Yaprağı Meyvesinden Daha Değerli Oldu: Salkımı 90 TL, Dalı 120 TL

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 12:44

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ana vatanı Alaşehir’de, hasat öncesi bağlardan toplanan asma yaprakları bu yıl üreticinin yüzünü üzümden daha fazla güldürüyor. Kalitesiyle tescilli Alaşehir yaprağı, piyasa değeriyle kuru üzümü geride bırakarak çiftçiye adeta nefes aldırdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gelenekselleşen asma yaprağı toplama sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, özenle topladıkları yaprakları 'Yaprakbank' olarak nitelendirdikleri alım merkezlerine satarak günlük nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu yılki fiyat tablosu hem şaşırttı hem de üreticiyi memnun etti. Bölgede alım yapan esnaflardan Aydın Çakır, yaprak fiyatlarının mevcut durumda üzüm fiyatlarını solladığını belirterek şu verileri paylaştı:

Sultaniye Asma Yaprağı Alış Fiyatı: 120 TL

Kuru Üzüm (Ortalama): 90 TL

Superior Üzüm Yaprağı: 80 TL

Çakır, "Şu anda yaprak fiyatı üzümden daha iyi durumda.

Çiftçimiz bağ bakımı yaparken bir yandan da bu yaprakları toplayıp peşin paraya çeviriyor. Ancak verim kaybı yaşanmaması için yaprak toplarken üzüm salkımlarına zarar verilmemesi çok kritik.' uyarısında bulundu.

Alaşehir'in coğrafi işaretli asma yaprağı; ipeksi dokusu, ince yapısı ve damarsız oluşuyla mutfakların vazgeçilmezi konumunda. İç piyasada taze ve salamura olarak tüketilen bu eşsiz lezzet, yurt dışına da ağırlıklı olarak salamura şeklinde ihraç ediliyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
