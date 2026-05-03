Süt Kaynatırken Taşmayı Önleyen En Garanti Taktik

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 10:07

Hepimizin kabusudur; tam arkamızı döneriz, o süt bir anda karar verir ve saniyeler içinde ocaktan taşar. Sonrası malum: Yanık kokusu ve kazıması bitmeyen bir ocak temizliği... Peki, sadece bir damla yağla bu dertten tamamen kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Aslında çözümü anneannelerimizin yıllardır bildiği o eski yöntemde.

Sütü tencereye koymadan önce, bir parça tereyağı veya sıvı yağı tencerenin ağız kısmına, iç taraftan şerit gibi sürün. Yağ, yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak sütün tencereye tutunmasını zorlaştırıyor. Normalde süt kaynarken protein ve yağlar birleşip yüzeyde bir tabaka kurar. Bu tabaka kalınlaştıkça buhar dışarı çıkamaz ve sütü hızla yukarı iter. İşte tencerenin içindeki o ince yağ tabakası, bu yapıyı daha oluşmadan zayıflatıyor.

Peki bu ne işe yarıyor?

  • Yağlı yüzey sayesinde oluşan köpükler tencere kenarına tutunamıyor. Kabarcıklar daha kolay patladığı için buhar rahatça dışarı çıkıyor.

  • Yağ, ısının tencere yüzeyinde daha dengeli yayılmasını sağlıyor. Bu da o ani kaynamaları ve sütün bir anda şahlanmasını engelliyor.

  • Buhar rahatça yükselip dışarı çıkabildiği için süt, tencerenin içinde çok daha sakin ve kontrollü bir şekilde kaynıyor.

Başka Neler Yapabiliriz?

Eğer tencereniz çok darsa, şu küçük hileleri de ekleyebilirsiniz:

  • Tahta Kaşık: Tencerenin üzerine yatay bir şekilde tahta kaşık bırakın. Köpük kaşığa çarptığı an patlar.

  • Geniş Tencere: Derin tencere her zaman daha güvenlidir.

  • Karıştırmak: Arada bir karıştırıp yüzeydeki o tabakayı kırmak buharı rahatlatır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
