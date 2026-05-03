article/comments
article/share
Haberler
Video
Banyo Dolabında Temizlik Zamanı: Bir Dermatolog Kişisel Bakım Eşyalarının Ömrünü Paylaştı

Banyo Dolabında Temizlik Zamanı: Bir Dermatolog Kişisel Bakım Eşyalarının Ömrünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 10:18 Son Güncelleme: 03.05.2026 - 10:45

İçerik Devam Ediyor

Günlük hayatta kullandığımız eşyaları çoğu zaman 'bozulana kadar' ya da formu değişene kadar kullanıyoruz. Fakat mesele kişisel bakım ürünleri olduğunda, gözle görünür bir bozulma beklememek gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde tehlike genelde gözle görülmeden birikebiliyor. 

Dermatolog Ufuk Kavuzlu kişisel bakım eşyalarının ne kadar sürede değiştirilmesi gerektiğini tek tek paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXvqX...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dermatolog Ufuk Kavuzlu'ya göre kişisel bakım eşyalarının kullanım ömrü;

Dermatolog Ufuk Kavuzlu'ya göre kişisel bakım eşyalarının kullanım ömrü;

  • El Havluları: 6 ayda bir çöpe.

  • Makyaj Süngerleri: Yılda bir yenilenmeli.

  • Diş Fırçaları: 3 ayda bir değiştirilmeli.

  • Bornoz: 3 yılda bir vadesi doluyor.

  • Banyo Lifi: 3 ayda bir atılmalı.

  • Banyo Havlusu: 1 ya da 2 yılda bir yenilenmeli.

  • Tarak ve Saç Fırçaları: Yılda bir değiştirilmeli.

  • Tıraş Bıçakları: Tek kullanımlık değilse, 4-5 kullanımdan sonra atılmalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın