Reyting Birincisi Listede Geriye Düştü: İlk Bölümü Yayınlandığı Hafta İçinde En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu
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Taşacak Bu Deniz, Daha 17, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Çarpıntı, Güller ve Günahlar gibi pek çok yapım 2025-2026 sezonunda yayın hayatına başladı ve büyük birer başarı yakaladılar. Sezon boyunca rekabetin hiç azalmadığı televizyon dizilerinin ne kadar izlendiği, kaç reyting aldığı her hafta gündem oldu. Sezonun bitmesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla yeni dizilerinin ilk bölümleri arasında en çok izlenen yapımların sıralaması değişti.
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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan dizilerden pek çoğu ekran macerasını erkenden sonlandırmak zorunda kaldı.
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Sezonda yayına başlayan yapımlar arasında ilk bölümleriyle ilk hafta en çok izlenen diziler belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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