Ara Eleman Açığı Ustaları Mühendislerden Çok Kazandırıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 14:16

Türkiye’de eğitim sistemindeki yapısal değişiklikler ve istihdam piyasasındaki dengesizlik, çalışma hayatında ezberleri bozdu. Bir dönem 'altın bilezik' olarak görülen üniversite diplomaları, yerini şantiyelerde yükselen usta yevmiyelerine bıraktı. 12 yıllık zorunlu eğitim sonrası yaşanan ara eleman krizi, mavi yakalıların kazancını beyaz yakalıların çok üzerine taşıdı.

Yıllardır süregelen "masa başı iş" tutkusu, piyasada ciddi bir usta açığına yol açtı.

Eskiden mühendislerin aldığı ücretin yarısına dahi ulaşamayan zanaatkarlar, şimdilerde mühendis maaşlarını ikiye, hatta üçe katlamış durumda. Gençler arasında artan 'diplomalı işsizlik' oranı, meslek öğrenen yaşıtlarının finansal başarısıyla tezat oluşturuyor.

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki inşaat ustası Ahmet Çifçi, bu değişimin en canlı örneği.

Babasından öğrendiği zanaat sayesinde 15 yaşından beri ekonomik özgürlüğünü eline alan Çifçi, sektördeki durumu şu sözlerle özetliyor:

'Çevremdeki okumuş işsizleri görünce meslek edinmeye karar verdim. Akranlarım hâlâ üniversite sınavına hazırlanırken veya KPSS peşinde koşarken, ben 15 yaşından beri bir gün bile iş aramadım. Şu an günlük yevmiyeler 3 bin ile 4 bin TL arasında değişiyor. Götürü iş alan bir ustanın aylık kazancı rahatlıkla 150 bin lirayı bulabiliyor.'

Ahmet Çifçi, tanıdığı pek çok mühendisin kendi mesleğini yapamadığını vurgulayarak şunları söylüyor:

'Okuyup mühendis olan pek çok tanıdığım da var. Bunlardan da pek çoğu mühendis diplomaları olmasına rağmen zincir market şubelerinde asgari ücretle kasiyerlik yapmaya veya kafe ve restoranlarda garsonluk yapmaya çalışıyor. Çalışma hayatında beyaz yaka cazibesini kaybettiği için akranlarımın meslek edinmesini tavsiye ediyorum.'

Çifçi’ye göre, eğitimdeki 12 yıllık zorunluluk gençlerin pratik becerilerini geliştirmesine engel oluyor.

Üniversite diplomasının artık 'ekmek kapısı' olmaktan çıktığını belirten genç usta, akranlarına şu tavsiyede bulunuyor: 'Bana göre eğitimde 12 yıl zorunluluğu getirilmesi ile pek çok kişi kabiliyetlerini geliştiremedi. Şu anda halen üniversite sınavına çalışan arkadaşım var. Birkaç bölüm hariç üniversiteye okusalar da artık diploma ekmek kapısı olmuyor. Ben okulu bırakıp inşaat ustalığı yapmaya karar verdiğimde pek çok arkadaşım hata ettiğimi söyledi. Ben 3 yıldır ustalık yapıyorum. O zaman kararımın yanlış olduğunu söyleyenler bugün isabetli karar verdiğimi söylüyor. Götürü iş alan bir usta şu anda aylık 150 bin lira çok rahat kazanır. Bu nedenle tüm arkadaşlarıma ‘meslek edinin' çağrısında bulunuyorum.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
