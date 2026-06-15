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Herkes Kanal D Dizisini Konuşuyor: Daha 17’nin Reyting Yükselişi X’te Gündem Oldu

Herkes Kanal D Dizisini Konuşuyor: Daha 17’nin Reyting Yükselişi X’te Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 13:51
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Son dönemde ekranlara gelen yeni yapımlar arasında öne çıkan dizilerden biri Daha 17 oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. İlk bölümünden bu yana reytinglerde dikkat çeken bir performans sergileyen yapım, her hafta biraz daha fazla konuşuluyor. Dizinin genç oyunculardan oluşan kadrosu da izleyicilerin ilgisini çeken başlıklardan biri haline geldi. Son bölümün ardından sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar dikkat çekti. Özellikle X kullanıcıları dizi hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Daha 17’nin son reyting sonuçları ve izleyicilerden gelen yorumlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Daha 17, yayın hayatına başladığı günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.

Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Daha 17, yayın hayatına başladığı günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.

Dizinin son bölümüyle birlikte elde ettiği reyting oranları da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni bölümün ardından sosyal medyada çok sayıda değerlendirme paylaşılırken, özellikle dizinin gençlik hikayesine odaklanması öne çıkan yorumlardan biri oldu. X platformunda yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı, uzun zamandır ekranda benzer hikayeler gördüklerini ve Daha 17’nin farklı bir hava getirdiğini dile getirdi. Özellikle yeni yüzlerin ekranlarda daha fazla yer almasının olumlu karşılandığı görüldü.

Bazı paylaşımlarda dizinin zamanla daha fazla izleyiciye ulaşabileceğine dair düşünceler öne çıktı. Gençlik hikayelerinin televizyon ekranlarında uzun süredir azaldığını belirten kullanıcılar da dikkat çekti. Bu nedenle Daha 17’nin farklı bir izleyici grubuna hitap ettiğini düşünen çok sayıda yorum yapıldı.

İşte yorumlardan birkaçı 👇

İşte yorumlardan birkaçı 👇
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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