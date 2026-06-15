Herkes Kanal D Dizisini Konuşuyor: Daha 17’nin Reyting Yükselişi X’te Gündem Oldu

Dizinin son bölümüyle birlikte elde ettiği reyting oranları da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni bölümün ardından sosyal medyada çok sayıda değerlendirme paylaşılırken, özellikle dizinin gençlik hikayesine odaklanması öne çıkan yorumlardan biri oldu. X platformunda yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı, uzun zamandır ekranda benzer hikayeler gördüklerini ve Daha 17’nin farklı bir hava getirdiğini dile getirdi. Özellikle yeni yüzlerin ekranlarda daha fazla yer almasının olumlu karşılandığı görüldü.

Bazı paylaşımlarda dizinin zamanla daha fazla izleyiciye ulaşabileceğine dair düşünceler öne çıktı. Gençlik hikayelerinin televizyon ekranlarında uzun süredir azaldığını belirten kullanıcılar da dikkat çekti. Bu nedenle Daha 17’nin farklı bir izleyici grubuna hitap ettiğini düşünen çok sayıda yorum yapıldı.