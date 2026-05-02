O da Köy Hayatını Tercih Etti: Avrupa Yakası'nın Ünlü Oyuncusu İstanbul'u Terk Etti!

Oyuncu, Çanakkale merkeze yaklaşık 20 km uzaklıktaki Karderesi bölgesinde, Salihler köyü yakınlarında 6 dönümlük bir arazide yaşıyor. Bu yeni yaşamında elektrik ve telefon hattı bulunmuyor; ısınma ve yemek ihtiyaçlarını soba ve odun ateşiyle karşılıyor.

Doğayla iç içe bir hayat kuran Polat, arazisinde organik tarım yaparak elma, armut, ayva ve kiraz gibi ağaçlar yetiştiriyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte sade bir hayat süren oyuncu, çocuklarını teknolojiden uzak büyütmeyi tercih ettiğini de belirtiyor.

Bülent Polat’ın tercih ettiği bu sade yaşamın en dikkat çeken detaylarından biri de minimal düzeni oldu. Ünlü oyuncu, büyük ve lüks bir eve ihtiyaç duymadığını özellikle vurgularken, tüm yaşam alanını tek bir odada topladığını açıkladı. Çalışma masası, kitapları, dinlenme alanı ve yatağını aynı alanda konumlandırarak oldukça yalın bir düzen kuran Polat, bu yaşam tarzını “ihtiyaçları sadeleştirmek ve doğayla uyum içinde var olmak” şeklinde özetledi.

Kendi sözleriyle bu yeni hayatını “asıl mesele yaşamın kendisi” diye özetleyen Bülent Polat, yalnızca dizi projeleri için zaman zaman şehir hayatına kısa dönüşler yapıyor.