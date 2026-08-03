Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler ile Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi durumunda karşılacağı rakibi belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna kalmaları halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İki temsilcimizi de dikkat çeken eşleşmeler bekliyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçmesi durumunda play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibine karşı mücadele verecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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