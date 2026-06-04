Şebnem Ferah Konserinde Anı Yaşayamayanlar Sosyal Medyanın Gündeminde
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6 yıl sonra seyircisiyle buluşan Şebnem Ferah sadece konserin düzenlendiği Küçükçiftlik Parkı değil çevredeki halka açık Maçka Parkı'nı da salladı. Ancak konserden gelen görüntülerde kimsenin şarkılara eşlik etmemesi ve sosyal medya paylaşımlarını anı yaşamanın önüne koyan seyirci sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Ancak halka açık Maçka Parkı'nda adeta dev bir Şebo korosu oluştu.
Bu durum sosyal medyada da tepki çekti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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