Şebnem Ferah Konserinde Anı Yaşayamayanlar Sosyal Medyanın Gündeminde

Bakın gerçekten o kadar Şebo konserine gittim. Şöyle bir konser izleyicisi asla ama asla görmedim. Çakıl Taşlarında bile böyleyse yani. Kim bu insanlar ve neden oradalar? Konserin gerçek sahipleri orada değil bu net. Evet bu durum aşşşşırı sinirimi bozdu. pic.twitter.com/Edk1x1iTRB