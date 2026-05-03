Yapay Zeka Müzik Sektörünü Böldü: Murat Dalkılıç ve Cem Adrian Tartışmaya Farklı Kutuplardan Dahil Oldu

Adrian, 'Örneğin şarkıcılar… Dün ucuza mal olduğu ve hızı yüzünden yapay zeka ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler.

Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor.

Belki de mesele yapay zeka değil, nereden baktığımızdır.

Hepimiz stüdyolarda, kayıtlarda 'midi klavye' kullanıyoruz. Ama gerçek bir piyanonun farkını da biliyoruz.

Elektronik müzik ve benzeri yeni çağ müzikleri böyle gelişmeler sonucu hayat buldu. Gerçekte var olmayan animasyon karakterler ve bu karakterlerin filmlerinin bizi duygulandırmadığını söyleyemeyiz. Müzikte de bunun geçerli olmayacağını kimse söyleyemez. Kimseyi kırıp dökmeye ve bu 'araçları' kullananları küçümsemeye gerek yok. Var diyorsanız, önce kendi telefonunuzdaki yapay zeka app’lerinizi silmekten başlayın derim…' açıklamasında bulundu.