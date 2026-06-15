Herkes Kanal D Dizisini Konuşuyor: Daha 17’nin Reyting Yükselişi X’te Gündem Oldu
Son dönemde ekranlara gelen yeni yapımlar arasında öne çıkan dizilerden biri Daha 17 oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. İlk bölümünden bu yana reytinglerde dikkat çeken bir performans sergileyen yapım, her hafta biraz daha fazla konuşuluyor. Dizinin genç oyunculardan oluşan kadrosu da izleyicilerin ilgisini çeken başlıklardan biri haline geldi. Son bölümün ardından sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar dikkat çekti. Özellikle X kullanıcıları dizi hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Daha 17’nin son reyting sonuçları ve izleyicilerden gelen yorumlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Daha 17, yayın hayatına başladığı günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.
İşte yorumlardan birkaçı 👇
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