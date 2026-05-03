article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yapay Zeka Müzik Sektörünü Böldü: Murat Dalkılıç ve Cem Adrian Tartışmaya Farklı Kutuplardan Dahil Oldu

Yapay Zeka Müzik Sektörünü Böldü: Murat Dalkılıç ve Cem Adrian Tartışmaya Farklı Kutuplardan Dahil Oldu

Yapay Zeka
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 10:31

Hayatımızın tümüne yayılan yapay zeka kullanımı müzik sektöründe de kullanılıyor. Hatta öyle ki son zamanlarda çıkan şarkılar dinlenme rekorları kırıyor, dilden dile dolaşıyor. Yapay zekanın müzik sektöründe yayılması kimi şarkıcıları endişelendirirken kimisi işe bu gelişmeyi normal ve gerekli görüyor. Cem Adrian ve Murat Dalkılıç da bu tartışmalara dahil oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanlarda müzik sektöründe yapay zeka destekli şarkıların sayısı artıyor.

Son zamanlarda müzik sektöründe yapay zeka destekli şarkıların sayısı artıyor.

Eylülzede, Beni Al gibi şarkılar dinlenme rekorları kırarken yapay zekanın müzik sektöründe bu denli yaygınlaşması da tartışmaları beraberinde getirdi. Büyük başarı yakalayan şarkılar, şarkıcılar arasında da tartışma yaratmaya başladı. Murat Dalkılıç ve Cem Adrian gibi ünlü isimler de bu tartışmaya dahil oldu.

Murat Dalkılıç, yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan birini gördüğünü X hesabından paylaştı.

Murat Dalkılıç, yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan birini gördüğünü X hesabından paylaştı.
twitter.com

Daha sonra, 'Yorumlara baktım herkes çok beğenmiş; yani yapay zeka olduğunu farketmemiş' yazan Dalkılıç, 'Konu buralara gelmiş' yazdı.

Cem Adrian ise "Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi…" diyerek uzun bir açıklama yaptı.

Cem Adrian ise "Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi…" diyerek uzun bir açıklama yaptı.

Adrian, 'Örneğin şarkıcılar… Dün ucuza mal olduğu ve hızı yüzünden yapay zeka ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler.

Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor.

Belki de mesele yapay zeka değil, nereden baktığımızdır.

Hepimiz stüdyolarda, kayıtlarda 'midi klavye' kullanıyoruz. Ama gerçek bir piyanonun farkını da biliyoruz.

Elektronik müzik ve benzeri yeni çağ müzikleri böyle gelişmeler sonucu hayat buldu. Gerçekte var olmayan animasyon karakterler ve bu karakterlerin filmlerinin bizi duygulandırmadığını söyleyemeyiz. Müzikte de bunun geçerli olmayacağını kimse söyleyemez. Kimseyi kırıp dökmeye ve bu 'araçları' kullananları küçümsemeye gerek yok. Var diyorsanız, önce kendi telefonunuzdaki yapay zeka app’lerinizi silmekten başlayın derim…' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın