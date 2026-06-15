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Reyting Birincisi Listede Geriye Düştü: İlk Bölümü Yayınlandığı Hafta İçinde En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Reyting Birincisi Listede Geriye Düştü: İlk Bölümü Yayınlandığı Hafta İçinde En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.06.2026 - 14:46
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Taşacak Bu Deniz, Daha 17, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Çarpıntı, Güller ve Günahlar gibi pek çok yapım 2025-2026 sezonunda yayın hayatına başladı ve büyük birer başarı yakaladılar. Sezon boyunca rekabetin hiç azalmadığı televizyon dizilerinin ne kadar izlendiği, kaç reyting aldığı her hafta gündem oldu. Sezonun bitmesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla yeni dizilerinin ilk bölümleri arasında en çok izlenen yapımların sıralaması değişti.

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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan dizilerden pek çoğu ekran macerasını erkenden sonlandırmak zorunda kaldı.

2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan dizilerden pek çoğu ekran macerasını erkenden sonlandırmak zorunda kaldı.

Yüksek reyting alan yapımların yoluna devam edebildiği sezonda Taşacak Bu Deniz en çok öne çıkan dizi oldu. Sezon boyunca Uzak Şehir'le girdiği rekabetten galip ayrılan Taşacak Bu Deniz, toplam reytinglerde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

Sezonda yayına başlayan yapımlar arasında ilk bölümleriyle ilk hafta en çok izlenen diziler belli oldu.

Sezonda yayına başlayan yapımlar arasında ilk bölümleriyle ilk hafta en çok izlenen diziler belli oldu.

Zirvede Taşacak Bu Deniz beklenirken birinciliği Yeraltı dizisine kaptırdı. Sezonda yayın hayatına başlayan dizilerden ilk hafta en çok izlenenler belli oldu. 

1. Yeraltı — 14.3M

2. Daha 17 — 13M

3. Taşacak Bu Deniz — 10.8M

4. Çarpıntı — 8.6M

5. Sevdiğim Sensin — 8M

6. Halef: Köklerin Çağrısı — 7.9M

7. Veliaht — 7.1M

8. Güller ve Günahlar — 6.8M

9. A.B.İ. — 6.8M

10. Delikanlı — 6.2M

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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