21:30'da UPC Arena'da (Graz) oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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