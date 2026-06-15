Reyting Birincisi Listede Geriye Düştü: İlk Bölümü Yayınlandığı Hafta İçinde En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz, Daha 17, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Çarpıntı, Güller ve Günahlar gibi pek çok yapım 2025-2026 sezonunda yayın hayatına başladı ve büyük birer başarı yakaladılar. Sezon boyunca rekabetin hiç azalmadığı televizyon dizilerinin ne kadar izlendiği, kaç reyting aldığı her hafta gündem oldu. Sezonun bitmesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla yeni dizilerinin ilk bölümleri arasında en çok izlenen yapımların sıralaması değişti.