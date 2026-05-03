2 Aydan Az Zaman Kaldı: YKS'de İlk 100'e Giren Öğrenciler Çalışma Yöntemlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 09:43

Sınav maratonunda başarılı olmak, anlık motivasyonlardan ziyade sarsılmaz bir disiplin inşa etmeyi gerektiriyor. Zeka veya potansiyel sizi bir noktaya kadar taşısa da, asıl farkı yaratan her gün o masanın başına, canınız istemese bile oturabilme iradesi oluyor. Şu anki tarihe baktığımızda, 13-14 Haziran 2026'da gerçekleşecek YKS'ye yaklaşık 40 gün gibi oldukça kritik bir zamanın kaldığını görüyoruz. Bu kısa ama yoğun dönem, stratejik hamlelerin ve zihinsel hazırlığın en çok fark yaratacağı bir viraj aslında.

YKS'de ilk 100'e giren öğrenciler uyguladıkları yöntemleri ve tavsiyelerini paylaştı. Video sınava haftalar kala çalışma maratonunda olanlara son bir motivasyon versi..

Derece öğrencilerinin YKS tavsiyeleri;

  • Abdullah (Sayısal Ek Puan 1.si): 'Sevdiğiniz dersler yerine yanlış yaptığınız derslere odaklanın. Netinizi asıl arttıran budur. Sevdiğiniz derslere çalışmak bir noktadan sonra sadece zaman kaybıdır.'

  • Bera (Sayısal 19.su): 'Her çok çalışan başarılı olmuyor ama her başarılı olan mutlaka çok çalışmış oluyor. Çok çalışmanın yanında doğru çalışmak da çok önemli.'

  • Gökalp (Sayısal 51.si): 'Mola günlerini asla atlamayın. Dinlenmediğinizde süreç çok daha fazla uzar ve yorulursunuz. Mutlaka 2 haftada bir mola verip kafanızı dinlendirin.'

  • Ömer (Sayısal 27.si): 'Bütün tavsiyelere körü körüne uymayın. Herkesin yolu ve ihtiyacı farklıdır. Bir tavsiye başkasına fayda sağlarken size sağlamayabilir; aklınızla düşünün ve size uygun olanı seçin.'

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
