article/comments
article/share
Haberler
Magazin
O da Köy Hayatını Tercih Etti: Avrupa Yakası'nın Ünlü Oyuncusu İstanbul'u Terk Etti!

O da Köy Hayatını Tercih Etti: Avrupa Yakası'nın Ünlü Oyuncusu İstanbul'u Terk Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 13:06

Magazinde “her şeyi bırakıp gitti” dedirten hikayelere bir yenisi eklendi! Bülent Polat, şehir hayatını geride bırakıp bambaşka bir yaşama adım attı. Avrupa Yakası ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe, oldukça sade bir düzene geçti. Üstelik ünlü ismin yeni hayatında ne elektrik var ne de telefon…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bülent Polat, özellikle efsane dizi Avrupa Yakası’nda canlandırdığı “Şehsuvar” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Bülent Polat, özellikle efsane dizi Avrupa Yakası’nda canlandırdığı “Şehsuvar” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şeshu karakteriyle üne kavuşan oyuncu Bülent Polat, uzun bir aradan sonra da Bir Zamanlar Çukurova’da kahya Gaffur’a hayat vermişti.

Kendine has tavırları ve unutulmaz replikleriyle dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelen Polat, Avrupa Yakası dizisindeki rollüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Sonrasında farklı dizi ve projelerde yer almaya devam eden oyuncu, yıllar içinde ekranın tanıdık yüzlerinden biri olmayı sürdürdü. Ancak onun son kararı, kariyerinden çok yaşam tercihiyle gündeme gelmesine neden oldu.

Bülent Polat, İstanbul’daki hayatını tamamen geride bırakarak ailesiyle birlikte Çanakkale’ye yerleşti. Üstelik öyle “şehirden biraz uzak” değil; oldukça izole bir yaşamı tercih etti.

Oyuncu, Çanakkale merkeze yaklaşık 20 km uzaklıktaki Karderesi bölgesinde, Salihler köyü yakınlarında 6 dönümlük bir arazide yaşıyor. Bu yeni yaşamında elektrik ve telefon hattı bulunmuyor; ısınma ve yemek ihtiyaçlarını soba ve odun ateşiyle karşılıyor.

Doğayla iç içe bir hayat kuran Polat, arazisinde organik tarım yaparak elma, armut, ayva ve kiraz gibi ağaçlar yetiştiriyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte sade bir hayat süren oyuncu, çocuklarını teknolojiden uzak büyütmeyi tercih ettiğini de belirtiyor.

Bülent Polat’ın tercih ettiği bu sade yaşamın en dikkat çeken detaylarından biri de minimal düzeni oldu. Ünlü oyuncu, büyük ve lüks bir eve ihtiyaç duymadığını özellikle vurgularken, tüm yaşam alanını tek bir odada topladığını açıkladı. Çalışma masası, kitapları, dinlenme alanı ve yatağını aynı alanda konumlandırarak oldukça yalın bir düzen kuran Polat, bu yaşam tarzını “ihtiyaçları sadeleştirmek ve doğayla uyum içinde var olmak” şeklinde özetledi.

Kendi sözleriyle bu yeni hayatını “asıl mesele yaşamın kendisi” diye özetleyen Bülent Polat, yalnızca dizi projeleri için zaman zaman şehir hayatına kısa dönüşler yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın