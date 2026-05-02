Serenay Sarıkaya'nın Magazin Gündemine Damga Vuran Aşk Defterini Aralıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 15:13

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Serenay Sarıkaya, ekranlardaki başarısı kadar aşk hayatıyla da magazin gündeminin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 1992 doğumlu güzel oyuncu, yıllar içinde yaşadığı ilişkilerle hem sevenlerini hem de magazin basınını peşinden sürükledi. Özellikle setlerde başlayan ve gerçek hayata taşınan ilişkileriyle dikkat çeken Sarıkaya'nın hikayesinde, ilk büyük çıkışını yaptığı Lale Devri setindeki Tolgahan Sayışman birlikteliği gibi unutulmaz başlangıçlar yer alıyor.

Serenay Sarıkaya'nın magazin basınına yansıyan ilişkileri, genellikle iş birliği yaptığı projelerden doğdu. Peki, magazin tarihine geçen bu aşk defterinde aslında kimler vardı?

Çağatay Ulusoy: Medcezir Aşkı

Serenay Sarıkaya'nın kariyerinde dönüm noktası olan ilişkilerinden biri, 2013 yılında başlayan Çağatay Ulusoy aşkıydı. İkilinin tutkulu birlikteliği, o dönem izlenme rekorları kıran Medcezir dizisinin setinde filizlendi. Ekranlarda Mira ve Yaman karakterleriyle yakaladıkları kimya gerçek hayata taşınca, hayranları bu haberi coşkuyla karşıladı. Yaklaşık iki yıl süren bu ilişki, magazin dünyasında 'yılın aşkı' olarak nitelendirildi. Ancak 2015 yılında, araya giren kıskançlık iddiaları ve yoğun iş temposu nedeniyle yollar ayrıldı. İkili, profesyonelliklerini koruyarak dizi bitene kadar birlikte çalışmaya devam etti.

Kerem Bürsin: En Uzun Soluklu Aşk

2015 yılında Serenay Sarıkaya'nın hayatına, bir reklam filmi çekiminde tanıştığı Kerem Bürsin girdi. Bir reklam çekimi için bir araya gelen ve enerjileriyle herkesi büyüleyen çift, kısa sürede Türkiye’nin en çok yakıştırılan ikilisi haline geldi. Bu ilişki, Sarıkaya’nın yaklaşık dört yıl süren en uzun soluklu aşkı oldu. Sanılanın aksine ikili hiçbir dizi projesinde partner olarak yer almadı; ancak sosyal medyadaki uyumlu birliktelikleriyle hep zirvede kaldılar. 2019 yılında gelen ayrılık haberi ise sevenlerini üzdü.

Cem Yılmaz: Sürpriz Birliktelik

2020 yılının en büyük magazin bombası, Serenay Sarıkaya ile ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın aşk yaşamaya başlamasıydı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre tartışılan bu birliktelik, Atina sokaklarında el ele çekilen fotoğraflarla kanıtlandı. Defne Samyeli ile ayrılığı sonrası Cem Yılmaz’ın kalbini Serenay’a kaptırması, haftalarca 'ihanet' iddialarıyla manşetlerden düşmedi. Yaklaşık 10 ay süren bu fırtınalı ilişki, Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki bazı göndermeli paylaşımları ve sonrasındaki takipten çıkma hamleleriyle 2020’nin sonunda tamamen bitti.

Umut Evirgen: Kısa Ama Yoğun

2021 yılının sonlarına doğru Serenay Sarıkaya'nın adı, magazin dünyasının popüler ismi işletmeci Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Başlarda bu ilişkiyi 'Sadece arkadaşız' diyerek reddeden Sarıkaya, daha sonra birlikteliği kabul etti. Yaklaşık bir yıl süren bu aşk, çiftin sık sık Umut Evirgen'in mekanlarında görüntülenmesiyle gündemde kaldı. Ancak bu yoğun ilgiye rağmen ilişki, 2022 yılı içinde sessiz sedasız noktalandı.

Mert Demir: Yeni Aşk

Son dönemde Serenay Sarıkaya'nın kalbini çalan isim ise şarkıcı Mert Demir oldu. İlişkileri, Serenay'ın Mert Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'e vokal yapmasıyla başladı. Başlarda bir 'reklam çalışması' olduğu iddia edilse de, ikilinin Milano ve Maldivler tatillerinde sergilediği samimi görüntüler bu iddiaları boşa çıkardı. Günümüzde hala devam eden bu birliktelik, hem müzik hem de magazin dünyasını bir araya getiren en popüler hikayelerden biri olarak yakından takip ediliyor.

Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatında dikkat çeken önemli bir detay, ilişkilerinin genellikle medeni bir şekilde son bulması. Eski sevgilileriyle aralarında kötü bir kan bulunmadığı ve hepsine saygı duyduğu biliniyor. Bu durum onun hem kişisel hem de profesyonel hayatındaki olgunluğunu gösteren önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
right-dark
