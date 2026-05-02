Saygı1 Gecesinde Mela Bedel ve Mustafa Sandal Arasında Çıkan İsim Krizi Gündeme Oturdu!

Saygı1 Gecesinde Mela Bedel ve Mustafa Sandal Arasında Çıkan İsim Krizi Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 15:54 Son Güncelleme: 02.05.2026 - 16:24

Magazin gündemine bu kez sahneden yansıyan bir an damga vurdu! Mustafa Sandal adına düzenlenen “Saygı 1” konserinde Mela Bedel ve sanatçı arasında sahnede yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Buyurun detaylara 👇

Mustafa Sandal’ın müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde düzenlenen “Saygı 1” konseri, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Mustafa Sandal’ın müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde düzenlenen “Saygı 1” konseri, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Mustafa Sandal'ın 32 yıllık kariyerindeki hit şarkıları, 30'a yakın farklı sanatçı tarafından kendi tarzlarında yorumlandı. Sefo, Gülben Ergen, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç gibi isimlerin sahneye çıktığı gecedeki performanslar beğeni topladı.

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel de sahneye çıkan isimler arasındaydı. Performanslar boyunca hem nostalji hem de yeni nesil yorumlar bir arada sunulurken, konser videosu da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gecede en çok konuşulan anlardan biri ise Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında geçen kısa diyalog oldu.

Mela Bedel'in Mustafa Sandal’ın adını yanlış telaffuz ettiğini düşünmesi üzerine verdiği tepki ve ikili arasındaki diyalog kısa sürede dikkat çekti.

“Bana Mela mı dediniz, Melağa mı?” çıkışı karşısında Mustafa Sandal’ın şaşkınlık yaşadığı görülürken, ortamda kısa süreli bir gerilim hissedildi. Ancak Mela Bedel, ardından “Küstük mü?” diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı.


Sosyal medyada gündem olmasıyla Mustafa Sandal bu açıklamayı yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
