Süt Kaynatırken Taşmayı Önleyen En Garanti Taktik

Sütü tencereye koymadan önce, bir parça tereyağı veya sıvı yağı tencerenin ağız kısmına, iç taraftan şerit gibi sürün. Yağ, yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak sütün tencereye tutunmasını zorlaştırıyor. Normalde süt kaynarken protein ve yağlar birleşip yüzeyde bir tabaka kurar. Bu tabaka kalınlaştıkça buhar dışarı çıkamaz ve sütü hızla yukarı iter. İşte tencerenin içindeki o ince yağ tabakası, bu yapıyı daha oluşmadan zayıflatıyor.